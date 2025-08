El parque de bomberos de Xàtiva cuelga el cartel de "cerrado" en el primer día de agosto

El parque de bomberos de Xàtiva vuelve a permanecer cerrado este viernes 1 de agosto por "falta de personal" tras varias semanas de protestas por la mejora de condiciones del colectivo.

Este miércoles, el Ayuntamiento de Xàtiva también aprobó en el pleno una moción presentada por el gobierno municipal para reclamar a la Diputación de Valencia el aumento urgente de las plantillas de bomberos en la provincia, la reapertura de los parques y la recuperación de todos los turnos para garantizar el servicio durante el verano.

La moción, votada en contra por el Partido Popular y con la abstención de VOX, reclama también a la Diputación y a la Generalitat un aumento de la inversión para ampliar estructuralmente la plantilla, así como plantea el apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores del Consorcio Provincial de Bomberos e insta a la Generalitat y a las diputaciones a trabajar en la unificación de los cuerpos provinciales y autonómicos frente a las emergencias y futuras catástrofes naturales.

«La Diputación ha incumplido su compromiso de reducir el déficit de las plantillas, y ni siquiera ha cumplido el preacuerdo de ampliar con 45 plazas las dotaciones de bomberos en 2025. Tenemos demasiados ejemplos de las consecuencias nefastas de la infrafinanciación de los servicios de emergencias, por lo que esperamos que la Diputación rectifique y sea receptiva a las demandas de los Ayuntamientos, que no son otras que las mismas de los bomberos que están en la calle», ha expresado el portavoz socialista Ignacio Reig.

El concejal de Xàtiva Unida Héctor Cuenca, por su parte, ha indicado que «el déficit de personal se cubre exprimiendo a los trabajadores con horas extraordinarias, superando los límites acordados en los espacios de negociación colectiva y precarizando sus condiciones de trabajo. Reclamamos a la Diputación que ponga solución a estos problemas y aumente la inversión para corregir las necesidades personales y estructurales».

Aunque el PP no intervino en el debate del pleno, a través de una nota de prensa difundida el día anterior en la que denunció "la hipocresía política de quienes durante años dejaron caer el sistema de emergencias mientras ahora intentan utilizarlo como munición partidista". “El parque de bomberos de Xàtiva no está cerrado, lo que está cerrada es la vergüenza del PSOE y de sus socios. Son los mismos que durante años miraron hacia otro lado mientras faltaban bomberos, se degradaban las instalaciones y no se convocaban plazas. Y ahora, cuando estamos revirtiendo el desastre que dejaron, intentan dar lecciones”, ha afirmado el portavoz del PP.

Los populares aseguran que el actual equipo de gobierno en la Diputación de Valencia, integrado por el Partido Popular y Ens Uneix, heredó en 2023 un Consorcio Provincial en estado "crítico", con un "déficit estructural de 246 bomberos ignorado por Compromís y PSOE, a pesar de los informes internos", "una plantilla que pasó de 727 trabajadores en 2019 a sólo 690 en 2023, por la fuga de profesionales a otros cuerpos mejor gestionados", "una formación obligatoria paralizada durante dos años y 8 millones anuales en horas extra por falta de efectivos", y una "flota obsoleta, parques abandonados, y un megaproyecto mal planificado en Burjassot que pasó de 10 a casi 30 millones".

“Quienes se callaron cuando la plantilla se hundía ahora montan escándalos por un ajuste operativo temporal y necesario mientras se refuerzan efectivos en toda la provincia. Es indignante ver cómo intentan generar alarma con fines electoralistas jugando con la imagen de un cuerpo ejemplar como el de los bomberos”, afirman desde el PP de Xàtiva, que defiende las medidas adoptadas por el gobierno de la diputación para solucionar la situación de falt ade personal.

“El PSOE y Xàtiva Unida no están preocupados por la seguridad de los vecinos, sino por desgastar a quienes están solucionando el caos que ellos generaron. Sus críticas no se basan en hechos, sino en titulares. Y lo que no vamos a permitir es que conviertan el Consorcio de Bomberos en un circo electoral mientras nosotros trabajamos para proteger a la ciudadanía”, concluyen los populares.