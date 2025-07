De piscina natural a secarral: así está el Riu Nou en l'Alcúdia de Crespins

El nacimiento del río Sants lleva una semana completamente seco en el tramo del cauce que discurre por el término de l'Alcúdia de Crespins. La zona recreativa del conocido como Riu Nou que fue renatualizada y adecuada para restaurar el baño en 2019 es un auténtico secarral.

Si, a comienzos de la semana pasada, desde el consistorio de la localidad destacaban que todavía existía un mínimo caudal en esta parte del lecho fluvial en contraposición a la falta de agua registrada en el curso por el término de Canals, estos últimos días de intenso calor el terreno vuelve a presentar un estado árido como ya ocurrió en los veranos anteriores dominados por la sequía, a pesar de las copiosas precipitaciones de la pasada primavera.

El cauce del riu Sants por la zona recreativa de l'Alcúdia de Crespins. / Perales Iborra

Este miércoles, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) envió a un técnico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a Canals encargado de desplegar una investigación sobre las aguas superficiales y subterráneas del Riu dels Sants, ante los problemas de caudal que persisten en el cauce por la explotación para la actividad agrícola aguas arriba -incluidas algunas extracciones ilegales- y las pérdidas de la conducción. La medida surge tras la última reunión que mantuvieron los ayuntamientos de esta localidad y de la vecina l'Alcúdia de Crespins con el organismo de cuenca para trasladarle la problemática y los estudios propios realizados sobre la situación del río.

El consistorio de Canals recibió el miércoles al técnico en una cita en la que también estuvo presente la concejala de Medio Ambiente de L'Alcúdia de Crespins, Noemí González, que planteó nuevas propuestas para la explotación sostenible de este entorno natural.

Por otro lado, esta semana han concluido los trabajos de campo del equipo de investigadores de la Universidad de Wageningen y la Universitat Politècnica de València que estudian la posible reutilización de las aguas residuales de la estación depuradora de Canals-Alcúdia. El proyecto propone el tratamiento terciario de las mismas para verterlas posteriormente en el Riu dels Sants, intentando garantizar así el caudal mínimo ecológico del cual, según fuentes municipales, también podrían beneficiarse los regantes de la zona.

El concejal de Medio Ambiente, Ricardo Carbonell, y personal técnico del ayuntamiento han estado trabajando con los investigadores durante las últimas semanas. Como informó este diario, hace unos días el Ayuntamiento de Canals comenzó a inyectar recursos de emergencia al río para intentar garantizar un caudal ecológico e nlas franjas horarias en las que el consumo es más barato.

Finalmente, el consistorio de Canals se encuentra preparando la solicitud de financiación dentro del Programa LIFE del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para impulsar un proyecto de renaturalización de los espacios verdes desde el Gorg de l'Omet hasta el Mercado Municipal.

Ante los problemas de escasez de agua, desde Compromís per l'Alcúdia de Crespins han pedido a los ayuntamientos de esta localidad y de la vecina Canals que se sienten a negociar con los regantes "para cumplir el caudal ecológico que se aprobó en el río para el periodo 2024-2027".

Los regantes que gestionan la concesión del Sants han puesto recientemente el foco en el bloqueo del diálogo con los consistorios. Las dos partes no se reúnen desde el encuentro que mantuvieron hace un año para tratar de dar solución al conflicto por el agua del enclave.

Las comunidades proponen a ceder gratuitamente unos de los pozos del nacimiento a los ayuntamientos para su uso exclusivo con tal de facilitar el mantenimiento de un caudal ecológico en los periodos de escasez. A cambio, las corporaciones locales debían comprometerse a autorizar las obras del proyecto que contempla instalar una tubería desde el nacimiento hasta las balsas de riego por goteo ubicadas en Aiacor que discurriría por fuera del río. Pero no hay acuerdo.

Los regantes hacen hincapié en las notables pérdidas de caudal que registra el río ("es un colador", afirman) y en la mala calidad del agua que llega a las balsas de agua, acompañada de todo tipo de suciedad y basura por el mal estado del cauce, lo que obliga a limpiar continuamente las instalaciones con un elevado coste. El portavoz de los regantes que se nutren del Sants y síndic de las Acequia de la Vila, Salvador Agustí, señala que no se está captando agua del nacimiento. "Cogemos agua de donde creemos conveniente para preservar el nacimiento: somos conservacionistas". Y vaticina: "Hasta que no llueva, el río no llevará agua".