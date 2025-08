L’Alcúdia de Crespins trata de movilizar un bloque ocupado tras descartar el Consell el terreno para VPO

La problemática de la ocupación de viviendas no es un fenómeno aislado, sino que está estrechamente ligada a la gran cantidad de inmuebles parados y sin uso existentes y a la falta de vivienda asequible en el mercado.

En l'Alcúdia de Crespins, diversos vecinos de una finca con 40 pisos vacíos han denunciado el "calvario" que sufren por los problemas de convivencia asociados a personas que han ocupado algunas viviendas y que "invaden" zonas comunes, ponen pegamento en cerraduras o profieren insultos y amenazas. "Tenemos niños y miedo a salir al patio o a que pase algo peor. Estamos hartos de la situación", exponen. Son 14 los residentes afectados.

En el pleno municipal de este jueves, la regidora de Urbanismo, Noemí González, señaló que el ayuntamiento está indagando para intentar averiguar a qué empresa corresponde la titularidad de los citados inmuebles porque "si no tenemos una denuncia de la propiedad, la ley no se puede aplicar" con el objetivo de resolver el problema de la ocupación y "evitar que vaya a más". El siguiente paso, según la edil, sería presionar para intentar que esos pisos salgan a la venta "a un precio competitivo y asequible" para la ciudadanía, con la idea de aumentar el parque de viviendas del municipio.

La concejal se pronunció así a preguntas de Compromís, que en el pleno reveló que la Generalitat ha desestimado la propuesta del Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins para construir un bloque de viviendas públicas en una parcela municipal de 942 m2 situada en la calle Josep Royo en el marco del Plan Vive. Compromís puso énfasis en que el Consell del PP "ha tumbado la propuesta estrella del equipo de gobierno" y pidió "que se actúe con urgencia para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna". El portavoz, José Garrigós, también reclamó que se tomen medidas ante la presencia de anuncios de empresas y personas "que quieren especular con las viviendas y acapararlas para encarecer el acceso", con "agresivas campañas de publicidad que ensucian las vías públicas y las fachadas particulares."

Cuestiones económicas

La regidora de Vivienda defendió que l'Alcúdia de Crespins fue uno de los primeros pueblos de la Comunitat Valenciana que presentó la documentación para optar al Plan Vive de la Generalitat y aseguró que la desestimación de la oferta de la parcela municipal para VPO se ha producido "por un tema económico", al entender la administración autonómica que "no era viable la construcción y posterior venta de las viviendas". En ese sentido, González incidió, como alternativa, que "sería interesante vender las 40 viviendas" vacías del bloque problemático con ocupas. La edil subrayó que la cuestión para localizar a la propiedad reviste de complejidad y está en manos de los técnicos. También se está siguiendo la pista a otros bloques de pisos parados en manos de empresas o bancos con la intención de que puedan ser movilizados en el mercado.

Desde Compromís, por su parte, han anunciado que van a iniciar en breve "un proceso abierto a la ciudadanía para recoger propuestas" en torno al problema de la vivienda.

Respecto a la aparición de publicidad de compra de viviendas, el equipo de gobierno manifestó que se están colocando carteleras "mucho más grandes" para que no se coloquen anuncios en lugares no permitidos. "Si se vuelven a poner, si hace falta denunciaremos", indicaron.