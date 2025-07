La casa derrumbada en Ontinyent tenía un subsuelo oculto que no estaba en los planos

El viernes 11 de julio, un obrero de 43 años de edad vecino de la localidad de Ontinyent falleció tras el derrumbe total de una vivienda en la que se encontraba trabajando, en el número 19 de la calle Santa Lucía, en un inmueble ubicado en el barrio del Poble Nou.

El operario efectuaba trabajos de limpieza y desescombro con una retroexcavadora cuando el piso en el que se encontraban colapsó. Las fuentes municipales consultadas ayer confirmaron que la casa contaba con algún tipo de subsuelo «oculto» que no figuraba en los planos. De momento, aún no ha podido identificarse su naturaleza. Entre las alternativas que se barajan se encuentran la posibilidad de que se tratara de un refugio utilizado durante la Guerra Civil u otro tipo de sótano construido que no estaba registrado de forma oficial.

Todo apunta a una concatenación de circunstancias, que llevó a un fatal desenlace.

De momento, hay una investigación abierta para intentar aclarar lo sucedido. Uno de los escenarios proyectados es que el peso de la maquinaria utilizada en los trabajos fue demasiado para el inmueble, al haber un sótano del que no se tenía constancia. Las imágenes confirman que la fachada también se derrumbó, dejando escombros en la vía pública.

De hecho, las fuentes municipales por Levante-EMV confirmaron ayer que no se realizaron catas previas porque no había ningún tipo de excavación prevista:«El Ayuntamiento da la autorización en base al proyecto de la obra que presenta el proyectista, para velar por el cumplimiento de la normativa legal. En un caso como este, desde el Ayuntamiento de Ontinyent no se requieren catas porque no había excavación», indicaron.

En la citada vivienda -de planta baja y dos superiores- se había proyectado una rehabilitación integral tras estar años sin un mantenimiento adecuado. Todas las voces consultadas confirman que la obra contaba con todos los permisos en regla.

Desde el consistorio de la capital de la Vall explicaron que «se trata de un inmueble particular. No es una obra pública. No se trataba de una orden de ejecución ni de un inmueble en ruinas, ni tenía antecedentes de problemas de derrumbes. El titular del inmueble, propietario de la vivienda y promotor, había solicitado una licencia de derribo y había presentado un proyecto técnico, que, por estar el inmueble en el centro histórico de Ontinyent, tenía que pasar por la comisión de Patrimonio».

«Es el proyectista quién ha de identificar las circunstancias del inmueble por la parte que afecta a la seguridad de la obra. No es competencia municipal investigar las características de una obra privada. En la información que posee el Ayuntamiento no hay constancia del subsuelo que parece ser había en el lugar», prosiguieron.

Conmoción en el municipio

El obrero fallecido el pasado viernes era vecino de Ontinyent. La noticia ha causado una honda conmoción en la ciudad. Varias parroquias han mostrado su apoyo a la familia y la Comparsa de Moros y Cristianos «Chanos» -de la que formaba parte- ha publicado un mensaje de despedida en sus perfiles de redes sociales:«Con mucho pesar, lamentamos enormemente la pérdida de nuestro querido festero ... has iniciado un camino nuevo hacia la eternidad. Que la tierra te sea leve y el Morenet te acompañe», manifestaron.