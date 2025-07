La Plataforma por la Reindustrialización pide acciones para la reutilización de aguas residuales de la industria

La Plataforma por la Reindustrialización Territorial, integrada por la Confederación Empresarial de la Vall d'Albaida (Coeval), la Federación Empresarial de l'Alcoià-Comtat (Fedac) y la Asociación de Empresarios Foia de Castalla (Ibiae), ha mantenido una reunión en València con el secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, en la sede de la conselleria. El encuentro tuvo como objetivo principal trasladar al secretario autonómico propuestas de acciones en temas industriales de interés, de carácter territorial y transversal, tal como acordaron en la reunión que mantuvieron con la consellera, Marián Cano, tras su nombramiento.

Uno de los puntos clave del encuentro fue abordar asuntos relacionados con la seguridad industrial y la reutilización de aguas residuales procedentes de la industria, acciones que están en fase embrionaria, a impulsar en el territorio de la Plataforma con vocación de ser replicables.

La seguridad industrial es uno de los temas que más ocupan y preocupan a las empresas, por ello desde el espíritu que impregna todas las actuaciones de la Plataforma, la colaboración público-privada, se propone además de las necesarias campañas de sensibilización, acciones que puedan ayudar a mejorar el tema, testadas en el territorio y que puedan ser replicable a otros, basadas en el aprovechamiento de herramientas digitales, por la interacción que se puede generar con las mismas, acompañadas siempre por reportes presenciales, todo ello coordinado desde las asociaciones territoriales, que son las que están próximas a las empresas, asesoradas por expertos en el tema, explican desde la Plataforma.

En relación con la reutilización de aguas residuales procedentes de la industria, las nuevas normativas de sostenibilidad hace que sea un tema cada vez más sensible en el que debe "conjugarse el cumplimiento normativo con herramientas de ayuda para las empresas, que desbordadas por la vorágine normativa y de obligaciones a la que se enfrentan no pueden, muchas veces por ello, ni llegar a conocer su existencia", afirman desde la Plataforma. La entidad propone actuar en su territorio con una serie de acciones desde el convencimiento que esta reutilización será un factor competitivo para las empresas no solo por su ahorro hídrico para las mismas, sino por el valor añadido diferenciador que puede tener para la atracción de nuevas empresas en el territorio, tal como hoy ocurre con la energía.

Asimismo, se abordaron cuestiones relacionadas con las líneas estratégicas de la conselleria para 2025, con especial interés en las ayudas a asociaciones comarcales e intersectoriales, los incentivos a pymes y la mejora de los polígonos industriales.

La Plataforma por la Reindustrialización Territorial valora positivamente este encuentro y confía en que las propuestas planteadas sean tenidas en cuenta por la Conselleria de Industria para avanzar en las mismas con el objetivo de seguir impulsando conjuntamente el desarrollo económico e industrial de la Comunitat Valenciana.