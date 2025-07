Denuncian el robo de dos motos en Ontinyent durante el fin de semana

Los dueños de dos motocicletas han denunciado el robo de sus vehículos durante el fin de semana en Ontinyent. En ambos casos, se pide la máxima colaboración ciudadana para dar con alguna pista que les permita recuperarlas.

El primer incidente tuvo lugar durante la noche del viernes. Los damnificados apuntan que se trata de una moto de la marcha Sherco y detallan la ubicación en la que fue sustraída: "Moto robada durante la noche del viernes 11. Estaba aparcada en el callejón al lado del bar El Foraster, en el parque Pere IV. Es una Sherco. ¡Ayúdanos a encontrarla, se agradece difusión! Gracias", comentan en la publicación compartida en redes sociales.

El otro incidente es el robo de una motocicleta de mayor cilindrada que tuvo lugar en el mismo fin de semana: "Hola buenas tardes, comunico que han robado hoy la moto de mi marido, ruego máxima difusión. Es una honda CBF color negro. Por favor, compartir".

Dos veces en el mismo garaje

A su vez, otra vecina de la capital de la Vall d'Albaida también lamenta que han entrado dos veces a robar en su garaje particular durante las últimas semanas: "Hace un mes y medio más o menos entraron a robar bicicletas en mi cochera, que está ubicada en la avda. Francisco Cerdà. Y este fin de semana volvieron a entrar. No se llevaron nada, pero sí hicieron daño a un vehículo. Está todo denunciado, pero la policía no puede hacer más de lo que hace, porque según palabras de ellos: los cogemos y al día siguiente están en la calle", lamenta la afectada por los robos.