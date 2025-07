"El Río Fraile es un paraje natural, no un parque acuático": la campaña de Bicorp para concienciar a sus visitantes

El Ayuntamiento de Bicorp, con medios propios, ha elaborado una campaña para concienciar a la multitud de visitantes que se desplazan hasta el Río Fraile en los meses estivales de los riesgos a los que se exponen y de los efectos que tiene su visita.

La campaña recoge diversos aspectos importantes, como qué hacer con la basura que genera durante la visita, la influencia que producen los excursionistas sobre la fauna y la flora del lugar, que están expuestos a sufrir los efectos de un incendio forestal o qué condiciones mínimas deben tener aquellas personas que, bajo su exclusiva responsabilidad, practiquen el baño o realicen barranquismo.

"Estos puntos son claves para que sean conocedores y conscientes de que vienen a un paraje natural y no un parque acuático, siendo una zona de difícil acceso, sin cobertura y sin servicio de socorrismo", indican desde el consistorio.

Lo primero que recuerda la campaña a los visitantes del Fraile es que deben tener cuidado porque la conocida ruta del descenso del río no está homologada, pese a que haya sido "popularizada y difundida a través de las redes sociales e internet, por páginas, empresas e influencers que no conocen el auténtico riesgo de lo que están recomendado".

"Respeta y cuida el ecosistema" es la segunda recomendación que hace el ayuntamiento. "En el río Fraile encontramos multitud de especies animales y vegetales. Sé respetuoso con la naturaleza y los animales. Intenta no perturbar la tranquilidad de las aves (sobre todo en época de nidificación), mamíferos, anfibios y peces, que existen en el entorno del río. La mayoría de ellas son especies protegidas", advierte la publicación.

Por otra parte, aunque el Fraile no es un río excesivamente caudaloso, cuenta con pendientes elevadas y desniveles abruptos, por lo que en algunos puntos del recorrido la velocidad del agua es muy alta. "Se requiere unos conocimientos previos sobre barranquismo y una buena equipación (neopreno, casco y calzado cerrado) para poder realizarlo con mayor seguridad. No te aventures a meterte en el río si no tienes unas buenas condiciones físicas. Puedes encontrarte con zonas de dificultad extrema más adelante y no hay posibilidad de volver atrás. No te confíes. Los elementos de apoyo que se ubican durante el recorrido no tienen un mantenimiento ni están homologados", recuerda la campaña. "No hay servicio de socorrismo ni cobertura. Si te ocurre algo es exclusivamente bajo responsabilidad", se agrega a continuación.

No a la basuraleza

El ayuntamiento también pide encarecidamente a los excursionistas que recojan la basura generada durante su visita. "No queremos ni necesitamos un recuerdo negativo de tu paso por aquí".

Además, el entorno del Río Fraile es una zona de alto riesgo de incendio forestal. "En caso de incendio forestal, lo más importante es conservar la calma y seguir las instrucciones de los servicios de emergencia. Es fundamental evacuar la zona, alejándose del frente del fuego y del humo, buscando refugio en zonas ya quemadas o lugares amplios desprovistos de material combustible. Es crucial cubrir la nariz y la boca con un pañuelo húmedo para proteger las vías respiratorias y tapar el cuerpo con ropa", recomienda la publicación, que insta a no desplazarse hasta el río cuando haya riesgo extremo de incendios forestales.

Por último, el consistorio pide a los visitantes que no estacionen fuera de la zona aparcamiento habilitado en el área recreativa del Benefetal y que eviten acceder o aparcar en las vías de evacuación, puesto que pueden obstruir el paso a los vehículos de emergencia