Los celadores se movilizan en el hospital de Xàtiva: "Somos esenciales. Exigimos dignidad"

Un centenar de celadores y celadoras del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva han decidido hacer público este lunes 29 de julio un manifiesto colectivo en el que denuncian "la situación límite que vive el colectivo desde hace años".

La acción de protesta, respaldada de forma unánime por el grupo firmante, pretende no solo visibilizar las condiciones laborales en las que desarrollan su trabajo estos profesionales, sino también hacer un llamamiento urgente a la dirección del hospital, a la Conselleria de Sanitat y a la sociedad en su conjunto "para que tomen conciencia de una realidad que compromete la salud de los trabajadores, la dignidad profesional y la calidad de la atención sanitaria que recibe la ciudadanía".

"Durante años, los y las celadoras del Hospital Lluís Alcanyís han trabajado desde el compromiso, el silencio y la profesionalidad. Sin embargo, la falta de respuesta institucional, el desprecio a sus reivindicaciones y la continua carga de tareas mal definidas han llevado al colectivo a un punto de agotamiento físico, emocional y organizativo", inciden.

Los problemas no son nuevos, pero asegura que cada vez son "más graves". Y enumeran la falta de definición de funciones, la ausencia de protocolos claros por servicio, las tareas impropias de su categoría, las plantillas insuficientes, la falta de medios materiales y de formación y el desgaste progresivo y la falta total de reconocimiento.

Una figura clave, pero invisible

El personal celador se encuentra en la base del funcionamiento del sistema sanitario, aunque pocas veces se reconozca. Se encargan de tareas logísticas y de apoyo asistencial que son imprescindibles para el buen funcionamiento de cualquier hospital: traslado de pacientes, apoyo en quirófano, movilización en planta, respuesta en urgencias, coordinación en circuitos internos, etc.

Sin embargo, en la práctica, su papel sigue sin estar definido de forma oficial, escrita ni unificada, lo que deja la puerta abierta a abusos, sobrecargas y confusión de responsabilidades. “Somos esenciales para el sistema, pero seguimos sin existir en la normativa interna", prosiguen.

Uno de los puntos más delicados del manifiesto tiene que ver con la atribución de funciones sanitarias a personas que, por formación, contrato y categoría profesional, no son personal sanitario. "Se nos pide, de forma habitual: movilizar pacientes graves sin apoyo de enfermería, trasladar pacientes críticos sin acompañamiento especializado y colaborar en maniobras médicas sin formación. Todo esto, además de ser injusto, supone un riesgo real para pacientes y trabajadores", ahonda el colectivo de profesionales.

"Nadie se beneficiará de continuar utilizando al colectivo de celadores como parche de las carencias del sistema. Esta práctica no solo vulnera la normativa vigente, sino que expone a los trabajadores a consecuencias físicas y legales inaceptables. No somos personal sanitario. No estamos formados para serlo. No queremos asumir responsabilidades que no nos corresponden", continúan.

"Condiciones laborales que degradan y desmotivan"

A esta situación de desregulación se suma una "precarización progresiva de las condiciones laborales", aseguran los firmantes, con "turnos sobrecargados y sin refuerzo, cobertura deficiente de bajas y ausencias, estrés continuado, sobreesfuerzo físico y emocional, equipamiento deficiente, materiales en mal estado o inexistentes y falta total de formación adaptada a las tareas que se nos exige realizar".

"Todo esto genera consecuencias directas: bajas médicas, desmotivación, rotación constante, pérdida de vocación, climas laborales deteriorados y una menor calidad asistencial para los pacientes", aseguran.

Los celadores y celadoras del hospital de Xàtiva exigen protocolos claros, vinculantes y oficiales adaptados a cada unidad y límites claros para evitar la atribución de funciones sanitarias; una formación adaptada y continua; un mayor reconocimiento y participación (con la integración del colectivo en grupos de trabajo internos, comisiones y decisiones que afecten directamente a sus funciones y campañas institucionales de visibilización de su labor); medios y condiciones materiales suficientes, con la dotación de plantillas necesaria para cubrir con garantías todos los turnos y una renovación y adecuación del material de trabajo (sillas de ruedas, camas, medios de traslado, etc).

Desde el colectivo avisan de que esta acción "es solo el primer paso de un camino que no se detendrá hasta lograr condiciones dignas, claras y justas para el colectivo". "No es una amenaza, es una necesidad. Si no nos escuchan, nos organizaremos. Si no nos respetan, nos movilizaremos", agregan a continuación. Y apostillan: “Nos dejamos la piel cada día para que este hospital funcione. Lo mínimo que merecemos es respeto, claridad y seguridad.”