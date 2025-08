Gonzalo Viñes i la patrona de Xàtiva

Davant la celebració de la festa religiosa local del 5 d’agost, dedicada a l’exaltació de la Reina de los Ángeles, Señora Nuestra, Santísima Virgen de la Seo, evoquem hui el record de Gonzalo Viñes Masip, quan era cronista de Xàtiva, per a explicar la història d’una tradició que se celebra des de fa cinc segles, i de la qual va escriure un llibre, La Santísma Virgen de la Seo: patrona de la ciudad de Játiva. Un assaig històric on indagava les causes per les quals la feligresia de Xàtiva sentia tanta devoció per la Mare de Crist, i amb el qual volia commemorar la proclamació canònica emesa pel papa Pio XI, l’11 d’abril de 1923, que constatava “la fervorosa piedad, que de antiguo la eligieron Patrona principal ante Dios”.

Portada del llibre de la patrona de Xàtiva de 1923. / Levante-EMV

Gonzalo Jesus Vicente va nàixer a Xàtiva el 19 de gener de 1883. Va ser ordenat sacerdot el 31 de març de 1906. La seua primera i última destinació com a rector va ser la basílica de Santa Maria de la capital de la Costera, on passà de ser beneficiat, a temps més tard prendre en possessió una canongia amb el càrrec d’arxiver de la Col.legiata.

A 1917, l’Ajuntament el va nomenar com a Cronista i Arxiver de Xàtiva, a proposta de una petició ciutadana encapçalada per Pascual Cucarella, autor llavors del llibre Setabenses Ilustres. Idea que el consitori va aprovar per unanimitat en “desagravio por el estado de abandono”, del patrimoni documental de Xàtiva.

Les raons del seu nomenament van ser explicades per Alejandro Bellver en el Heraldo de Xàtiva: “sólida cultura”, “enamorado del estudio de nuestras cosas”, i “un narrador escrupuloso que atenderá al presente, desempolvará el pasado y mirará al porvenir celoso de su misión de gran responsabilidad ante las nuevas generaciones”.

Però ser responsable de la catalogació i salvaguarda de tot el patrimoni documental de Xàtiva, a més d’atendre les seues obligacions com a rector i de desenvolupar els seus projectes d’investigació, va provocar que no tinguera temps per a tot. Tres anys més tard, renuncià al càrrec d’Arxiver de la ciutat, i pel novembre de 1920, l’Ajuntament de Xàtiva va nomenar a Carlos Sarthou, com arxiver de la ciutat, però sense oblidar que el càrrec era “sin derecho a retribución”.

Sense la responsabilitat d’haver de catalogar, ordenar i salvar de la destrucció l’immens patrimoni documental civil de Xàtiva, va poder centrar-se en el gran projecte d’escriure una història de la veneració de la Verge Maria a Xàtiva, amb l’objectiu de fer entendre a totes les generacions, el sentit de la festa que commemora la història d’un miracle, que la ciutat celebra des de fa cinc segles.

El dia 5 d’agost de 1600, la Mare de Déu de la Seu va aturar l’assot d’una epidèmia de pesta. Narra Viñes que l'Hospital guardava una imatge de La Nostra Senyora de la Salut, la Junta administrativa de la qual va decidir traure en processó desesperada per no saber què fer davant l’atac d’una malaltia que havia deixat centenars de morts. El miracle es va produir davant el convent de Santa Clara, moment en què les religioses entonaven el Salve. La Verge va moure el lliri que portava a la seua mà dreta i l'epidèmia de pesta va cessar.

El prodigi viscut va fer que el poble aclamara a la Santíssima Verge com a patrona. No van permetre que la imatge tornara a l'Hospital, depositant-la en la basílica de Santa Maria, amb una nova denominació, la de La Nostra Senyora de la Seu. Però cal dir que aquell miracle va coincidir amb altre més antic ocorregut també un cinc de agost.

La tradició conta que en el segle IV, una parella romana, adinerada i sense fills, desitjava dedicar la seua fortuna a la Mare de Déu. Van resar per a saber com fer-ho. La nit del 4 al 5 d'agost, la Verge se'ls va aparéixer en somnis, indicant-los que construïren una església en el lloc on caiguera neu. A l'alba del 5 d'agost, en ple estiu romà, una nevada va cobrir el turó de l’Esquilino. El papa Liberio va traçar amb el seu bastó el contorn de la futura església sobre la neu, la qual va esdevindre una de les més importants de Roma: la Basílica de Santa María Maggiore, que va donar lloc a l’advocació de Nostra Senyora de les Neus o Mare de Déu de la Neu.

Documenta el cronista que no va ser aquella l'única ocasió en què la Mare de Déu va intercedir per Xàtiva. En 1627 va acabar amb la sequera, en el 1648 va detindre la pesta de nou, en el 1681 va paralitzar la pigota, en 1622 va dissipar tempestes, i en 1751 se li documenta el miracle de salvar de la paràlisi a la religiosa Rebeca Ordoñez. Fins i tot va sobreviure la imatge a l'extermini de Xàtiva en 1707. Només va quedar la Mare, i entorn d'aquesta, segons Viñes, la ciutat va ressorgir sobre les seues cendres.

A la primavera de 1923, l'Abat de Xàtiva comunicava a l’Ajuntament que el Papa havia proclamat a la Verge Maria en reina de la ciutat. El consistori ratificava aquesta declaració i la nomenava com a Patrona principal de la ciutat. A juliol de 1923, arribava un comunicat emés per l’Arquebisbat de València, per a poder imprimir el llibre dedicat a explicar la seua història. La censura eclesiàstica donava “conformidad favorable al libro titulado Grandezas Religiosas Setabenses. La patrona de Játiva". A l’agost, poc temps abans de la Fira, l’ajuntament comprava cent exemplars a repartir entre centres de cultura i escoles públiques.

La publicació del llibre es va completar amb la creació d’un Himne per a recordar el fet de la proclamació. El professor de piano José Ramírez Cameno, llavors director de la Nova de Xàtiva, va ser l’encarregat de la seua creació. Ramírez va fer la música i el sacerdot Jose Hinojosa la lletra. L'Himne va tindre tant d'èxit, que, passat quasi un segle, no hi ha persona de certa edat que no sàpia pronunciar alguna estrofa o cantar-lo al complet.