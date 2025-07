Más de 24 horas de cola para ir a la cena de gala en l'Alcúdia de Crespins

A las 8 de la mañana de este miércoles se abría el ayuntamiento y comenzaba el reparto de los tiques, con gente que esperaba desde hacía 24 horas. Colas de más de un día para hacerse con las entradas para asistir a la Cena de Gala de las fiestas patronales de l’Alcúdia de Crespins, el tradicional acto que abre los festejos tras la presentación de los festeros y festeras. La situación ha causado malestar entre la población, que muestra sus quejas por el “recorte” de entradas y por la falta de espacio en el patio cubierto del colegio La Sènia, donde tendrá lugar la cena el próximo 30 de agosto.

Gente esperando en la cola para comprar las entradas de la cena de gala de l'Alcúdia de Crespins. / Levante-EMV

“Nunca se había hecho cola para recoger los tiques y este año hasta los festeros hacen noche para conseguirlas”, manifiesta una vecina afectada, que expresa el malestar que ha generado este año la reserva de los tiques. Además, se han limitado a 180 las entradas puestas a la venta para el público general. A los festeros y festeras de la comisión de 2025, que ascienden a 36 -el año pasado eran 24-, se les han dado 18 tiques a cada uno de ellos, igual que las festeras mayores de hace 50 años, hace 25 años y la del año pasado, una cantidad que se ha reducido respecto a años anteriores, según explican algunos afectados, que apuntan que “no había límite y este año hasta los festeros tienen que ir a hacer cola para conseguir más tiques para sus familias”. “Hay mucho malestar, la gente está muy enfadada por cómo se ha gestionado este año la venta de los tiques para la cena de gala”, expresan.

Además del recorte de tiques, algunos vecinos también ponen de manifiesto la falta de espacio en el patio cubierto del CEIP La Sènia, donde se celebra el acto. “El año pasado estábamos como sardinas, muy apretados, la gente no se podía mover. La empresa que sirvió el catering también se quejó por la falta de espacio, no les cabían las neveras y la bebida estaba caliente”, aseguran. Algunos han pedido el traslado de la cena al campo de fútbol, un recinto donde se ha celebrado otros años y con mayor capacidad de aforo.

El alcalde de l’Alcúdia de Crespins, Javier Sicluna, ha señalado que las colas para el reparto de los tiques de este año se deben a “la gran demanda” para asistir a la Cena de Gala. “Vienen gente no sólo de l’Alcúdia, también de Canals, que está al lado y hay familias en los dos pueblos”, apuntaba el primer edil, refiriéndose al “trasvase” de población entre las dos localidades. Sicluna explica que los tiques que se dan a cada festero y festera se han reducido a 18 “porque en otras localidades que se dan más, pero solo asisten los propios festeros, porque no quedan reservas para el público general”. El concejal de Fiestas, Luis Santana, ahondaba en este aspecto y explicaba que “este año se ha batido el récord de festeros, con 36. Si contamos que cada uno de ellos tiene 18 tiques, y las tres reinas que se homenajean también tienen 18 cada una, además de los tiques de la corporación municipal, ya sumamos más de 800 personas. Las familias de los festeros nos pidieron más entradas, pero les dijimos que no podía ser porque teníamos que dejar un 20% libre para la gente del pueblo que durante todo el año colabora con la compra de lotería, cartones, ...” El regidor señalaba que el aforo acordado con la empresa que servirá la cena es de 1.000 personas.

Los 180 tiques puestos a la venta se agotaron durante la mañana de ayer, según confirmaba Santana, quien indicaba que “algunos de esos tiques los han adquirido padres y familiares de los festeros, que estaban en la cola”, reconocía el regidor, que añadía que “hay una lista de espera de 48 personas, por si alguien se echa atrás, pero no creo que ocurra”. El regidor de Fiestas declaraba a este diario, ante la polémica generada con los tiques de la cena de gala, que “hemos intentado hacerlo de la mejor manera posible, pero es complicado”. Además de estos tiques, hay otros 300 para asistir al acto a partir de las 2:30 de la madrugada. Unos tiques que no dan opción a asistir a la cena en sí, sino a la fiesta posterior, amenizada con orquesta y dj.

Otros recintos

Sobre la posibilidad de trasladar la cena al campo de fútbol, con mayor aforo, el alcalde rechazaba la opción alegando las posibles condiciones meteorológicas adversas. “No queremos arriesgarnos a que llueva y no poder atender en condiciones a toda la gente que acude. Es una cena que cuesta dinero”, afirmaba Sicluna. Los tiques para la cena cuestan 65 euros para adultos y 25 euros para los niños. Las entradas para la fiesta posterior, sin cena pero con una consumición de bebida, cuestan 15 euros. Sicluna aseguraba que “todos los años llueve en las fiestas de l’Alcúdia y si lo hace el día de la cena, en el campo de fútbol no estarían resguardados, mientras que el patio del colegio está protegido con una cubierta”, afirmaba el primer edil. Aunque, en caso de lluvia, en el colegio también se instalará una carpa para trasladar a la gente que en la cubierta no quedara resguardada, según ha indicado el regidor de Fiestas. Luis Santana explicaba que organizar el acto en el estadio de fútbol podría incrementar el precio del tique, ya que habría unos gastos añadidos para cubrir el césped con lonas. Algunos asistentes apuntaban que la gente está dispuesta a pagar más si hay mejores condiciones y más espacio.