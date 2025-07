El PP de Xàtiva critica la pérdida de una ayuda para prevenir incendios y el gobierno defiende que está destinando 339.000 €

En pleno escenario de riesgo extremo en zona forestal, la prevención de incendios se ha convertido en asunto de debate político en Xàtiva. El Partido Popular ha acusado al gobierno municipal de "perder por segundo año consecutivo las subvenciones directas que concede la Generalitat Valenciana a los municipios con riesgo forestal para financiar actuaciones de prevención". El ejecutivo local, por su parte, ha reprochado a los populares el "alarmismo" de sus declaraciones y ha defendido que está destinando a estas tareas diferentes subvención por un importe global de 339.000 euros.

"Según los documentos oficiales publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en 2024 Xàtiva fue beneficiaria inicial del Fondo Estratégico Municipal de Prevención de Incendios, pero perdió la ayuda por no aceptar en plazo la cantidad asignada. Y en 2025 ha sido directamente excluida por no estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria Autonómica, lo que impide legalmente acceder a cualquier subvención pública", afirman desde el PP.

Para el portavoz de esta formación, Marcos Sanchis, “es un escándalo mayúsculo. En 2024 dejaron perder el dinero por no mover un papel a tiempo. Y en 2025 no es que no hayan pedido la ayuda, es que no pueden ni optar porque el Ayuntamiento en ese momento estaba en deuda con la Generalitat. Están hundiendo Xàtiva por pura dejadez” .

Desde el Grupo Popular recuerdan que estas ayudas están destinadas a municipios con Plan Local de Prevención de Incendios aprobado, para financiar diferentes actuaciones. “Llevamos años advirtiendo de que Xàtiva está completamente desprotegida en materia forestal. Solo hace falta darse una vuelta por Bixquert, la Serra del Castell, la Cova Negra, Carraixet… para ver barrancos llenos de maleza, caminos sin mantener y ni una sola inversión real en prevención”, ha recordado Sanchis.

Los populares afirman que el gobierno local "no ha hecho absolutamente nada para mejorar la prevención, y lo que es peor: ha dejado perder dos ejercicios seguidos una ayuda directa que ya estaban cobrando muchos municipios vecinos". “Lo más grave es que mientras aquí lo pierden todo por dejadez, otras localidades similares han recibido en 2024 y 2025 entre 20.000 y 40.000 euros anuales para mantener sus montes limpios y protegidos. Aquí, en cambio, tenemos un Ayuntamiento que no paga a la Generalitat en tiempo y forma, y eso nos saca de cualquier posibilidad”, ha continuado Sanchis.

El Partido Popular también ha recordado que los cañones de agua del Castell y de la Cova Negra, instalados hace años como sistema de defensa ante posibles incendios forestales, "llevan años averiados sin que nadie haya hecho nada para repararlos". “Tienen los cañones rotos, los montes secos, las ayudas perdidas, ¿Qué más tiene que pasar para que reaccionen?”, zanja el portavoz del PP.

170.000 euros a tareas de desbroce y prevención

Por su parte, desde el equipo de gobierno responden que "a pesar de su reincidente e irresponsable alarmismo, le agradecemos a Marco A. Sanchis la oportunidad que nos da para recordar a la población que, recientemente, el Ayuntamiento de Xàtiva ha destinado 170.000 euros a tareas de desbroce y prevención de incendios a nuestro término municipal, dentro del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de Xàtiva".

"Se conoce que Marco A. Sanchis debe de estar cómodamente flotando en la piscina porque no se ha enterado de que el Ayuntamiento de Xàtiva ha destinado 15.652,03 euros para la contratación del servicio de ejecución de varias actuaciones destinadas a la gestión forestal y la prevención de incendios al término municipal, que cuentan con financiación de la Diputación de València". Las intervenciones se centrarán en dos parcelas municipales situadas en Bixquert y el Paraje Natural Municipal de la Cueva Negra, con el objetivo de reducir el riesgo de incendio mediante trabajos silvícolas como por ejemplo desbroces selectivos, podas y clareos.

Fuentes del equipo de gobierno recuerdan, además, que "gracias a una subvención del SEPE de 154.087,04 euros, el Ayuntamiento ha contratado a 37 trabajadores (32 peones y 5 capataces) que realizarán tareas agrícolas a jornada completa, consistentes en la limpieza y desbroce de cunetas, laterales y márgenes de caminos, la carga y transporte de materiales residuales, las tareas de apoyo a maquinaria de desbroce, los tratamientos complementarios de las zonas desbrozadas con herbicidas, la limpieza de los pasos de agua y pequeñas obras de reparación de caminos asfaltados". Las actuaciones se centrarán en zonas como por ejemplo la costa del Castell, Bixquert y las entradas en la ciudad.

"Sanchis prefiere obviar estas ayudas para lanzar mensajes alarmistas e irresponsables que señalas lugares de elevado riesgo en el seno de nuestro término municipal, tal como hizo el año pasado", zanjan desde el ejecutivo que preside Roger Cerdà.