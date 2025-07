El equipo médico del doctor Sanz en Xàtiva

Durante el mes de julio muchos jóvenes viven en estado de ansiedad esperando saber si han sido admitidos en la carrera de medicina. Durante los años 20, cada vez que un joven setabense recién licenciado volvía a su ciudad para ejercer como galeno, Xàtiva era una fiesta.

Hoy ofrecemos referentes muy cercanos en homenaje a todos aquellos jóvenes médicos, que lucharon por ofrecer una sanidad pública y privada de calidad, y no sólo ello, sino que además mostraron un gran compromiso social, para dejar claro que la tisis, la gripe, las infecciones postparto, el raquitismo o el cólera, entre otros muchos males, eran consecuencia de las deficientes condiciones de vida, y las enfermedades sólo se podían erradicar con una cultura de la prevención, en base a poder disfrutar de una buena alimentación, condiciones higiénicas, y espacios públicos y privados saludables.

Ernesto Sanz Roselló era de familia setabense pero nacido en Cheste. Su llegada a Xàtiva se produjo en tiempos de la Semana Trágica. Corría el verano de 1909, cuando la prensa liberal celebraba con alegría en ecos de sociedad, que otro distinguido paisano licenciado en cirugía y medicina, llegase a la capital de la Costera para en palabras literales robustecer el cuerpo de jóvenes médicos, que van a la vanguardia de la profesión por el bien del género humano. Y, no era para menos, ante los altísimos índices de mortalidad infantil y baja esperanza de vida, donde era muy difícil sobrepasar los 70 años de existencia, y muy fácil, morir por una infección.

Por aquellos años, ejercían privadamente en Xàtiva los médicos: Teodoro Daroca, José Vidal Bellver, Pedro Ballester Julbe, Balbino Morales Pla, Ramiro Armero Martínez, José Parra Tormo, Migue Ibañez Mulió, Miguel Capuz Ballester y José Cuquerella Codina, quien formaría posteriormente del equipo médico que el doctor Sanz iba a forjar en el Hospital de Pobres de la ciudad de Xàtiva, apoyado por las Hermanas de la Caridad, como enfermeras. El referente de Ernesto Sanz fue el psiquiatra Luís Simarro Lacabra, y sus compañeros de bisturí en el Hospital, los ilustres Francisco Blasco Soto y Antonio Ochoa Arau, ambos directores del centro sanitario, con los que trabajó, hasta que los sustituyó en la dirección del centro médico. Ejerció como director desde 1923 hasta 1939, momento en que fue cesado del cargo, y encarcelado. Saliendo sólo de ella gracias a la mediación del general franquista Miguel Abriat, hoy defenestrado del callejero urbano valenciano, por la ley de memoria histórica. Analizando su biografía, no se lo merece. Pero vayamos a la época «feliz», de los años 20. Al citado médico José Cuquerella, hay que añadir otros médicos de raíces setabenses, que como Ernesto, regresaron a su ciudad natal, siguiendo los postulados del juramento hipocrático basado en el compromiso social, porque el invento de vacunas y remedios sin la mejora de las condiciones de existencia materiales y morales de la clase trabajadora, no servían de nada, si no se podían pagar. Trabajamos las vidas de aquellos compañeros, y a la vez amigos del doctor Sanz. Hablemos de los doctores Salvador Úbeda, Fernando Ballester, y del practicante Arturo Bellver, miembros de su equipo médico, que tanto trabajaron por ofrecer el mejor servicio desde el hospital de Xàtiva. Salvador Úbeda Pérez, fue el más cercano a Ernesto.

Fue testigo el doctor Sanz en la boda de Salvador con Carmen Perales Barrachina, compartió su profunda religiosidad, aunque Salvador tendiese a evolucionar hacia el tradicionalismo, y Ernesto hacia el republicanismo, lo que no les impidió ser grandes médicos, y mejores amigos y compañeros. Salvador Úbeda, tiene hoy dedicada una calle en Xàtiva, el resto de médicos de aquel equipo, no. Es fácil imaginar la causa.

Procedente de tierras barcelonesas llegó a Xàtiva por aquellos años, el setabense Fernando Ballester Perales, y como también se hizo con el doctor Sanz, recibió una afectuosa bienvenida por parte de la prensa, dada la necesidad de médicos que tenía la ciudad. Abrió consulta al lado del doctor Sanz, en la Alameda, y traía consigo nuevas ideas, como relataba la prensa el joven galeno practica la cura radical de la hernia por tratamiento operatorio. Pasa consuta de: 11 a 1. Deseamos al señor Ballester muchos laudes en el desempeño de su difícil ministerio. Jativa cuenta con un nuevo médico más, con deseos de abrirse paso, y crearse un nombre. Prefirió el hospital de Xàtiva al Clínico de Barcelona, y como el doctor Sanz, estuvo dispuesto a trabajar gratis «el joven médico don Fernando Ballester Perales ha ofrecido al ayuntamiento la curación de la hernia a todos los vecinos pobres de Xàtiva que figuren en el padrón». Arturo Bellver, siguió los pasos de sus compañeros, y se estableció también en Xàtiva, para ejercer la medicina pública y privada.

Y como siempre la prensa se hizo eco de ello, donde cualquier profesional de la rama sanitaria era siempre bienvenido. Arturo Bellver Sanchis, el inteligente y probo practicante del Hospital cívico-militar de esta ciudad, nos participa del traslado de su residencia y clínica con todos los modernos aparatos a la calle del poeta Chocomeli(antes León), a donde encontrará el público en general un gabinete de callista bien montado y de servicio a domicilio…» Tomando como referente al doctor Sanz, preparamos un libro para contar todo lo que hicieron aquellos médicos en la Xàtiva de los años 20 y 30, y de cómo la Guerra Civil truncó la carrera profesional de muchos de ellos. Fueron víctimas de la violencia política. Aquella contra la que lucharon salvando vidas. Todos ellos fueron desde su trabajo ejemplos a seguir. Y sirvieron de modelo, a la quizás primera mujer médico de la historia de Xàtiva, Celia Sanz Sanz, la hija del doctor Sanz, al que ni siquiera su padre quiso que lo fuera. Y suponemos, fue consecuencia de no encontrar ejemplos a lo largo de su carrera en el hospital, donde la femineidad en los centros médicos, se entendía trabajando en enfermería, servicios de cocina o limpieza. Ella abrió camino, pero al contrario que sus referentes, jamás pudo ejercer en Xàtiva, teniendo que huir al exilio. n