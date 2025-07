Educación suaviza los recortes en la EPA de Xàtiva tras las protestas

El recorte inicial del 50% de la plantilla que amenazaba buena parte de la oferta del Centro de Formación de Personas Adultas Francesc (CFPA) Bosch i Morata de Xàtiva va a verse amortiguado tras las súplicas cursadas por la dirección de este recurso de referencia a todas las instancias educativas -protestas a las que se ha sumado el ayuntamiento-, con el apoyo de la Inspección Educativa.

El servicio de Ordenación Educativa de la Conselleria de Educación ha remitido un correo electrónico al centro en el que informa de la asignación de cuatro docentes y medio más de los planteados en un principio de cara al próximo curso, tras la nueva restructuración de la enseñanza de personas adultas impulsada por la Generalitat, con la que se pretende que más personas obtengan el graduado de secundaria. Eso significaría una reducción de personal del 20% en la escuela de adultos de Xàtiva respecto al funcionamiento hasta ahora, al pasar de 15 profesores a 12.

En principio, el CFPA Bosch i Morata podrá contar con dos maestros de primaria y dos de secundaria -uno científico-tecnológico y otro de inglés- más, junto con otro profesor de informática que, presumiblemente, estaría al 50% de jornada. Sin embargo, desde la Conselleria de Educación recalcan a este diario que las plantillas no están todavía cerradas, sino que son provisionales.

El centro para adultos de Xàtiva bajará hoy la persiana por vacaciones con un elevado nivel de incerteza sobre la planificación del curso, puesto que, de las últimas plazas asignadas, de momento solo se ha adjudicado la de informática y todavía no estaba claro si la misma se compartiría al 50% con la EPA de Ontinyent. Para el resto de asignaciones habrá que esperar previsiblemente hasta septiembre. Ante esta situación, el equipo directivo está trabajando sobre diferentes posibles escenarios y todavía no ha podido cerrar los horarios de cara a después del verano.

La reducción de personal, en cualquier caso, aboca al Bosch i Morata a recortar su oferta. "Habrá programas de valenciano, inglés y castellano para nuevos residentes que solo podrán hacerse en una franja horaria (hasta ahora se ofrecían tanto por la mañana como por la tarde-noche), en función de donde haya más gente matriculada", explica la directora de la escuela de adultos, Manuela Fuentes.

La reorganización, además, deja sin plaza a docentes que llevaban 9 años dando clases en el centro en comisión de servicios, una figura que regula el destino de la mayoría del personal. En el centro ha sentado muy mal el comunicado que lanzó el PP de Xàtiva esta semana, negando los recortes, defendiendo la reducción de plantilla en la EPA al considerarla desproporcionada y por una cuestión de "orden y eficacia" y apuntando a que "por fin se acaba el chiringuito, el descontrol y la asignación a dedo".

"Me ha disgustado mucho lo que han dicho. A mí nunca me ha regalado nadie nada. He ido al bancal y luego a estudiar. De todos los que estamos aquí nunca se ha colocado a nadie a dedo. Todos tienen las oposiciones aprobadas y, cuando a alguien le dan una comisión de servicios, se conoce el motivo por el que se ha dado y la puntuación que tiene, o si hay alguien por delante en la lista. Muchos se han llevado disgustos porque no se la han dado", recalca Fuentes, que saca a relucir una frase de la sabiduría popular: "Quien no quiere aprender no hay maestro que le enseñe". Lo que viene a querer decir que es muy difícil cambiar una idea preconcebida. Preguntada por si alguien del PP se ha puesto en contacto con el centro, la directora lamenta que no, aunque se muestra "encantada de que vinieran un día para enseñarles el centro y hablar".

Fuentes admite estar "agotada" después del intenso trajín de las últimas semanas, en las que no ha dejado de llamar a puertas para suavizar los recortes. Tampoco ha parado de recibir llamadas de docentes pidiendo información. A todo eso se suma que este año ha sido especialmente intenso porque ha sido el primero en el que el centro ha entrado en programa Erasmus + después de mucho tiempo peleando y presentando papeles para que lo aceptaran dentro del Consorcio de Educación para Adultos de Europa. "Solo había cuatro o cinco de la Comunitat Valenciana", apunta Manuela. También se han ejecutado obras recientes en las instalaciones. Todo esto, para solo tres personas que conforman el equipo directivo, "es mucho", incide. Aunque la directora se coge unas vacaciones, es consciente de que no podrá desconectar del todo con la mirada puesta en qué pasará a partir del 15 de septiembre, cuando se inicie el curso.

El PP no interviene en el pleno

En el pleno municipal de Xàtiva de este miércoles, la moción presentada por el PSPV y Xàtiva Unida contra los recortes en educación promovidos por la conselleria salió adelante con la abstención de Vox y el voto en contra del PP, que declinó intervenir durante el debate de la propuesta.

La regidora de Educación, Amor Amorós, relató la "gran angustia" que se vive en los centros y equipos directivos y defendió la larga trayectoria y el cariz social de la escuela de adultos, con más de 1.000 alumnos inscritos cada año, frente a la reducción de personal. Amorós calificó de "indignas" las declaraciones del PP por "dejar al centro como mentirosos" y hablar del mismo "como si fuera un chiringuito". La edil también acusó a la conselleria de "inventarse una reorganización que elimina docentes", con unos recortes que "impactan en el alumnado, las familias, y los centros"

Por su parte, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, espetó al PP que "para lo que han dicho en nota de prensa lo mejor es callar". "Chiringuito, descontrol y asignación a dedo: ¿eso es lo que piensan de la educación pública?", preguntó, calificando de "lamentables" las declaraciones de los populares. A juicio del primer edil, "evidencian lo que hacen cuando entran a gobernar: recortar y demonizar a los profesionales de la educación pública". Cerdà trasladó un mensaje de "apoyo a las direcciones de los centros educativos".