«Compré la casa en 2021 para reformarla y no he podido empezar»

Ocurrió la semana pasada. La Policía Local de Xàtiva balizó y cerró con una cadena y un candado el principal acceso de una casa en el casco antiguo tras recibir un aviso en el que se alertaba de una posible ocupación de la vivienda, cuyo balcón también fue tapiado días después tras hacerse cargo su dueña de la situación.

Esperanza Sanz, de 48 años de edad y residente en Castelló (la Ribera), adquirió el inmueble en 2021 con intenciones de reformarlo y destinarlo al alquiler, pero cuatro años después aún no ha podido comenzar las obras. «Compré la casa en diciembre de 2021, me costó sobre 30.000 euros. En 2022 le dimos forma al proyecto y en 2023 busqué una constructora y un arquitecto. La estimación del coste de la reforma era entre 80.000 y 90.000 euros, pero ahora será mayor, ya que los materiales se han encarecido desde entonces. Todo ha subido».

Sin embargo, el proyecto ha tenido que sortear la «burocracia» y recibió el permiso de obras hace dos semanas. Así lo relata la dueña de la vivienda: «En septiembre de 2023, el arquitecto envió la primera idea que yo tenía, que era hacer cuatro habitaciones para alquiler, una por planta. Lo que yo quería era hacerme cargo de la casa en lo que se refiere a las gestiones y a la limpieza, de alguna forma destinarla al autoempleo. Queríamos pedir permiso, ya que las dimensiones eran un poco menores a lo que corresponde. La comisión de Patrimonio se reunió a principios de 2024 y no aceptó la propuesta».

Cambios en el proyecto

«Me reuní personalmente con el arquitecto municipal para darle forma al proyecto y al final se acordó hacer dos viviendas de dos pisos cada una. Era una alternativa que me gustó mucho, me quedé muy satisfecha. Y dicha solución se envió a mi arquitecto para que la presentara de nuevo. Este cambio también tenía que ser revisado por la Comisión de Patrimonio y pasaron los meses hasta que conté con su visto bueno. Hace dos semanas recibí la notificación de que me dan la licencia de obras. He encadenado casi 2 años con el proyecto pendiente entre unas cosas y otras», apuntó la damnificada.

A su vez, la propietaria ha estado vigilante todo este tiempo por si se producía algún intento de ocupación de la vivienda, tal y como ocurrió la semana pasada:«He tenido que confiar en los vecinos de los lados y en la panadera que trabaja desde buena hora de la mañana. Les pedí que si veían a alguien que no era yo o algún movimiento raro llamaran a la Policía. Es cierto que la casa necesita arreglos y puede parecer algo abandonado, pero estamos a la espera de poder actuar. Gracias a la chica del horno, que avisó a la Policía Local no han entrado los okupas».

Cabe recordar que la asociación de vecinos del casco antiguo cuantifica hasta 24 viviendas okupadas en esta zona de Xàtiva.

Otra de las preocupaciones de Esperanza Sanz han sido las filtraciones en el tejado:«Es un tema que me ha preocupado bastante, porque he tenido problemas por la entrada de agua en una parte del tejado. Pedí al constructor que apuntalara el techa por si esta situación me causaba un problema de la fachada. También hemos roto de manera controlada algunas parte de la fachada para que no cayeran a nadie. Ahora tenemos la licencia, pero la empresa constructora no puede venir de momento, ya que al no saber cuando tendríamos los permisos han cogido otros proyecto. Creo que vamos a tener que esperar un mínimo de medio año para que comiencen a trabajar en mi inmueble».

«Yo lo que quiero es destinar esas viviendas al autoempleo, pero creo que el proyecto no será realidad hasta 2027, por lo menos», se lamentó la titular del inmueble a rehabilitar.

Y no duda a la hora de criticar la excesiva «burocracia» de las administraciones públicas:«Yo creo que ha sido una verdadera traba. Al no haberse agilizado los plazos por la comisión de Patrimonio todo se ha alargado. Yo creo que deberían reunirse más veces. A mí me hubiera gustado tratar el proyecto con ellos para hacer las cosas correctamente sin tener que esperar meses para subsanar algún detalle. Pienso que este problema lo tienen todas las ciudades con Patrimonio Histórico. Y las casas van deteriorándose por la meteorología y si para más inri, las ocupan y son maltratadas por personas que no tienen el sentimiento ni el aprecio a la propiedad o la cultura. Por lo tanto, pienso que debería de haber una Comisión de Patrimonio más ágil, o que contratan a más personal. Seis años son muchos para un proyecto de este tipo», zanja Esperanza.

El consistorio está a la espera de que la Generalitat apruebe el Plan Especial del casco antiguo para acelerar la rehabilitación de inmuebles.