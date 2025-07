Revolución en el sector de la restauración de Xàtiva

La ciudad de Xàtiva cuenta con una variada y completa oferta gastronómica. Muchas son las firmas que ya preparan sus menús para la Fira d'Agost -ayer se presentó la programación del evento- y también se suceden los los cierres y las aperturas de negocios.

Así, el dueño del «Mesón Origen» anuncia el traspaso del restaurante y en dos locales diferentes -los anteriores «El Portal de Ca Conxa» y «Canela y Clavo»- se están realizando obras de reacondicionamiento para albergar nuevos establecimientos. Vayamos por partes.

El restaurante «Mesón Origen» se oferta por un montante de 80.000 euros. Rogelio Rubio, actual administrador y cocinero, atendió ayer a Levante-EMV y confirmó la situación: «Tengo un proyecto de fuera que llevo tiempo valorando, en el extranjero. El negocio funciona muy bien, pero creo que es el momento de cambiar de aires».

«Llevo siete años en Xàtiva, mi hijo ha crecido y va a estudiar cocina aquí. Es el momento de empezar otra aventura. El precio del traspaso se ha fijado según toda la inversión que hemos hecho. Los números salen. La clientela es fiel. Cogimos un pub y ahora es un restaurante bien considerado en la ciudad. Antes, estuve en la bodeguilla muchos años. La gente me conoce», expuso Rubio.

Consultado sobre ha recibido alguna llamada, el restaurados explicó que no hay nada cerrado:«Creo que han sido contactos de tanteo. No me iré hasta cerrar un traspaso. El negocio es rentable».

Antes de acoger al «Mesón Origen», el local ubicado en la calle Corretgería acogía el pub «Capgirat». Los más viejos del lugar recuerdan otros negocios, como un restaurante y una peluquería para mujeres. Actualmente, el equipo está formado por cuatro personas, que dan de comer a un máximo de 40 personas por día: «Funcionamos mucho con reserva y no duplicamos mesa. Ahora en verano trabajamos de normal de miércoles a sábado».

Una moto pasa por delante de la fachada del "Mesón Origen", que se traspasa en Xàtiva. / Perales Iborra

Obras en dos locales

A su vez, Xàtiva contará en breve con dos nuevos locales de restauración, que sustituirán a sendos negocios que echaron el cierre .Ambos están separados por escasos metros.

Varias personas pasan por delante del local en obras en el que se ubicará un nuevo japónes en Xàtiva, ayer. / Perales Iborra

Así, cerca del Portal del Lleó se situará un restaurante japonés en las dependencias del anterior «Portal de Ca Conxa». Los titulares de «Okaeri Sushi Bar» traerán hasta la capital de la Costera el modelo que han desarrollado en Alzira durante los últimos años. De hecho, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Xàtiva dio el visto bueno a los trabajos de reforma proyectados, que ya han comenzado esta semana.

Un obrero trabaja en la remodelación del nuevo «Alameda 64», ayer. / Perales Iborra

Otro movimiento empresarial que también afecta al sector de la restauración en Xàtiva es la futura apertura de «Alameda 64», negocio que sustituirá a «Canela y Clavo» y que provocará el traslado de «Típics» a un nuevo local. Tal y cómo publico este diario, los nuevos responsables querían tener el negocio operativo en Fira. Ayer, ya había obreros trabajando, pero parece complicado que las obras finalicen antes de la gran semana setabanse.

Por último, el centro comercial Plaza Mayor también ha sumado de forma reciente dos negocios de comida asiática. Fuentes del sector apunta la próxima apertura de un "sports bar" y de un negocio de donuts en el complejo.