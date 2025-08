Juanan vuelve al Ontinyent 1931

Es la gran bomba del verano. Juanan Casanova (26/01/1990) vuelve al Clariano. El centrocampista de l'Olleria, que fue el último capitán del desaparecido Ontinyent CF ficha ahora por el Ontinyent 1931 CF, en uno de los grandes movimientos del mercado a la Tercera RFEF.

Juanan junto a directivos del Ontinyent 1931 tras fichar por el equipo. / Ontinyent 1931 CF

Era el gran fichaje que pedía la afición, y ahora se ha cumplido. Juanan dejó un testimonio imborrable en la historia del Ontinyent CF, puesto que militó durante 4 temporadas en el primer equipo, siendo capitán y líder del vestuario.

Después de dejar El Clariano militó una temporada en el CF La Nucia, y posteriormente haría más grande su leyenda en el CD Alcoyano, equipo donde ha acumulado más de 100 partidos en Primera RFEF. Además, fue el héroe de la gesta que consiguió el conjunto alcoyano, eliminando en el Real Madrid de la Copa del Rey.

Juanan con la camiseta del Ontinyent 1931 CF tras su presentación. / Ontinyent 1931 CF

La última temporada ha militado en el Lleida Esportiu y en la UD Alzira, ambos equipos de Segunda RFEF. Ahora, Juanan baja una categoría más, pero lo hace para volver a la que siempre ha sido su casa. En el Ontinyent ya consiguió el ascenso de Tercera División a Segunda ‘B’. “Es cumplir una ilusión que tenía desde que me fui. Siempre he dicho que quería volver algún día. Para mí El Clariano y el Ontinyent es mi casa. Siempre me he sentido muy querido. He notado que la gente quería que volviera, pero se tenían que dar las circunstancias. Ahora se ha dado todo, tanto la situación del club como la mía personal”, declara Juanan.

Además, el centrocampista valldalbaidí explica qué cree que puede aportar al equipo: “Creo que puedo ayudar al equipo en mi forma de jugar de siempre. Mucha ida y vuelta. Mucho trabajo en el medio del campo, intentar sobre todo ayudar a la gente joven. Hay una muy buena base, gente joven con mucha calidad, que son los que tienen que echar el equipo arriba y entre todos lo podemos conseguir”.