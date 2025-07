El COR insta a Llanera a "reconsiderar" la planta de residuos pese a "valorar" ofertas de tres municipios

El Consorcio de Residuos V5 (COR) que gestiona el tratamiento de la basura de la Costera, la Safor, la Vall d'Albaida, la Canal de Navarrés y el Valle de Ayora se adentró este lunes en una nueva etapa con la renuncia formal de la presidenta Susana Navarro (PP) y el nombramiento de una gerente -la ingeniera industrial Irene Bresó- tras un largo periodo con la plaza vacante.

La asamblea extraordinaria en la que se dio cuenta de ambas resoluciones evidenció el distanciamiento entre bloques políticos tras los últimos acontecimientos -con el PSPV y Compromís señalando la "ruptura de consensos" y la "falta de transparencia"- mientras aún planean muchas incógnitas sobre la hoja de ruta de la entidad, la única -junto a la Vega Baja- sin instalaciones propias de tratamiento de residuos para cumplir los objetivos de reciclaje. Navarro, que justificó su dimisión "estrictamente por motivos personales" -continuará en la asamblea como concejal- cede temporalmente la presidencia a la alcaldesa de Enguera, Matilde Marín, hasta que se nombre a su sustituto, un puesto para el que el PP -con mayoría en el ente- propone al alcalde de la Font de la Figuera, Elio Cabanes.

En su última intervención, Navarro dijo que, cuando llegó hace año y medio, se encontró un consorcio "en la UCI", con "casi todo judicializado", una gerente en excedencia y "sin apenas personal". La ya expresidenta deja ahora en manos en los técnicos la responsabilidad de plantear una solución a la encrucijada del COR y, en ese sentido, valoró como "fundamental" la llegada de la nueva gerente, la licitación de una nueva asistencia técnica y la constitución de una comisión técnica designada por ella que, desde marzo, "está trabajando" junto a la concesionaria Vytrusa para "buscar el mejor modelo de planta" y su ubicación, una propuesta que se está madurando antes de ser trasladada a los representantes políticos.

Frente al modelo "multiplanta" que defendía el Botànic, el actual Consell del PP apuesta por regresar a una planta única que valorice las diferentes fracciones de residuos de las comarcas del COR. Y la posibilidad de reactivar la infraestructura que la empresa concesionaria de la basura promovió hace 16 años en Llanera de Ranes y que fue paralizada en 2015 en un clima de conflicitivdad social, vuelve a estar encima de la mesa. "El consorcio tiene que construir unas instalaciones y tiene un contrato al que se debe. Esas instalaciones se están ahora mismo actualizando y redimensionando porque se ha innnovado mucho, ha mejorado mucho la tecnología. El proyecto de 2009 está totamente obsoleto y hoy puede ser un complejo ambiental ejemplar y modelo si somos capaces de llegar a un consenso entre los grupos políticos y escuchamos a los que más saben, que son los técnicos", afirmó la exalcaldesa de Bellús.

Acto seguido, Navarro puso el foco en que hay tres ayuntamientos que han manifestado su voluntad de acoger instalaciones de tratamiento en sus términos: Vallada (que ya ofreció en 2016 los terrenos de Valpark), Bufali (con un proyecto de planta que se paralizó en 2009) y Canals. Estas propuestas "están encima de la mesa" y la comisión técnica "está trabajando en valorar un análisis Dafo de oportunidades, ventajas e inconvenientes para que todos nosotros, con el criterio técnico, podamos decidir", expuso a los alcaldes en la asamblea. Sin embargo, la expresidenta recalcó que se ha "invitado a Llanera" a que "pueda reconsiderar" la opción de albergar el proyecto, que, según esta, "no tiene nada que nada que ver con el de 2009". "Todo lo que no sea ubicar la planta allí (en Llanera) comporta arriesgar el contrato y eso tiene unas consecuencias que dependen de nosotros", llegó a afirmar a continuación.

Las instalaciones de valorización se complementarían con las plantas de compostaje de Ayora y la Canal de Navarrés, las únicas aprobadas hasta el momento. Las otras dos que se planificaron en la anterior legislatura para tratar las 40.000 toneladas de biorresiduos de la Vall d'Albaida y la Safor, están aparcadas. Según Navarro, en el caso de la Safor no se han encontrado emplazamientos viables, dado que ningún ayuntamiento se ha ofrecido a acogerla. "Hemos intentado contactar con la comarca para poder construir la planta de biorresiduos y todo lo que hemos encontrado por delante son problemas. No ha habido voluntarios que quieran ponerlas en sus municipios, ceder terrenos y apoyar estos proyectos, y eso obliga a buscar alternativas para llevar los residuos", aseguró la expresidenta.

El alcalde de Xàtiva, ROger Cerdà, interviene durante la última asamblea extraordinaria del COR. / Perales Iborra

El el discurso de Navarro incendió los ánimos entre los dirigentes del PSPV y Compromís. El alcalde de Xàtiva y expresidente del COR, Roger Cerdà, cuestionó la "falta más diálogo" y consideró "roto" el consenso político en torno al cual se fraguó el modelo anteriormente pactado. "No nos cerramos a debatir sobre el proyecto, pero no queremos que el único criterio sea el técnico: los técnicos están para aportar soluciones que nacen de un consenso político. Tiene que haber una voluntad de llegar a un acuerdo con todas las formaciones políticas". Cerdà aseguró que le resulta "muy sorprendente" que la presidencia del COR "diga que el criterio (para elegir el modelo y el emplazamiento de la planta) va a ser puramente técnico". El alcalde pidió al PP "que entienda la necesidad de dialogar y de llegar a un consenso politico".

Navarro respondió que el proceso iniciado "no está acabado", que todavía no hay una propuesta firme y que "no se puede informar de mucho más". Frente a las críticas, negó la falta de transparencia y no descartó del todo la posibilidad de ejecutar las otras dos plantas de biorresiduos que aún no se han planificado. También dijo que el modelo aprobado cuando gestionaba la izquierda "no está muerto".

La gerente: "La falta de plantas debe solucionarse de forma prioritaria" La nueva gerente del COR, Irene Bresó, se presentó como una madre de familia, con tres hijos adolescentes, ingeniera industrial de formación y con 20 años de experiencia en ingeniería y gestión de residuos a sus espaldas. "Es un honor y una enorme responsabilidad asumir la gerencia del COR. Agradezco la oportunidad y confianza que se ha depositado en mí y asumo el reto con el propósito de servir al interés común de las cinco comarcas", indicó. Bresó recalcó que el proyecto que encara el organismo es "de una gran complejidad", con 120.000 toneladas de residuos generadas en un territorio amplio y diverso "con aspectos de estacionalidad y grandes y pequeños municipios que coexisten". "Esta situación nos debe a llevara a la necesidad estratégica de construir una planta de tratamiento propia". La gerente recalcó que el COR está "en una situación de debilidad y dependencia" por carecer de infraestructuras, una circunstancia que, dijo, "debe solucionarse de forma prioritaria" para "generar soberanía en la gestión, eficiencia económica y asumir la plena responsabilidad sobre los residuos que generamos", con "las mejoras técnicas disponibles para la gestión de residuos". Bresó destacó la necesidad de cumplir las directivas europeas que exigen reciclar un 60% de los residuos municipales en 2030 y reducir drásticamente la basura que acaba en vertedero. "Tener una infraestructura propia, moderna y eficiente es una herramienta indispensable para cumplir con estos objetivos", remachó. En ese sentido, admitió que tiene por delante "una tarea compleja" pero que, al mismo tiempo, "supone una gran oportunidad" de cara a "desarrollar un proyecto común que modernice un servicio esencial y que garantice un futuro sostenible". La gerente pidió la "implicación" de los 93 municipios del Consorcio y mostró su "compromiso absoluto" y su "dedicación total" al organismo desde el "diálogo permanente" y la "máxima transparencia" En la asamblea también se formalizó el nombramiento de Rubén Gomar como nuevo secretario del COR. La presidenta saliente, por otra parte, destacó la importancia del contrato de comunicación que está a punto de adjudicarse para ayudar a comunicar las acciones del Consorcio a los vecinos de cara a "poner en marcha los proyectos y a cumplir con los objetivos de separación". Susana Navarro afirmó que "solo faltaría disponer de más educadores ambientales, que es lo único a lo que no hemos llegado". Defendió también que lo ha hecho "lo mejor que he sabido", pero que "llega un momento en la vida que tienes que escoger y yo he decidido pasar a un segundo plano y dedicarme a mi profesión". También aseguró que el COR necesita "una estructura más proactiva y eficiente. Que el proyecto lo lidere Irene me indica que estamos en buenas manos", apostilló.

Críticas del PSPV de la Vall d'Albaida

Por su parte, el PSPV-PSOE de la Vall d’Albaida emitió un comunicado tras la asamblea para rechazar la “parálisis o directamente los pasos atrás” alrededor de la gestión de la basura "producidos en los dos últimos años de la mano del PP en el gobierno de la Mancomunitat de la Vall d’Albaida y el Consorcio de Residuos V5". Los socialistas aseguran que “en un tema fundamental del día a día del vecindario y los ayuntamientos, los intereses de la ciudadanía están siendo postergados en beneficio de las empresas concesionarias”.

Desde el PSPV califican de “esperpéntica” la asamblea del COR después de un discurso “vacío y desconectado de la realidad” de la presidente dimisionaria, Susana Navarro, y "la incapacidad del PP y Ens Uneix de relanzar la institución con una persona capaz de retomar la etapa de diálogo y consenso iniciada en 2015 con Roger Cerdà al frente”, continúan. "El discurso de la nueva gerente, apostando por una planta única porque se trata de una 'cuestión técnica', provocó también estupefacción entre la formación socialista “dado el marcado carácter social de esta decisión” por lo que, desde el PSPV-PSOE recuerdan que “durante los próximos cuatro años debe estar al servicio de la ciudadanía de las cinco comarcas que integran el COR, no de la empresa concesionaria”.

Fuentes socialistas instan a "respetar" la forma en que se gestó el actual modelo “por el consenso que generó en su momento, ya que fue aprobado por unanimidad, incluidos los votos del PP que ahora renuncia a él, con justificación medioambiental y apoyo social” además de estar en consonancia con el Plan de minimización de la Vall d’Albaida. Por eso, los socialistas consideran “oscuro” dejar la decisión únicamente en manos de una comisión técnica de designación directa de la presidencia "cuando la anterior había estado elegida por los órganos de gobierno con una mayor pluralidad". En la misma línea, desde el PSPV-PSOE denuncian también “la eliminación por la vía de los hechos de no convocarlo, del Consell de Participació Social”, cuestión que, a juicio de los socialistas, "redunda aún más en la deriva autoritaria y alejada de la ciudadanía impuesta por el PP”, zanjan.