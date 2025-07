Elio Cabanes asume la presidencia del COR con la abstención en bloque del PSPV, Compromís y Ens Uneix

El Consorcio de Residuos V5 (COR) ya tiene nuevo presidente. El alcalde de la Font de la Figuera, Elio Cabanes (PP), ha tomado posesión este martes de un cargo que permanecía vacante tras la renuncia de Susana Navarro al frente del organismo que gestiona el tratamiento de la basura de la Costera, la Safor, la Vall d'Albaida, la Canal de Navarrés y el Valle de Ayora.

La elección de Cabanes, sin embargo, se ha producido en una asamblea mucho menos plácida de la que tuvo su predecesora en noviembre de 2023. Frente a la unanimidad con la que fue designada la alcaldesa de Bellús en un clima de unidad política, el nuevo presidente no ha contado con el apoyo de la mayoría de los representantes municipales presentes en el cónclave celebrado en el Centre Cultural de Xàtiva (CCX) tras la reciente ruptura del consenso político en el seno de la entidad que se evidenció ya en la anterior asamblea.

Los alcaldes y regidores de más de una treintena de municipios gobernados por el PSPV, Compromís y Ens Uneix presentes en la reunión se han abstenido en bloque en el momento de la votación. Algunas de estas fuerzas calibraron hasta última hora la posibilidad de votar en contra, pero declinaron hacerlo para favorecer la gobernabilidad de la entidad, dado que Cabanes era el único candidato en liza. El alcalde de la Font de la Figuera ha recabado el apoyo de 25 ayuntamientos. En el cómputo global, sin embargo, ha conseguido una amplia mayoría absoluta (318 votos a 117), puesto que la Generalitat y la Diputación de Valencia, ambas instituciones en manos del PP, representan el 40% del poder de decisión de la asamblea y le han dado su apoyo.

En su discurso como candidato, Cabanes se ha comprometido a intentar recuperar el consenso perdido en el COR. "No me importa si no tengo la unanimidad para ser presidente, sino que a partir de mañana vayamos todos juntos para poder hacer lo que necesita este consorcio, que es tratar la basura internamente. Yo voy a poner todo de mi parte para que el COR funcione".

El nuevo presidente ha mostrado una línea continuista respecto a su predecesora en lo que respecta al modelo de gestión que pretende desplegar, puesto que ha puesto el foco en la necesidad de construir una planta única para valorizar los residuos que se generan en las cinco comarcas. Además, ha hecho hincapié en que, al margen de los criterios técnicos, también son importantes "los jurídicos", en alusión a las posibles consecuencias de no seguir el contrato con la concesionaria Vytrusa iniciado hace más de 15 años y todavía por cumplir.

Pero Cabanes también ha querido hacer algún guiño al resto de grupos y ha puesto al mismo nivel de relevancia los "criterios políticos" en ese proceso abierto: "Tenemos que intervenir todos y ser conscientes de las decisiones que tomamos y de que tenemos que buscar el máximo consenso posible entre todas las fuerzas políticas", ha remarcado. Otro punto al que se ha mostrado abierto es a integrar a "algún técnico de ayuntamiento" en la comisión técnica creada para decidir sobre el nuevo esquema de la gestión.

Cabanes, que ha agradecido el apoyo de su partido, ha asegurado que va a intentar atender las demandas de más transparencia e información que han transmitido el resto de partidos. Igualmente, ha puesto en valor la gestión de Susana Navarro. "Habrá tenido sus fallos, como todos, pero cogió un Consorcio judicializado y ha abierto una vía de diálogo con la empresa (concesionaria) que no estaba cuando entramos y ha incorporado a una nueva gerente que va a hacer que el funcionamiento sea más sencillo y se pueda avanzar", ha defendido.

Recelos de la oposición

El portavoz de Compromís y alcalde de Potries, Sergi Vidal, ha pedido al nuevo presidente que "comience a construir la confianza" de todos los miembros del consorcio si quiere que las decisiones vuelvan a adoptarse por consenso. Compromís ha votado en contra de la urgencia de la sesión como un gesto crítico con las "formas" con las que se convocó la asamblea, que Vidal no considera las adecuadas para que todos los grupos tuvieran de antemano la información necesaria.

Por el PSPV ha intervenido el alcalde de l'Alqueria de la Comtessa. Voro Femenia ha dicho que la abstención de los socialistas es "una hoja en blanco" para que Cabanes "pueda rematar la faena". Sin embargo, Femenia ha avanzado que su partido estará en contra "si lo que se quiere hacer es una gran planta de tratamiento" frente al modelo multiplanta que se aprobó en la pasada legislatura por unanimidad. "El Consorcio no es un sitio donde discutir entre el PSPV y el PP, sino donde tenemos que desbloquear el problema de la gestión de la basura. No queremos otros dos años parados", ha advertido el alcalde, que ha admitido cierta parte de responsabilidad de su partido en la falta de instalaciones de la que adolece el COR. Aún así, Femenia ha puesto el foco en que la Generalitat y la diputación, con el 40% de los votos en la asamblea, "se tienen que imponer y tienen la capacidad económica y la responsabilidad de ayudarnos". El alcalde de l'Alqueria ha instado a Cabanes a "trabajar y coser a todos los grupos en el entendimiento y la participación". "Si no, tendrá a los alcaldes socialistas en contra", ha apostillado.