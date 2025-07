La presa de Estubeny se mantiene fuera de las actuaciones postdana de la CHJ

El constante enfrentamiento entre el Consell y el Gobierno Central por la gestión de las inundaciones ha vuelto a sacar a la palestra la presa de Estubeny, una infraestructura que se proyectó por primera vez hace 40 años para laminar los flujos del río Sellent y que permanece aparcada sin fecha desde 2011 por las dudas sobre su viabilidad técnica.

Tras la dana, la Generalitat instó al Ministerio de Transición Ecológica a que se ejecutaran todas las actuaciones contempladas en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y en los primeros planes de defensa contra inundaciones en la ribera del Xúquer, que consideraban la necesidad de prevenir crecidas de los ríos Canyoles, Sellent y Magro, aguas abajo del embalse de Forata, con la construcción de las presas de Montesa, Estubeny y el Marquesat, respectivamente.

El proyecto del embalse de Montesa sobre el río Canyoles (afluente del Albaida) para reducir el peligro de inundaciones en la Ribera está en fase de redacción y sí aparece recogido en el Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones que ha diseñado la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para el territorio afectado por la dana. Las otras dos inversiones, en cambio, ya desaparecieron de las últimas versiones del Plan Hidrológico de Cuenca (PHC) 2021-2027 y del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI). Tampoco figuran en los documentos citados por el gobierno autonómico.

Ambas instalaciones se congelaron con motivo de su «dudosa viabilidad». Los análisis desde el punto de vista técnico, económico y ambiental detectaron una serie de "riesgos por inestabilidad en las cerradas" y problemas geológicos de los emplazamientos que hacían necesarios nuevos estudios geotécnicos en mayor grado de detalle. Pese a no contemplarse en las planificaciones en vigor, desde el Ministerio no las descartan de forma definitiva y no cierran la puerta a reconsiderarlas en algún momento. Los planes hidrológicos de cuenca se revisan cada seis años De momento, el correspondiente al ciclo 2028-2033 está en tramitación.

El programa de intervenciones postdana de la CHJ remarca que, a pesar de las presas de Escalona, Tous y Bellús, construidas tras la rotura de la antigua presa de Tous en el año 1982, en el bajo Júcar persiste un riesgo de inundaciones elevado por la importante contribución a las crecidas de las cuencas inferiores, fundamentalmente las de los ríos Magro, Sellent y Albaida, este último sólo parcialmente controlado por el embalse de Bellús.

Desde 1985

La construcción de la presa del río Sellent, inicialmente prevista en término de Estubeny, tiene su origen en el Plan General de Defensa contra la Avenida del Júcar redactado en 1985. Posteriormente, la obra se incluyó como prioritaria en el Plan Hidrológico Nacional de 2001 y en el Plan Global antiinudaciones en el Júcar elaborado por la CHJ, organismo que en 2013 advirtió del «reducido» coste de ejecutar este embalse en comparación con el riesgo existente en la Ribera y la Costera ante una eventual crecida del Sellent, uno de los afluentes que más caudal aporta al Júcar en los capítulos de gota fría. Los expertos auguran un incremento de la frecuencia e intensidad de los episodios de lluvias en el Júcar por la amenaza del cambio climático.

En 2011, el Ejecutivo de Mariano Rajoy paralizó tanto la presa de Estubeny como la prevista en Montesa con la misma finalidad, alegando estrecheces presupuestarias para afrontar un desembolso de 80 millones de euros. La tramitación del primer proyecto se encontraba en fase más avanzada: llegó a ser licitada la redacción del planteamiento definitivo, pero el Ministerio cambió de prioridades y puso el proceso en punto de muerto. El proyecto de Montesa fue retomado en 2021 por el ministerio. En 2023 entró en fase de evaluación ambiental antes del diseño definitivo de la actuación.