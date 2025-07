El Ontinyent 1931 incorpora a la joven promesa Gaizka Buades

Séptimo fichaje del Ontinyent 1931 CF para la próxima temporada en la Tercera Federación. El equipo de la capital de la Vall d'Albaida ha anunciado la incorporación de Gaizka Buades, joven mediocampista de 19 años que destaca por su potencial y buen trato de balón.

Gaizka Buades en el estadio El Clariano tras fichar por el Ontinyent 1931 CF. / Ontinyent 1931 CF

El jugador de l'Alcúdia (13/06/2006) se formó a las categorías inferiores de la UD Alzira. Posteriormente, brilló al Juvenil del Paterna CF, donde llamó la atención del Sevilla FC. Esta última temporada ha jugado al Juvenil de División de Honor del Real Murcia, un histórico del fútbol español.

Tras su fichaje por el Ontinyent 1931 CF, Gaizka Buades ha manifestado que “han sido varias cosas las que me han hecho venir a Ontinyent. La primera de ellas es el campo. Jugué aquí en juveniles y me gustó mucho. También la afición. Es un campo que, por lo que me han dicho y he visto, viene mucha gente a animar al equipo. Y después, creo que el proyecto es muy ambicioso”, asegura el nuevo fichaje del club blanquinegro.

Sobre el tipo de jugador, el de l'Alcúdia explica sus características: “Me considero un mediocentro, un 8, con buen pie y buena visión de juego. Tengo capacidad de llevar el ritmo del equipo. Soy un jugador que me gusta mucho tener la posesión del balón. Creo que puedo aportar muchas ganas y mucho de trabajo”.