Roger Cerdà preside el Comité Nacional del PSPV-PSOE celebrado en València

El secretario general del PSPV-PSOE de Xàtiva y alcalde de la ciudad, Roger Cerdà, presidió este pasado sábado en València el Comité Nacional del partido, un órgano clave para la vida interna y la estrategia política del socialismo valenciano. Cerdà, que abrió la sesión con un discurso firme y emotivo, puso en valor el papel del municipalismo socialista e hizo un llamamiento a fortalecer la organización para construir una alternativa sólida al actual gobierno de derechas de la Generalitat.

“Asumo este cargo con la voluntad de reforzar la organización y de dar voz a todas las sensibilidades del partido”, afirmó Cerdà, quien agradeció la confianza depositada por la dirección del PSPV-PSOE y por su secretaria general, Diana Morant. Durante su intervención, reivindicó la trayectoria de su generación de alcaldes y alcaldesas que accedieron al gobierno local en 2015 “para combatir el clientelismo, la corrupción y el caciquismo que había arraigado en nuestros municipios”.

Cerdà destacó el liderazgo de Diana Morant como referente del nuevo tiempo que necesita el socialismo valenciano, y mostró el apoyo del Comité a su labor como secretaria general del partido. “Diana representa una nueva generación de socialistas capaz de combinar el compromiso con el rigor, la proximidad con la visión de futuro”, afirmó. En su discurso, el secretario general de Xàtiva también expresó su apoyo a Pilar Bernabé como candidata a la alcaldía de València y felicitó a los nuevos secretarios generales comarcales, subrayando la importancia de una estructura comarcal fuerte dentro del proyecto del PSPV-PSOE.

Uno de los momentos más destacados de la intervención de Cerdà fue la felicitación a Rebeca Torró por su nombramiento como nueva secretaria de organización del PSOE. “Es una mujer valiente, con sensibilidad política y una gestión reconocida; su nombramiento es un orgullo para el socialismo valenciano”, afirmó.

Cerdà también hizo referencia a la actualidad política valenciana y estatal. Puso en valor la gestión del gobierno de España frente a las adversidades y cargó duramente contra la inacción del presidente Mazón ante la dana que afectó gravemente a varios municipios del País Valencià. “Ante una crisis así, hace falta liderazgo, no excusas. Hace falta empatía, no propaganda. Si Mazón no es capaz de gobernar, que haga lo que toca: dimitir y convocar elecciones”, sentenció.

El presidente del Comité Nacional concluyó su intervención con un homenaje a los “10 d'Alaquàs”, de cuya detención se cumplen este año 50 años, y reivindicó el legado de figuras como Ernest Lluch y Vicent Soler en la lucha por un País Valencià con voz propia y justicia social. “Tenemos equipo, tenemos proyecto, tenemos país”, afirmó Cerdà para cerrar su discurso con un mensaje de confianza y esperanza para el futuro del PSPV y del País Valencià.