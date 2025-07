PSPV y Compromís no garantizan su apoyo al PP para presidir el COR y se abren a alternativas

Los últimos acontecimientos en el Consorcio de Residuos (COR) han dinamitado el consenso en la entidad con vistas a la elección de la persona que deberá sustituir a Susana Navarro (PP) al frente del organismo que gestiona el tratamiento de la basura de la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida, el Valle de Ayora y la Safor.

El desconcierto generado por la forma en la que se ha gestado la para muchos sorprendente e inesperada dimisión de la exalcaldesa de Bellús ha dado paso a una sensación de malestar en el resto de fuerzas con presencia en la comisión de gobierno, que no fueron informadas sobre la marcha. Según ha podido confirmar este diario, ni el PSPV, ni Ens Uneix y ni Compromís garantizan a día de hoy su apoyo al candidato propuesto por los populares -como partido con más representación en la asamblea- para suceder a Navarro al frente del COR.

La formación municipalista, que gobierna con el PP en la Diputación de Valencia, ya exteriorizó su enfado este jueves con la falta de avances en el COR, que 13 años después de su puesta en marcha todavía funciona en régimen de transitoriedad, sin instalaciones propias de tratamiento. En Ens Uneix meditan incluso la posibilidad de plantear una alternativa para la presidencia y piden negociar el qué antes del quién.

Las fuentes consultadas en el PSPV y Compromís comparten la necesidad de hablar primero de la gestión. Alcaldes de ambos partidos con representación en el organigrama del ente consultados por Levante-EMV revelan que se han enterado por la prensa de la renuncia de Navarro. Y ello a pesar de que la exalcaldesa de Bellús firmó su escrito de dimisión el 28 de junio y lo registró en el COR el 1 de julio, tan solo una hora antes de presidir su última comisión de gobierno: Navarro no dio cuenta de su marcha a nadie de los presentes durante el transcurso de la sesión. Hasta la fecha tampoco ha atendido las consultas de este diario para confirmar su salida, que se formalizará en la asamblea extraordinaria convocada el próximo 21 de julio.

Esta opacidad no ha sentado bien entre los representantes de un órgano que suele adoptar sus decisiones por consenso. La propuesta de los populares para el puesto también genera dudas en la izquierda. "Es uno de los candidatos que más reticencias nos podría generar", sostiene un dirigente de Compromís. Desde el PSPV se afea a Cabanes su decisión de sacar al Ayuntamiento de la Font de la Figuera del servicio mancomunado de la basura por su rechazo al modelo de recogida "puerta a puerta" aprobado por la Mancomunitat de la Costera-Canal. Una medida que el alcalde defendió por considerar excesivo el incremento de costes que supondría.

Los socialistas apuntan a la "indefinición" del proyecto de gestión del COR. Aunque se creó una comisión técnica para abordar la ubicación de las instalaciones de tratamiento y valorización de los residuos y parece que la apuesta de la conselleria es volver a una planta única, hasta la fecha no hay noticias de una propuesta firme. "Ahora mismo estamos en un limbo", indican fuentes de esta formación. En Compromís coinciden en que la información aportada al resto de grupos hasta ahora "ha sido muy limitada" y piden "valorar cuál es el proyecto del COR" antes de decidir quién ocupará la presidencia, a tiempo que condicionan su apoyo a unas "líneas rojas".

Fuentes de ambos partidos muestran las puertas abiertas para valorar candidaturas alternativas. Dado que los representantes de la Generalitat y la diputación en el COR -en manos del PP- controlan el 40% de los votos en la asamblea, en caso de dar el paso, Ens Uneix necesitaría hacer valer sus alianzas con los populares en la corporación provincial.

"Facilitar una nueva etapa"

En su escrito de renuncia como presidenta del COR, Susana Navarro argumentó que su idea desde el principio era no estar en el puesto más de dos años, algo que, al menos públicamente, no había trascendido hasta ahora. Según esgrime, en un principio tenía intención de dimitir en septiembre u octubre, si bien adelantó la decisión alegando que van a renovarse los cargos de gerente, secretario y vicesecretario para "facilitar una nueva etapa con la totalidad de cargos renovados". También admitió que en su decisión pesó el hecho de que próximamente iniciará un proyecto profesional que ha venido preparando "en los últimos tiempos", al que he querido dar "la máxima prioridad" y que implicará "una gran dedicación y compromiso personal". Su renuncia se ha producido poco después de que eldiario.es desvelara su vinculación como comercial de una potente compañía que fabrica dispositivos de reciclaje. Según Navarro, ejerció de representante para la firma en varios actos de manera voluntaria, sin contraprestación económica, siendo presidenta del Consorcio de Residuos.

La presidenta cierra su escrito mostrando la esperanza de que "aquellos que asuman las responsabilidades en los diversos ámbitos de gestión puedan encontrar soluciones a una situación compleja que requiere colaboración de todos".

Además, dos días después de que esta firmara su escrito dimisión también registró su renuncia el técnico que inicialmente había sido designado para sumir la plaza de gerente vacante desde hace prácticamente un año en el COR. Su elección había sido polémica, por su presunta vinculación con una de las piezas del caso Azud en la que se investiga a su yerno, el exvicealcalde deValència Alfonso Grau. En su lugar ha sido propuesta para gerente la aspirante con la segunda mejor nota en el proceso selectivo.