Xàtiva habilita 10 contenedores para la recogida de poda en Bixquert y el Carraixet

El Ayuntamiento de Xàtiva ha habilitado un servicio público gratuito de recogida de restos de poda y restos vegetales procedentes de particulares en las zonas diseminadas de Bixquert y Carraixet. El objetivo es mejorar la gestión de estos residuos, fomentar buenas prácticas ambientales entre la ciudadanía y facilitar una alternativa cómoda y responsable para el tratamiento de los restos de poda, evitando así vertidos incontrolados y fomentando la economía circular.

Con tal de mejorar la logística y la gestión de los residuos de poda, el Ayuntamiento ha establecido un nuevo horario de depósito, que será los lunes y los jueves por la tarde, e iniciado una campaña con la instalación de diez contenedores tipo barco. Estos puntos de recogida se han distribuido entre Carraixet, con un contenedor, y Bixquert, donde se han instalado los otros nueve. Los contenedores de Bixquert se encuentran ubicados en las siguientes direcciones: Camí d’Alboi núm. 45, Camí de l’Església núm. 2, Camí Pont Sec núm. 1981, Camí Fillola núm. 76, Camí Alter Molina núm. 9, Camí Corral Mateu núm. 2, Camí Senda dels Foies núm. 2, Misterio R-9 Foies B, Polígono 16 núm. 15 y Rectoria Novetlè, Polígono 23.

Este servicio es un complemento para la ciudadanía, ya que conviene recordar que la poda y los restos vegetales se pueden depositar de forma continua, cualquier día de la semana, en el ecoparque o mediante gestores autorizados, sin necesidad de ajustarse a los días habilitados del servicio. De este modo, se facilita una mayor accesibilidad y se promueve el cumplimiento de la ordenanza municipal, reforzando el compromiso institucional con una gestión eficiente y responsable de los residuos.

Para garantizar una recogida eficaz y segura, se establecen una serie de requisitos sobre la forma de entrega de los residuos: en caso de poda troceada, deberá agruparse en fardos de un máximo de un metro de largo y 50 centímetros de diámetro, debidamente atados para facilitar su manipulación. En cuanto a los restos de siega, como el césped cortado, deberán entregarse en bolsas cerradas, para evitar su dispersión y mejorar el proceso de recogida y transporte. Estas indicaciones permiten una gestión más eficiente por parte del servicio de recogida y evitan problemas de vertidos incontrolados.

Exclusivo para particulares

Cabe recalcar que solo pueden hacer uso de estos contenedores los vecinos y vecinas a título particular, y no las empresas. Por este motivo, no está permitido el depósito de restos en sacas, ya que superan las dimensiones aceptables para este servicio. Tampoco se podrán depositar ramas de más de un metro de largo, troncos de árboles ni restos de palmera. Además, no se permite el depósito de voluminosos ni residuos domésticos en los contenedores destinados a la poda.

El servicio cuenta también con un teléfono informativo habilitado por el Ayuntamiento de Xàtiva, específico para resolver cualquier duda que pueda surgir sobre este servicio. Las personas usuarias pueden contactar a través del teléfono 670 10 83 04, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas. A través de esta línea se ofrecerá atención directa para aclarar procedimientos o cualquier otra cuestión relacionada con la gestión de restos vegetales.

Con esta campaña, el Ayuntamiento de Xàtiva reafirma su compromiso con la sostenibilidad, el civismo y la protección del medio natural. Una correcta gestión de los restos de poda y jardinería contribuye a mantener el municipio limpio, favorece una economía circular y mejora la convivencia vecinal.

Sobre Xàtiva Sostenible

Xàtiva Sostenible es la marca del servicio municipal de limpieza y recogida de residuos de Xàtiva, cuyo objetivo es transformar la gestión de los residuos urbanos en la ciudad. Este proyecto promueve un cambio de mentalidad y actitud en la ciudadanía, fomentando la prevención, la reducción en origen, la reutilización y una gestión adecuada de los residuos domésticos.

Entre los servicios que ofrece se encuentran el servicio de poda, la recogida de voluminosos, la recogida separada, la gestión del cartón comercial, así como otras acciones encaminadas a convertir Xàtiva en un municipio más limpio y sostenible.

Para más información sobre esta y otras iniciativas, se puede consultar la página web oficial: www.xativasostenible.com.