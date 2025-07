El alcalde de la Font se perfila para sustituir a Susana Navarro al frente del Consorcio de Residuos (COR)

Un año y ocho meses después de tomar posesión del cargo, Susana Navarro ha convocado una asamblea extraordinaria del Consorcio de Residuos V5 (COR) para presentar formalmente su renuncia a la presidencia del organismo que gestiona el tratamiento de la basura de la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida, la Safor y el Valle de Ayora con un presupuesto anual de 14 millones de euros.

Los movimientos internos en el PP para encontrar un reemplazo a la dimitida alcaldesa de Bellús se han focalizado en el alcalde de la Font de la Figuera, Elio Cabanes, que será el candidato propuesto por los populares para ocupar el puesto. Cabanes ha formado parte de la comisión de gobierno del COR como vocal. Según ha podido saber este diario, al comienzo de la legislatura ya se mostró predispuesto a presidir la entidad si no había más aspirantes. Pasados dos años de mandato, en el PP valoran el trabajo que ha desplegado hasta ahora en el Ayuntamiento de la Font y lo consideran un buen aspirante para ocuparse del encargo que, a priori, no despierta un rechazo frontal del resto de grupos.

Pero el nombramiento todavía no está cerrado. La formación municipalista Ens Uneix se muestra muy crítica con la gestión del Consorcio hasta el momento y quiere que se hable del qué antes del quién. El partido que lidera Jorge Rodríguez no descarta incluso la posibilidad de plantear a una persona con experiencia como alternativa para la presidencia.

Los independientes ponen el foco en que "los partidos tradicionales no han sido capaces hasta ahora de poner soluciones" a la anomalía que supone la ausencia de instalaciones de tratamiento propias en un territorio formado por 93 municipios que suman 350.000 habitantes. La basura de las cinco comarcas continúa enviándose a plantas y vertederos de fuera de la demarcación, lo que conlleva un coste añadido que engorda el recibo abonado por los vecinos. "El COR se ha convertido en un mero comercial de la basura que compra y vende. El recibo va a dispararse aún más con la amenaza de sanciones si no se cumplen los objetivos y llevamos años sin afrontar el problema", inciden fuentes de Ens Uneix. A la formación no le parece "ni mal ni bien" la propuesta de candidato que hace el PP, pero exige "que se tome en serio" el organismo.

El PP gobierna tanto la Generalitat como la Diputación de Valencia, dos instituciones que representan el 40% de los votos en la asamblea del Consorcio de Residuos, pero los municipalistas mantienen un acuerdo de gobierno con los populares en la corporación provincial y sostienen con su voto a la presidencia de esta institución.

En caso de resultar Cabanes elegido, se trataría del segundo regidor de la Font de la Figuera que asume la presidencia del COR, después de la etapa del exalcalde de esta localidad, Vicent Muñoz, al frente de la entidad, entre 2021 y 2023. Cabanes será el cuarto dirigente que toma las riendas del consorcio en un lapso de seis años, mientras perdura

Un año sin gerente

La inestabilidad en el organismo también se ha trasladado al cargo de gerente: el técnico que había sido designado inicialmente para asumir la plaza vacante desde hace prácticamente un año -yerno de Alfonso Grau y salpicado por el caso Azud- renunció al cargo a finales de junio.

En su lugar ha sido propuesta la aspirante que obtuvo la segunda mejor nota en el concurso de selección, cuyo nombramiento se oficializará previsiblemente en la asamblea extraordinaria del próximo lunes 21 de julio convocada en el Centre Cultural Xàtiva (CCX) antes de que se dé cuenta de la renuncia de la presidenta. En la misma sesión también se nombrará a una nueva secretaria del Consorcio de Residuos.

Ens Uneix ya maniobró a principios de año para situar a un independiente de sus filas en la presidencia de la Federación Valenciana de Municipios (FVMP). Aunque finalmente este puesto terminó ocupándolo la popular Paqui Bartual, los municipalistas consiguieron arrancar a la formación con mayoría en el organismo tres puestos clave: la vicepresidencia, la coordinación y un asiento en el consejo de administración de À Punt.

Elio Cabanes saltó en 2018 al panorama informativo nacional cuando anunció por sorpresa su candidatura para presidir el PP nacional tras la marcha de Mariano Rajoy. Finalmente, mostró su apoyo a Pablo Casado -que acabó liderando el partido- y se retiró como aspirante.