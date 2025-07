Xàtiva recuperará la muralla de Selgas y protegerá en el Palasiet 10.000 azulejos de Santa Clara durante las obras del CRAC

En el marco de las obras de construcción del Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC), el Ayuntamiento de Xàtiva quiere impulsar la restauración del lienzo de muralla de la Avenida Selgas que delimita la parcela del antiguo convento de Santa Clara, junto con la retirada, traslado y protección de las más de 10.000 piezas de azulejos históricos documentadas en este edificio Bien de Interés Cultural (BIC), una colección tan insólita como sorprendente que abarca desde el siglo XV hasta el siglo XX. Se trata de uno de los catálogos más destacados para explicar la evolución de la cerámica valenciana a lo largo de seis siglos de historia.

Ambas actuaciones se han incluido en el capítulo de mejoras de los pliegos de la licitación del proyecto, que se publicaron oficialmente este lunes. Las empresas constructoras que decidan optar al concurso público (la fecha de presentación de ofertas termina el 24 de septiembre) obtendrán hasta 10 puntos en la baremación técnica si se comprometen a ejecutar íntegramente -sin coste adicional para la administración- la puesta en valor del tramo de muralla de la ciudad construida en diferentes épocas en los periodos islámico y medieval con fábricas de mampostería, sillería y tapial.

La restauración de la muralla se valora en 200.000 euros y la protección de los azulejos en 35.000 € más IVA

La intervención está valorada en 200.000 euros. El estado de conservación del lienzo no es bueno: aunque no presenta patologías graves que amenacen con su desaparición, tiene el revestimiento superficial "muy degradado y erosionado", según describe la memoria aportada por el consistorio. Además, se ve muy afectada por la acción de la vegetación, especialmente los ailantos (una especie invasora de árbol procedente de Asia), que han enraizado en la muralla, ocasionando desplazamientos e incluso desmoronamientos, además de contribuir a incrementar la humedad en el paño.

Para posibilitar la construcción del centro cultural y los nuevos juzgados que se proyectan en Santa Clara, el Ayuntamiento de Xàtiva ya expropió las edificaciones anexas que se encontraban fuera de planeamiento para proceder a su demolición. En la nueva ordenación urbanística, el pequeño patio entre la parte edificada del convento y la antigua muralla quedan integrados dentro del viario público, pero fuera del ámbito de las obras del centro cultural y de los nuevos juzgados, al trasladar la fachada a la alineación prevista por el planeamiento. Es por eso por lo que la restauración de la muralla no se incluye en los proyectos ambos edificios. Sin embargo, el tramo del lienzo se encuentra en contacto directo con las partes del convento objeto de rehabilitación, por lo que influye en la percepción visual del mismo. De ahí que su intervención se haya programado como una mejora en la inversión del centro cultural. "No tendría sentido restaurar completamente un convento declarado BIC y dejar adosado a él un fragmento de muralla con los paramentos degradados y en mal estado de conservación, siendo además esa muralla de titularidad municipal y habiendo servido históricamente como cierre del convento, pues induciría a pensar en una actuación inacabada", precisa la memoria municipal.

Colección azulejera inédita

Por otra parte, los licitadores que asuman las tareas de extracción, limpieza y traslado de la vasta colección de azulejos cerámicos históricos inventariada en el convento para su protección durante las obras podrán obtener 3 puntos adicionales en el examen de sus ofertas. El presupuesto de esta intervención asciende a 35.558,23 euros más IVA.

Después de un minucioso trabajo, la especialista Mercedes González ha catalogado la existencia de 28 conjuntos de azulejos, con un total de 13.398 piezas, repartidas en 32 espacios de Santa Clara. En algunos casos, la cerámica se recuperará para reutilizarse en la formación de paneles cerámicos que se ubicarán en el centro cultural, pero como se encuentran piezas mezcladas de diferentes estilos y no están en su posición original, se plantea su retirada y almacenamiento temporal.

"Una de las composiciones más sorprendentes halladas en Santa Clara ha sido el escudo heráldico identificado como perteneciente a la fundadora del convento, Na Saurina d´Entença"

Ante el gran valor histórico de los elementos, el Ayuntamiento de Xàtiva ha apropuesto su traslado y acopio temporal (con el conocimiento de la Comisión Mixta de Patrimonio) en el inmueble del Palasiet, para así "mejorar las condiciones de almacenamiento del material cerámico inventariado y aumentar la seguridad frente a su pérdida o destrucción, garantizando su devolución a la obra para su incorporación a la misma".

De este procedimiento queda excluido el conjunto de azulejos del pavimento original del refectorio, así como el de Sala de la Comunión, que no se retirarán por haberse determinado su conservación in situ. Igualmente, el pavimento del coro alto y los dos corredores laterales del mismo no se levantarán al no verse afectados por las obras. Adicionalmente, se levantarán las baldosas de terracota del claustro de la planta baja y el domitorio. En el primer caso se recuperarán todas la piezas, mientras que en el segundo solo las que se encuentren enteras y puedan extraer sin demoler la tabiquería.

Según el estudio de Mercedes González, una de las composiciones más sorprendentes halladas en Santa Clara ha sido el escudo heráldico identificado como perteneciente a la fundadora del convento, Na Saurina d´Entença. "Junto a los azulejos considerados pertenecientes a otros conjuntos de la ciudad, estas piezas suponen, sin duda, un estímulo importante para el desarrollo de sucesivas investigaciones en el ámbito que nos ocupa", apunta la especialista. Los azulejos no del todo identificados, que formarían parte de un panel herádico, quedan catalogados individualmente a la espera de poder avanzar en su recomposición adecuada, en fases posteriores, si se estima conveniente, ahonda González en su estudio.

Las piezas inventariadas -desde principios del siglo xv, hasta final del siglo xx- reflejan las reformas realizadas en el complejo monacal a lo largo del tiempo: se trata de uno de los exponentes más destacados para explicar la evolución de la cerámica valenciana a lo largo de seis siglos de historia.

Las obras del CRAC se presupuestan en 10,2 millones de euros y cuentan con un plazo de ejecución de 24 meses. La intención del consistorio es iniciarlas antes de que acabe el año. El precio ofertado por las licitadoras puntuará hasta 55 puntos sobre 100 en la baremación, pero la parte técnica jugará un papel clave. Las empresas que opten al contrato deberán acreditar que cuentan con personal especializado con suficiente experiencia previa para garantizar al máximo la pulcritud de la intervención en el BIC de Santa Clara.