Educació, inversions i futur

Invertir en educació és apostar per un futur millor i això és just el contrari que està passant des que el Partit Popular governa la Generalitat gràcies al suport de VOX. Porten dos anys generant confrontació entre la comunitat educativa, dos anys de retallades i d’estacament en les millores de les infraestructures educatives.

El PP no pot dir que defensa l’Educació, ja que la primera acció de govern ha estat desmantellar l’instrument administratiu, Pla Edificant, encaminat a millorar les infraestructures educatives de tot el territori valencià, també de Xàtiva. És cert, que el plantejament del Pla Edificant és millorable, però si s’elimina sense plantejar una alternativa, el que es provoca és la paràlisi en la inversió i millora dels centres educatius públics. I la conseqüència és deixar a les nostres filles i fills en edificis que no compleixen la normativa pel que fa a l'accessibilitat o l'eficiència energètica.

És incomprensible que s’hagen retirat fons econòmics als municipis per a construir col·legis. És incomprensible que es renuncie a dignificar els espais educatius excusant-se en què no s'arriben a complir els terminis d'execució en obres i reformes. I és encara més incomprensible que la Conselleria d'Educació, encapçalada pel senyor Rovira, haja castigat als municipis que han acabat les obres a pagar-les amb pressupost municipal. La construcció i reforma dels centres educatius és una competència de l'administració autonòmica i no dels ajuntament, encara que el PP de Xàtiva pretenga fer-nos creure el contrari. Així, eliminar el Pla Edificant sense alternativa és eludir la seua responsabilitat.

L'atac del PP a l'ensenyament públic va més enllà de l'àmbit de les infraestructures. Ataca també a la credibilitat dels docents, als continguts que aprèn l’alumnat, a l’ensenyament del valencià amb la mal anomenada Llei de llibertat educativa. En tot moment, s'ha legislat amb una clara intenció de sembrar el conflicte, la discòrdia on no hi havia i arraconar la nostra llengua i la nostra aposta per la memòria democràtica d'aquest país. No oblidem com el PP ha disfressat una consulta sense base pedagògica baix la falsa sensació de llibertat, però Rovira ha trobat enfront una forta comunitat educativa i unes famílies valentes disposades a tot per garantir el dret a l’ensenyament en valencià. Des de Famílies pel Valencià van fer una gran tasca informativa i van mobilitzar tothom. Xàtiva Unida ha participat activament en les campanyes i sempre estarà en la defensa i la promoció del valencià i també en el respecte i la dignitat del treball docent.

Aquest mes de juny ens hem assabentat que la nova Ordre de plantilles docents també suposarà una gran retallada en personal. És el següent escaló, deixen d’invertir en edificis, manipulen a la comunitat educativa i ataquen els drets de l’alumnat i com no, eliminem plantilles i precaritzem el treball docent. Un còctel espectacular que pretén devaluar l’educació pública, tractant d'encaminar a les famílies a la tria de centres concertats o privats, sobretot en les etapes superiors, FP i estudis universitaris.

La dreta i la dreta extrema saben que la nostra pàtria, la de la majoria de les valencianes i valencians, comença en l'escola pública, on els nostres fills aprenen a llegir i escriure; en els nostres instituts, on els nostres joves senten curiositats per anar més enllà en els seus aprenentatges. En fi, on conformen gran part del seu caràcter com a ciutadanes lliures i valentes. Per això, els molesta tant l'ensenyament públic, per això estan fent aquest aferrissat atac. Sempre que la dreta legisla ho fa en contra dels serveis públics i en benefici del sector privat.

Tots aquests atacs impacten directament en l’alumnat, en el professorat, en les famílies però també en la ciutat. Una ciutat com Xàtiva, una ciutat educadora i compromesa amb la cosa pública no pot deixar que minven les oportunitats d’aprenentatge en totes les etapes de la vida. El camí contrari és el que ens pretenen imposar els que ataquen la pàtria de la gent comuna, els que ataquen l'ensenyament públic. I no ho consentirem.