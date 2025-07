El PSPV se abre a una moción de censura en Quatretonda que Compromís descarta: "El momento fue hace dos años"

El gobierno municipal del PP agotará la legislatura en minoría en Quatretonda. Compromís ha cerrado la puerta a una posible moción de censura que hace unos días el PSPV puso públicamente encima de la mesa cuando invitó a la coalición valencianista a negociar "un acuerdo para formar un gobierno de izquierdas progresista" para "poner fin a la inacción del actual gobierno".

Aunque ambas formaciones han compartido duras críticas al ejecutivo local que preside Justo Oltra en su balance del ecuador del mandato, las desavenencias que frustraron un pacto en 2023 continúan pudiendo más. En un boletín publicado recientemente, el colectivo local de Compromís ha vuelto a acusar a los socialistas de "entregar" la alcaldía al PP hace dos años.

El PSPV de Quatretonda respondió sábado a través de un comunicado para negar esta afirmación. Su portavoz, Mireia Aledó, defendió que, "ante la imposibilidad de los grupos de izquierda de llegar a un acuerdo", tras las elecciones de 2023 (con el PP y Compromís empatados a 4 concejales y el PSPV con 3) todas las fuerzas políticas presentaron su candidatura a la alcaldía y salió elegido alcalde el más votado. "Nadie ha regalado nada", agregó Aledó, que tomó el relevo como cabeza visible de la agrupación tras la renuncia como concejal de Tini Espí.

A continuación, en el mismo mensaje, la portavoz socialista tendió la mano a Compromís: "Si de verdad estáis preocupados como nosotros por el desgobierno que sufrimos en el pueblo, si de verdad estáis tan enfadados como nosotros por la dejadez, si de verdad os preocupa tanto el pueblo como nosotros, os invito a sentarnos, hablar y llegar a un acuerdo para formar un gobierno de izquierdas progresista en Quatretonda".

Para la portavoz de Compromís, Aina Benavent, sin embargo, la oferta llega tarde. "Cuando era hora de hablar y de llegar a un acuerdo fue hace 2 años: para hacer proyectos ahora la legislatura se queda corta", sostiene. "Hace dos años insistimos en un acuerdo y ellos no quisieron por nada del mundo, decidieron que con sus votos Compromís no iba a gobernar", incide la exalcaldesa, que también hace hincapié en que "para llegar a un acuerdo a veces tienes que tener confianza absoluta con las personas con las que vas a gobernar y, si lo único que hay hacia nosotros es rencor y malicia, no es posible", mantiene. En cualquier caso, Benavent insiste en que "aunque la relaciones fueran buenas, dos años se quedan cortos" para iniciar una nueva etapa de gobierno en coalición.

"Nada me gustaría más que llegar a un acuerdo, no porque tenga interés en ser alcaldesa sino porque el pueblo está parado, pero para estar peleándonos vale la pena no estar y que, de aquí a dos años, la ciudadanía decida en las urnas. Si nos penalizan por no querer llegar a un acuerdo, lo asumiremos", ahonda Benavent, para quien "regalar la alcaldía al PP ha tenido consecuencias nefastas".

La portavoz del PSPV, Mireia Aledón, en cambio, pide pasar página y considera que puede abrirse un nuevo escenario para la negociación. "En 2023 yo no estaba de cabeza de lista. Ahora estoy en el comité nacional y la ejecutiva nacional del PSPV. Las cosas cambian. No siempre se puede estar de acuerdo en todo momento", subraya.

En Quatretonda existe una larga tradición de pactos entre socialistas y valencianistas. Entre 1999 y 2009, el PSPV y el Bloc primero y luego Compromís cohabitaron en cuatro gobiernos en coalición, con el paréntesis de la legislatura de 2011-2015. En 2019, Compromís gobernó en solitario.

En su boletín, Compromís asegura que el actual gobierno local "vive de las rentas" de los proyectos impulsados en la pasada legislatura y critica la "inercia" en la gestión, los problemas de falta de personal y de servicios o la paralización de proyectos como el nuevo centro de salud. Ambos partidos de la oposición coinciden en censurar la "incapacidad" para aprobar presupuestos o en señalar la "excusa" de que "no hay dinero" cuando se proponen actuaciones de mejora.

El gobierno defiende su gestión

El alcalde de Quatretonda, Justo Oltra (PP), rehúsa entrar a valorar cuestiones políticas, pero defiende que su equipo "hace todo o que puede" y se centra en "intentar arreglar todo lo pendiente de años anteriores", aunque admite que gobernando en minoría y con la falta de personal existente en el ayuntamiento "es muy difícil llevar las cosas adelante". "Estamos centrados en el día a día del ayuntamiento. Si ellos (en alusión al PSPV y Compromís) se entienden y quieren pactar y hacer una moción de censura, acataremos lo que sea", afirma.

Oltra mantiene que su ejecutivo "siempre ha intentado llegar a acuerdos" con el resto de partidos aunque "a veces es imposible". "Se han presentado presupuestos, se han intentado negociar e incluso hemos renunciado a poner cosas", indica. En cualquier caso, el alcalde afirma que en un pueblo pequeño las cuentas "están ya muy marcadas" y el consistorio "no puede hacer grandes inversiones" porque "la mayoría se va en gastos de personal". "Hemos intentado aplicar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para que los trabajadores tengan el sueldo que merecen y lo que les corresponde, porque llevan 2 años de retrasos, pero no hemos podido llegar a un acuerdo", incide.

Respecto al centro de salud, Oltra apunta que el proyecto que quedó paralizado se efectuó en la pasada legislatura y que "se está intentando solucionar con la conselleria, pero va muy lento". "Hay cosas que hemos heredado de ellos (de la izquierda) y no tenemos culpa", apostilla el alcalde, que pide "arrimar el hombro entre todos".