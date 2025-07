Rompen varias barandillas en los accesos del Pou Clar de Ontinyent

El paraje natural del Pou Clar ha sufrido este fin de semana un acto vandálico, tras ser arrancados varios elementos de protección durante la tarde noche del pasado domingo. Así lo denuncian desde la asociación de Amics i Amigues del Pou Clar: "Lamentamos y denunciamos el acto vandálico que ha sufrido el paraje natural, donde se han roto las barandillas de protección. Estas acciones irresponsables ponen en peligro la seguridad de todas y todos y echan a perder un espacio que es patrimonio de todas. Según nos informan, desde el Ayuntamiento de Ontinyent ya se está trabajando en la reparación y adecuación de la zona para garantizar la seguridad", apuntan en un post publicado en sus perfiles oficiales en redes sociales.

Un usuario asiduo de la zona ha fotografiado hoy las consecuencias del acto vandálico: "He ido esta mañana antes de las aglomeraciones. Me he encontrado con algunas barandillas vandalizadas y balizadas con cinta de la Policía Local. Hay bastante daño. Hablamos de un sitio en el que la gente se espera. Son de madera y están rotadas. Eso es vandalismo, no tiene otro nombre. Hay un sector que parece que han intentado arrancar y se ha quedado como medio fijado sobre el hormigón. Es una salvajada. Igual, como está todo con normas, alguno que no había reservado ha tenido un arrebato. Este año veo mucha gente, se está llenando mucho".

Desde la asociación que vela por la integridad del paraje creen que el incidente tuvo lugar ayer por la tarde o noche: "Lo harían cuando ya no hay personal de seguridad. Hemos visto la cinta de la Policía Local y esta mañana estaba el técnico del Ayuntamiento, ya estaba reparando lo que podía, quizás las zonas más peligrosas. Parece un acto de vandalismo, quizás por rabia por las medidas. Ahora, el Ayuntamiento lo tiene que arreglar y gastar el dinero de todos. Lo que está pasando es un problema de todos los parajes a nivel general. Se están llenando y muchas veces la gente no los respeta. Igual habría que replantear la gestión y ser más didácticos".

Incidentes

El Pou Clar encadena un aforo completo desde hace cinco cuatro jornadas. Hoy, lunes 14 de julio, también se ha llenado. Y la notable presión humana está siendo acompañado por otro tipo de incidencias. Así, el personal de seguridad ya ha tenido que regular el paso de grupos de personas con sombrillas, neveras, colchonetas o bebidas alcohólicas -todo prohibido por la normativa- en algunas ocasiones, ocasionándose las protestas de los afectados.

A su vez, también se han registrado algunos conatos de incendios en zonas como la senda del alba y la Policía Local ha tenido que hacer acto de presencia por el mareo de algún usuario. De momento, las fuentes consultadas indican que son episodios comunes que aparecen en la temporada alta de uso del paraje.