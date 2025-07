El PP de Xàtiva pide reforzar la policía de barrio y más efectivos de la Policía Nacional

El Grupo Municipal del Partido Popular de Xàtiva defenderá este miércoles en el pleno una moción centrada en reforzar de forma inmediata el servicio de Policía de Barrio en la ciudad y exigir al Gobierno de España el aumento de efectivos de Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana.

"La propuesta llega tras semanas de denuncias vecinales y datos oficiales que confirman el repunte de delitos en Xàtiva, como ocupaciones ilegales, peleas entre bandas juveniles, robos en viviendas y comercios, actos de vandalismo e incivismo", aseguran desde la formación.

“Xàtiva está sufriendo un deterioro claro del orden público, y mientras tanto el equipo de gobierno vive desconectado de la realidad. La Policía de Barrio se activó hace más de un año y desde entonces no se ha vuelto a informar de nada. No hay seguimiento, no hay evaluación, no hay refuerzos. Sólo hubo una nota de prensa con 90 incidencias y desde entonces, silencio. Eso no es transparencia ni compromiso. Eso es propaganda”, ha denunciado el portavoz popular, Marcos Sanchis.

Desde el Partido Popular defienden que el personal del Ayuntamiento, incluidos los agentes de Policía Local, “hacen lo que pueden con los medios que se les da”, pero el problema es político, de falta de gestión, planificación y voluntad por parte del gobierno que encabezan Roger Cerdà y Xelo Angulo.

“Siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo a los trabajadores públicos, y muy especialmente a nuestros policías. El problema es que ni Cerdà ni Angulo se preocupan por darles lo que necesitan. Les falta calle, les falta valentía y les falta compromiso con la seguridad. No se puede gobernar solo desde la pantalla del móvil o el perfil de Facebook”, ha criticado Sanchis.

Los acuerdos que propone el PP para recuperar la seguridad en Xàtiva

1. Ampliar progresivamente la plantilla de agentes adscritos a la Policía de Barrio, pasando de los 4 actuales a una dotación suficiente para cubrir toda la ciudad de forma efectiva, especialmente en horarios de mayor riesgo como las noches y fines de semana.

2. Elaborar un Plan Municipal de Policía de Proximidad, con planificación territorial por barrios, rutas a pie o en vehículo ligero, turnos nocturnos y coordinación con los servicios de limpieza, obras y servicios sociales. Este plan debe priorizar zonas con más conflictividad: centro histórico, Plaça Roca, Mercat, Palasiet, polígonos o barrios con viviendas ocupadas.

3. Establecer protocolos de intervención rápida frente a ocupaciones ilegales, en coordinación con la Policía Nacional, para actuar en las primeras horas, asesorar a los propietarios y evitar que se consoliden situaciones que luego son más difíciles de revertir.

4. Exigir a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana el refuerzo de Policía Nacional en Xàtiva, con más efectivos, más patrullas y mayor coordinación operativa con la Policía Local, sobre todo ante delitos de orden público, amenazas, agresiones, ocupaciones y altercados.

5. Dar traslado del acuerdo a todas las asociaciones vecinales de la ciudad, y también a la Delegación del Gobierno, para su conocimiento, implicación y seguimiento.

En los primeros meses de 2025, los datos oficiales muestran un aumento de los robos con fuerza en viviendas y comercios, así como un incremento en delitos contra el orden público. En paralelo, los vecinos denuncian la proliferación de viviendas ocupadas, especialmente en el centro histórico, y actitudes violentas por parte de ciertos grupos en lugares como la Plaça Roca o el entorno del Mercat.

“Hay miedo. Hay preocupación real. Y lo que es peor: hay sensación de abandono institucional. En Xàtiva, si hay una pelea, una okupación o un altercado, la policía llega tarde o simplemente no llega. No porque no quieran, sino porque no dan abasto. Lo que pedimos es que se dote este servicio como toca”, ha apuntado Sanchis.

El PP recuerda que ciudades similares como Castellón, Alcoy, Mislata o Carcaixent han reforzado en los últimos años sus unidades de Policía de Barrio y han reclamado con éxito a la Delegación del Gobierno más efectivos de Policía Nacional. “Xàtiva no puede quedarse atrás por culpa de un gobierno local cómodo, conformista y más pendiente del relato que de la realidad”, señalan.

“Nosotros sí hablamos el idioma de los vecinos”

Desde el Partido Popular han insistido en que son el único partido que está llevando al pleno propuestas concretas, realistas y necesarias para resolver los problemas que afectan al día a día de los vecinos.

“Hablamos de lo que pasa en la calle, no de lo que conviene al gobierno. Mientras otros se entretienen con grandes proyectos, discursos vacíos o excusas, nosotros escuchamos a los vecinos y actuamos en consecuencia. Porque a nosotros sí nos duele Xàtiva y sí nos preocupan sus barrios”, ha concluido Marcos Sanchis.