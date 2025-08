Roban toda la cosecha del huerto escolar del colegio de Quatretonda

El CEIP Rafael Altamira de Quatretonda ha impulsado durante el curso escolar que acaba de finalizar el proyecto del huerto escolar, una iniciativa que el alumnado de la escuela ha retomado con mucha ilusión y en la que han estado trabajando durante todo el año en una parcela ubicada dentro del recinto escolar. Pero este jueves, los alumnos que acuden regularmente acompañados por profesores para cuidar la plantación, incluso una vez acabado el curso, se encontraron con la desagradable sorpresa de que habían robado toda la cosecha. Los autores del robo no han destrozado la plantación, pero se han llevado los tomates, pimientos, calabacines y otras hortalizas que estaban cultivando los alumnos y alumnas.

Alumnado trabajando en el huerto escolar durante el pasado curso. / Ajuntament Quatretonda

El colegio y el ayuntamiento de Quatretonda han condenado el acto y llaman a la colaboración ciudadana para dar con el autor o autores del robo. “Más que lo que se han llevado, que sería poco más de una bolsa con verduras, es la rabia por un acto que acaba con las ilusiones del alumnado, que ha estado trabajando, y seguía trabajando, en el huerto”, afirma el alcalde de Quatretonda, Justo Oltra, en declaraciones a este diario.

Alumnos y profesores en el huerto escolar del CEIP Rafael Altamira de Quatretonda. / Ajuntament Quatretonda

Durante esta semana, el CEIP Rafael Altamira, donde se encuentra el huerto, acogía por la mañana la Escola d’Estiu y, además, operarios del ayuntamiento están trabajando para poner a punto el colegio para el próximo curso escolar. Oltra señala que “hemos preguntado a los operarios, por si habían visto algo sospechoso o a alguien merodeando por el huerto, pero no han visto nada. Y cuando finalizó el horario de la escoleta seguía todo en orden. El robo habrá sido por la tarde o por la noche, aunque falta saber si ha sido alguien con llave del colegio o sin llave, ya que está a las afueras del pueblo, apartado del núcleo urbano, y también podrían haber accedido saltando alguna valla sin ser vistos”, apunta el primer edil.

Huerto escolar del CEIP Rafael Altamira de Quatretonda. / Ajuntament Quatretonda

El robo ha causado indignación entre el vecindario y madres y padres de alumnos. “Una poca vergüenza lo que les han hecho a los niños y niñas que con mucha ilusión han trabajado durante todo el curso y el verano”, afirma una vecina en uno de los comentarios a la publicación del robo que ha hecho a través de redes sociales el Ayuntamiento de Quatretonda. Entre los comentarios, la gente desliza que el autor o autores es “alguien con llave” de acceso al colegio, “ahí no se puede entrar sin llave”, aseguran. También señalan que no es un acto de vandalismo, ya que el huerto no ha sido destrozado, no han arrasado las plantas. Han robado la cosecha, las verduras plantadas. “Si se tratara de un acto de vandalismo estaría todo deshecho, todo ‘xafigat’, matas arrancadas… y no es el caso. Está todo perfectamente en su lugar, eso sí, sin las hortalizas”, describen. El alcalde también descarta un acto de vandalismo, “no han destrozado el huerto, han robado la cosecha”, subrayaba Oltra, que señala que el suceso no ha sido denunciado a la Guardia Civil ni la policía porque “no se trataba de una gran cosecha. Es más el despago que se ha llevado el alumnado, que ha visto como les han dejado sin nada después de tanto esfuerzo”. Oltra manifiesta que “esperamos que a quien lo haya hecho le caiga la cara de vergüenza”.

Dos agricultores que han colaborado el alumnado y el colegio de Quatretonda en la creación del huerto escolar. / Ajuntament Quatretonda

El huerto escolar del CEIP Rafael Altamira es un proyecto educativo del colegio que ha implicado no solo al alumnado del centro, sino también a agricultores y familiares de los niños y niñas. Agricultores y gente mayor ayudaron a los escolares a plantar y cuidar el huerto, un proyecto creado desde la nada y en el que los alumnos y alumnas han visto crecer las hortalizas tras plantarlas, regarlas y cuidarlas durante todo el curso. Ahora, con las clases finalizadas, los escolares seguían acudiendo al centro algunos días a la semana, acompañados por algún profesor o profesora, para regar, quitar hierbas o recolectar algunas hortalizas ya maduras. Un huerto escolar en el que los alumnos “han estado trabajando desde 0, un proyecto que nace de la estima, de la ilusión de los pequeños y las familias”, expresa el ayuntamiento, que destaca que “durante todo el curso han estado trabajando, recogiendo los frutos. Durante el verano han continuado con la misma ilusión, cada semana iban, regaban, recolectaban, almorzaban, todo con la ayuda de la coordinadora”.

Hasta este jueves, cuando llegaron para seguir con estos trabajos, se encontraron sin nada, les habían robado la cosecha. “Les han robado hasta el último pimiento. Las caras de los más pequeños han sido de decepción, lloros y rabia, no hay derecho a que después de todo el trabajo hecho ahora lo encuentren así”, lamenta el ayuntamiento en el escrito publicado en sus redes sociales.

La ciudadanía pide más vigilancia, más controles e, incluso, la instalación de cámaras de seguridad. En la zona no hay. También piden que se investigue lo sucedido para encontrar al autor o autores del robo.