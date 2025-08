El impulsor de los cañones antiincendios: "Lo de Xàtiva es un plagio y una chapuza"

El Sistema de Defensa contraincendios Forestales (Sideinfo) mediante cañones de agua diseñado por la consultora de Carcaixent Medi XXI, distinguido por la ONU y reconocido internacionalmente, se ha consolidado en los últimos años como una poderosa y exitosa herramienta para prevenir los incendios tras extenderse a numerosos enclaves de la geografía valenciana como el Vedat de Torrent o los parques naturales del Túria y el Saler.

En el reverso de la moneda, los diez cañones antiincendios que el Ayuntamiento de Xàtiva impulsó en 2010 en el entorno del Castell y la Cova Negra con una subvención estatal de 418.000 euros del Plan E permanecen en desuso después de experimentar graves fallos desde el primer día. En el pleno municipal del miércoles, el PP de Xàtiva volvió a pedir su reactivación. Una opción que la regidora de Medio Ambiente, Susana Gomar, descartó, echando por tierra un proyecto que calificó de "completamente inútil" por "un mal diseño y una mala praxis". "Se instaló una bomba diesel sin un sistema de evacuación de gases y en un lugar donde el nivel freático la inunda", incidió la edil.

Cañón antiincendios en el entorno del Castell de Xàtiva, en la presentación de 2014. / AGUSTI PERALES IBORRA

Al margen del cuestionamiento técnico, detrás de la actuación también hubo una acusación de vulneración derechos industriales por parte de Medi XXI que llegó hasta la Fiscalía durante la etapa de Alfonso Rus como alcalde.

En 2015, tras el cambio de gobierno en el consistorio, la firma renunció a las acciones judiciales contra el ayuntamiento "por una cuestión deontológica" tras reunirse con la entonces concejal Pilar Gimeno (Compromís). "No queríamos perjudicar a la ciudadanía de Xàtiva: aunque es la administración la que lo había hecho mal, al final lo hubiera pagado el pueblo y no nos parecía correcto. El nuevo gobierno tampoco tenía culpa", expone el CEO de la firma y autor de la patente, Ferran Dalmau, que no duda en calificar de "plagio" y de "chapuza" las instalaciones de Xàtiva.

"Los proyectos no siguen el más mínimo rigor técnico en la defensa contra incendios forestales en zonas de interfaz urbano-forestal", remarca a preguntas de este diario Dalmau, ingeniero forestal e instructor de operaciones en la Escuela Nacional de Protección Civil.

En febrero de 2008, Medi XXI mantuvo una reunión con el regidor de Medio Ambiente de Xàtiva, Enrique Perigüell, tras manifestar el consistorio su interés por el sistema. Ambas partes visitaron la Cova Negra y el Castell y la consultora aportó documentación técnica del sistema Sideinfo, que en esa época estaba ya instalado en Carcaixent y Torrent. Sin embargo, con posterioridad, la firma se llevó una sorpresa cuando el ayuntamiento adjudicó los proyectos de la obra a una ingeniera de caminos, puentes y canales. Con posterioridad, los trabajos se licitaron por 628.000 euros.

La consultora de la patente presentó al consistorio diferentes requerimientos, a los que ha tenido acceso este diario, con la intención de llegar a un acuerdo amistoso para resolver la situación de "vulneración de derechos" y las carencias técnicas detectadas. Los escritos sostenían que el sistema Sideinfo se había "copiado de manera incorrecta basándose en visitas y materiales técnicos acreditables a nivel documental y de testigos técnicos presentes en el momento de la visita técnica a las instalaciones diseñadas y ejecutadas" por la empresa. También ponían el foco en que los proyectos en cuestión no estaban suscritos por ningún técnico competente en materia de incendios forestales ni de protección civil o emergencias, a tiempo que advertían de que la configuración de la instalación hidráulica -tanto de la Cova Negra como del Castell- no garantizaba la finalidad para la cual se había implantado, al "no cumplir ni la más mínima disposición de seguridad ni el anclaje inherente a cualquier línea de defensa contra incendios forestales".

Todo ello podía suponer un incumplimiento de la normativa en materia de emergencias y protección civil. La consultora de Carcaixent mostró su preocupación porque los errores de diseño detectados podían afectar la imagen de marca Sideinfo asociada al uso de monitores de cariz forestal.

En febrero de 2015, el alcalde Alfonso Rus respondió a Medi XXI invitándole a "ejercitar, si lo estima oportuno, acciones contra la Ingeniería autora de los proyectos" si entendía "que se han vulnerado sus derechos de propiedad intelectual", desvinculando al consistorio de cualquier "instrucción en dicho sentido".

Un aspersor móvil del sistema Sideinfo de Medi XXI. / Medi XXI

Replantear el sistema

La pregunta del millón es si resultaría viable reactivar los cañones antiincendios de Xàtiva. Para Dalmau, lo primero que debería hacer el ayuntamiento para recuperar la inversión sería contactar con una empresa profesional de ingeniería forestal. "Lo ideal sería coger el proyecto inicial y readaptarlo, pero eso siempre es más complicado que comenzar a cero", resume. A su juicio, habría una parte del sistema que se podría aprovechar, pero habría que replantear toda la instalación, revisando las conducciones y los materiales utilizados.

Si se optara por la opción más barata, apunta, el sistema tendría puntos débiles, dada la mala configuración actual de los cañones. También podría ampliarse la potencia de la bomba para que el alcance de los aspersores sea mayor, pero "si no está bien calculada puede reventar con la presión". Además, el inventor de la patente remarca que los aspersores por sí mismos "no sirven para nada", sino que tienen que ir asociados a trabajos forestales previos y a una planificación para descargar combustible. Dalmau advierte de que un incendio en las faldas del castillo podría ser muy peligroso.

Por otra parte, han pasado más de diez años desde que se instalaron los cañones de Xàtiva. "Ahora el sistema opera de forma automática, con inteligencia artificial y un algoritmo que calcula el momento óptimo para que todo funcione adecuadamente". Otro aspecto importante es que se utiliza agua reciclada. Cada aspersor emite 800-1.000 litros por minuto, lo que requiere un depósito muy importante. Una alternativa para Xàtiva, según Dalmau, sería optar por aspersores portátiles.