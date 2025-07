Tormenta política sobre la basura de 5 comarcas con los deberes por hacer

Trece años después de la puesta en marcha delConsorcio de Residuos V5 (COR) que gestiona el tratamiento de la basura de las comarcas de la Safor, Vall d’Albaida, la Costera, Canal de Navarrés y el Valle de Ayora, la entidad afronta un nuevo cambio de ciclo con la renovación de sus principales cargos —presidencia, gerencia, secretaría y vicesecretaría— enredada en un clima de inestabilidad, en medio de una tormenta política tras la dimisión de la expresidenta Susana Navarro (PP) y sin haber hecho aún los deberes, mientras lo que se percibe entre la ciudadanía es el enfado por una tasa que no ha dejado de escalar en muchas localidades.

El COR es el único consorcio de la Comunitat Valenciana —junto al de la Vega Baja— que continúa funcionando en régimen de transitoriedad, sin plantas de tratamiento y valorización propias. Los residuos siguen recorriendo largas distancias hasta instalaciones de fuera de la demarcación, lo que conlleva unos sobrecostes que engordan el recibo.

En 2015, la llegada del PSPV y Compromís al gobierno del organismo supuso el desmantelamiento del anterior modelo instaurado por el PP y la paralización del controvertido proyecto de la macroplanta de residuos de Llanera de Ranes. El Plan Especial que se inició en 2011 ante la Generalitat para dar viabilidad a las instalaciones permanece aún hoy atrapado en un laberinto burocrático. El consorcio ha peleado en los últimos años para que la tramitación continúe suspendida mientras se adapta el proyecto de gestión al nuevo escenario normativo y ambiental, pero un reciente informe de la Conselleria de Medio Ambiente recomienda darle carpetazo por la caducidad del expediente.

La comisión técnica creada para avanzar en la definición de esas instalaciones no ha cristalizado de momento en ninguna propuesta formal y tampoco se han construido ninguna de las plantas comarcales de biorresiduos que se diseñaron en la pasada legislatura. Además, varios de estos proyectos han tenido que adaptarse tras un conflicto judicial con la concesionaria y, recientemente ha quedado desierto un importante contrato de comunicación y sensibilización de las acciones del COR valorado en casi medio millón de euros. Algunos alcaldes consultados por este diario critican que la entidad se encuentra en una «situación de indefinición».

Mientras tanto, frente al consenso de los últimos tiempos, los populares se han topado con los recelos iniciales del resto de fuerzas políticas en el organismo al proponer al alcalde de la Font de la Figuera como sustituto de Susana Navarro para la presidencia. La formación municipalista Ens Uneix no descarta plantear una alternativa tras mostrarse muy crítica con la falta de soluciones a la compleja situación del COR, convertido según los independientes «en un mero comercial de la basura que compra y vende» con la amenaza de que la tasa se encarezca aún más si no se cumplen los objetivos. Tanto el PSPV como Compromís también han exteriorizado su malestar con los últimos acontecimientos y no garantizan su apoyo a la propuesta del PP: piden hablar primero de la gestión, que consideran «en un limbo», y no cierran la puerta a ningún escenario.

Críticas de falta de transparencia

La para muchos inesperada salida de Navarro de la presidencia ha encendido el ambiente. La dirigente registró su escrito de renuncia en el COR el 1 de julio, una hora antes de una comisión de gobierno en la que no informó de su marcha al resto de grupos, que se enteraron por otros canales. La salida se produce, además, poco después de que se desvelara su vinculación como comercial de una potente compañía que fabrica dispositivos de reciclaje, siendo presidenta del Consorcio de Residuos. En su escrito, Navarro argumenta que próximamente iniciará un proyecto profesional «que he venido preparando en los últimos tiempos, al que he querido dar la máxima prioridad y que implicará una gran dedicación y compromiso personal». Dos días después de que Navarro presentara su dimisión también registró su renuncia el técnico que inicialmente había sido designado para asumir la plaza de gerente vacante desde hace prácticamente un año. La elección había estado rodeada de polémica, por su presunta vinculación con una de las piezas del caso Azud en la que se investiga a su yerno, el exvicealcalde deValència Alfonso Grau.