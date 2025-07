Más de 100 actos para celebrar el 775º aniversario de la Fira de Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha acogido hoy la presentación del programa oficial de la edición 2025 de la Fira de Xàtiva, que celebra su 775º aniversario. El alcalde Roger Cerdà, la reina de la Fira, Irene Díez, y la concejala de Cultura Festiva, María Beltrán, han detallado la amplia programación de un evento -con más de 100 actividades- que cada año convierte al municipio en polo de atracción de todo tipo de visitantes.

Cerdà ha explicado que "celebramos el 775º aniversario de uno de los grandes acontecimientos de la ciudad. Hablamos de un evento que proyecta la ciudad al exterior, que cuenta con una apuesta decidida del consistorio. Todos los años apostamos por mejor cosas. El año pasado quisimos cambiar la percepción del paseo para el visitante y creo que lo conseguimos. Este año trabajamos en la misma línea, haciendo que la Fira sea más accesible y cómoda. Queremos que la gente que venga pase más tiempo".

Así, desde el Ayuntamiento han confirmado que las atracciones infantiles recuperarán su espacio anterior, que la zona de los puestos de alimentación se acotará entre l'Albereda y la calle Carlos Sarthou y que habrá un espacio "gourmet" en el Jardí del Bes.

Como en ejercicios anteriores, las más de cien actividades se repartirán en cinco espacios escénicos. La concejal María Beltrán ha detallado algunos de los detalles de la programación: "Este año celebramos una efeméride especial. Apostamos por una Fira viva, más integradora y ordenada".

La presentación oficial de la reina de la Fira, Irene Díez, y su corte de honor tendrá lugar a las 20.30 horas del jueves 31 de julio en la Casa de la Cultura. Ese mismo día se coordinará el festival de bandas de música, a las 22.30 en el mismo emplazamiento.

El acto inaugural de la Fira de Xàtiva -con el nombramiento oficial de su reina- llegará el 14 de agosto y contará con la actuación del gran circo acrobático de China en el Campo de la Murta.

Actos de todo tipo

La Fira de Xàtiva aglutinará de nuevo todo de eventos. En el amplio programa coordinado desde el consistorio se entremezclan citas como la 72ª edición del trofeo urbano de motociclismo, las diferentes mascletaes -que comenzarán el 14 de agosto- o las diferentes exhibiciones preparadas en l'Albereda por asociaciones locales de todo tipo.

En el lado musical, destaca la XXVIII edición del Festival de la Cancó, donde La Maria presentará su nuevo disco. Beltrán ha anunciado que "traera como amigos a voces muy importantes que de momento no podemos nombrar". Tendrá lugar el 15 de agosto en la Plaça de la Seu a partir de las once de la noche. El 16 de agosto tendrá lugar el concierto de la Nit Jove, con los grupos Figa Flawas, Julieta, Mushka y Quinto. Y el 17 de agosto se ha preparado un tributo a Bruno Lomas, el referente setabense del rock, a partir de las once de la noche en el Jardí del Palasiet.

A su vez, la Placá de la Seu volverá a ser el epicentro del teatro en la calle. El domingo 17 de agosto se interpretará la función "la vídua valenciana", el 18 de agosto será el turno de la compañía Albena Teatre -con carles Alberola- y el 19 de agosto llegará la obra "la Primera vegada" con la compañía Olýmpia Metropolitana.

El 20 de agosto, por otra parte, tendrá lugar la 25ª edición del concurso internacional de beber orchata y comer fartons.

El acto de clausura de la Fira tendrá lugar el 20 de agosto en la Murta y contará con un tributo a los Beatles como espectáculo principal.

Antes, habrán sido días de eventos y fiesta en la capital de la Costera. La reina Irene Díez ha invitado "a todo el mundo, que vengan a Xàtiva y disfruten de esta amplia programación para todos los públicos". Y el alcalde ha explicado que "apostamos por la Fira por tradición. Hacemos una inversión importante -sobre 1,2 millones de euros- que busca promocionar la ciudad y generar un retorno económico a nuestros negocios. Es pronto para hablar de cifras, pero este año queremos apostar por un sistema novedoso para contabilizar el número de visitantes. Las compañías telefónicas han anunciado que refuerzan el servicio y eso nos ayudará a tener datos actualizados".