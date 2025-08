Un salvavidas rural contra la soledad no deseada

Lola Palmer Nadal vive en Castelló de Rugat, tiene 87 años y ya apenas sale de su casa. A Lola le duelen las piernas y le asusta la posibilidad de caerse por la calle, por eso a menudo se sienta frente a la ventana y deja que la vida pase ante sus ojos, porque ya casi no se siente parte de ella.

Lola recibe visitas todos los días. Sus amigas, Amparo y Rosa, vienen a verla muchas tardes y se entretienen mutuamente. Su hijo pequeño vive arriba y su hijo mayor, a una calle de distancia. La visita todas las noches. Por las mañanas, una mujer la despierta, la asea, le hace la compra y le limpia la casa. También le hace compañía. Lola recibe visitas todos los días, pero cuando se le pregunta si se siente sola no duda en responder que sí, mucho. Muy sola.

La soledad no deseada es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad del siglo XXI. En la modernidad líquida, la cohesión social y la creación de vínculos íntimos están en peligro de extinción.

Las relaciones familiares y de amistades son fundamentales para medir y entender el grado de soledad no deseada en las personas, así como el esado civil. Lola sostiene que su familia la ha querido mucho, pero ya no le queda ningún hermano, solo sobrinos, hijos y nietos. Respecto a los amigos, dice que antes tenía muchos, pero ya se han muerto casi todos y ahora quedan pocos. “Las amigas que tengo ahora solo hablan de cosas de viejos, de cosas que ya han pasado, y eso a mí no me gusta”.

Lola Palmer, en su casa. / Júlia Ordiñana

Lola afirma que la primera vez que se sintió realmente sola fue cuando murió su marido y se vio sola y con dos hijos. “La soledad de no tener marido no se va, es una soledad muy fea, porque aunque venga gente siempre se van y tú te quedas sola. Hace 40 años que murió. Era muy bueno, muy honesto. Siempre decía lo que sentía. A mí me han pasado muchas cosas malas. Me quedé sin padre de pequeña, a los 25 años me quedé sin madre, luego me casé y a los 20 años de casada perdí a mi marido, que era lo mejor que tenía. Gracias que los niños fueron listos y todo salió bien”.

Exisen soledades de diferentes tipos, soledades que no están puramente relacionadas con la falta de compañía, sino que están más bien arraigadas al individuo, que incluso rodeado de gente es incapaz de soltar esa sensación de abandono.

Carmen Climent Orts también vive en Castelló de Rugat, tiene 86 años y todos los domingos organiza una comida a la que acude toda la familia. Conoce a toda la gente del pueblo y es consciente de que muchos la aprecian. Aun así, a veces se siente sola. “Cuando me siento sola, me pongo la televisión, la misa. También canto. Cantar me hace sentir menos sola”.

Carmen recuerda una ocasión en concreto en la que se sintió sola mientras estaba rodeada de gente, durante las Bodas de Oro de una de sus vecinas. “Cuando llegué a la comida, me dejaron sentada en una mesa en medio de algunos familiares y me di cuenta de que faltaban mi hermana y mi cuñada, que fallecieron hace tiempo, y de pronto me vi sentada entre tres hombres pero completamente sola”. Carmen tenía 5 hermanos, pero ahora ya solo le quedan dos. Se acuerda mucho de ellos y le cuesta pensar que ya no están, que la vida avanza sin ellos. Entonces, se siente sola.

Carmen Climent, en su casa de Castelló de Rugat. / Júlia Ordiñana

Carmen habla de una de sus amigas. Cuenta que hace unas semanas estaba de mal humor porque se le olvidan las cosas y sus sobrinos y su cuñada han contratado a una mujer para que esté en casa con ella. La despierta todos los días y le limpia la casa, pero a ella no le gusta porque no lo ha elegido y cree que no lo necesita. Se siente apartada. “No le dejan hacer nada, y eso es como una bofetada para nosotras. Ella se siente como si fuera inútil, se lo hacen todo sin que lo haya pedido. Dice que no necesita una mujer de compañía aún, pero no sabe cómo contárselo a sus sobrinos. Está bien que nos controlen un poco, pero no tanto, porque nos hace sentir mal. No quieren que toquemos nada, que hagamos nada, cuando nosotras todavía nos sentimos con ánimo para poner la mesa. Es como si nos dejaran en un segundo plano”.

Cuando se le preguna desde cuándo hace la comida para toda la familia los domingos, se queda pensando unos instantes y responde con un escueto y honesto “desde siempre”. Más tarde, concreta que lleva haciéndolo desde que sus hijos se fueron de casa, hace más de treinta años. “Cuando vienen a comer todos, soy la abuela y la madre más feliz del mundo. En mi casa está prohibido enfadarse, todo es alegría. La familia para mí lo es todo".

Carmen, en su casa de Caselló de Rugat. / Júlia Ordiñana

El Barómetro de la soledad no deseada en España del 2024 muestra que los picos de la soledad se encuentran tanto en la juventud como en la vejez, pero además también pone de manifiesto una clara relación entre las zonas y el nivel de soledad de un grupo u otro. Mientras que la soledad en la juventud es muy elevada en zonas rurales y disminuye en las ciudades, la soledad en personas mayores es mucho mayor en las grandes urbes que en las zonas rurales.

Carmen piensa que las cosas serían muy diferentes si viviera en una ciudad. “El pueblo es mucho más familiar. Sales de casa y hablas con todo el mundo, tengo relación con toda la gente del pueblo. Todos nos conocemos por aquí y sabemos quiénes son los demás”. Sus tres hijos van a verla a menudo, sus nietos la llaman para preguntarle si pueden comer en su casa y la gente la saluda por la calle y se para a charlar con ella.

En las zonas rurales, las personas tejen una red de contactos y relaciones íntimas difíciles de imitar que contribuyen a que las personas mayores estén más arropadas que en las zonas urbanas, donde el ritmo de la vida se acelera y apenas hay tiempo para saludar a la gente cuando sales a la calle. De la misma manera, en los pueblos hay muchas iniciativas orientadas a que la gente mayor salga de casa, se agrupe y deje la soledad de lado por unas horas.

"La compañía, a veces, no es suficiente, y no garantiza el bienestar de las personas"

El 28 de noviembre de 1981, se creó la Asociación de Jubilados de Castelló de Rugat con el objetivo de que “las personas mayores tuvieran un lugar en el que estar y pudieran hablar con la gente, reunirse y tener un espacio en común”, según Marisa Mateu y Susi Rovira, directora y secretaria de la Asociación respectivamente. En la actualidad, la Asociación cuenta con más de 300 miembros que se juntan de forma recurrente para “salir de casa y distraerse, ir a bailar y hacer viajes. También hay gente que está sola en casa y quiere compañía, y aquí la encuentra”. En agosto, celebran la cena del verano, que ya cuenta con 200 personas apuntadas. La actividad favorita de los miembros son los viajes, en los que ya han ido a destinos como Toledo, Extremadura o Benidorm, y las cenas que terminan en baile, organizadas cada dos semanas y que propician la creación de vínculos estrechos entre los jubilados. “Ahora hay bastantes viudas que se juntan aquí y si una viene a cenar el resto también se apuntan y crean un vínculo. Puede que una sola no viniera, pero como vienen las demás, todas se animan", explica Marisa.

Jubilados en una celebración. / Júlia Ordiñana

Susi defiende que lo más importante de la Asociación de Jubilados es el hecho de salir de casa y relacionarse con los demás. “Cuando somos ya mayores, no pensamos demasiado en desplazarnos. La gente mayor está sola muchas veces porque ha fallecido su pareja o los hijos se han ido, y entonces necesitan socializar. La Asociación es una forma de hacerlo en el pueblo. Es muy importante”.

"Viu a a casa"

Otra iniciativa que contribuye a disminuir la soledad no deseada en los pueblos de la Vall d’Albaida es la Cooperativa Viu a ta casa en Montitxelvo, una organización de atención a las personas mayores sin ánimo de lucro creada en el 2023. Esta cooperativa tiene un objetivo sencillo pero muy claro: cuidar a las personas en sus casas y mejorar su calidad de vida.

Xavier Vicedo, presidente de la Cooperativa Viu a ta casa, explica que el proyecto surge de una mirada crítica a la época en la que vivimos. Se han producido muchos cambios en las últimas décadas que han propiciado un mayor nivel de soledad en las personas mayores, como lo es una alteración en el modelo de familia, el hecho de que los hijos se vayan más lejos de casa que antes, el aumento de la esperanza de vida o el cambio del rol de la mujer, antes dedicado casi exclusivamente a los cuidados del hombre. Todo eso ha hecho que las personas mayores estén más solas que antes.

Lo que destaca de esta cooperativa es su especial interés en cuidar a las personas en sus propias casas, y no en una residencia o cualquier otro lugar que no sientan suyo. “Casi nadie quiere dejar su casa, y menos cuanto mayor es una persona, porque se siente parte de su pueblo y de su gente, de sus costumbres, su sol y su aire”, explica Xavier. De hecho, cuando les pregunto a Carmen y a Lola si preferirían ir a una residencia o quedarse en casa, la respuesta es unánime. “Solo iría a una residencia si fuera preciso”, dice Lola; “si no lo fuera, no me gustaría ir. A nadie le gusta. Como en casa no se está en ningún sitio”. Esa es la esencia de Viu a ta casa.

Presentación de datos sobre soledad no deseada. / Júlia Ordiñana

La cooperativa apuesta también por una participación activa durante la vejez para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. “Hace falta generar actividades en el pueblo, porque la soledad de la gente viene muchas veces porque han dejado el trabajo o no tienen nada que hacer y necesitan llenar su tiempo con algo que realmente les importe. Una vejez buena se tiene cuando se dispone de un papel activo en la sociedad, que puede ser cuidar a los nietos, participar en la banda del pueblo, dar clases de pintura o trabajar en el huerto”.

La vida en el pueblo es en sí misma un aliciente para la socialización. El hecho de acudir a las actividades que se realizan o la posibilidad de poder proponerlas incita a las personas a socializar. Además, el director de la cooperativa afirma que “salir a por el pan, encontrarte a una persona y que te dé los buenos días solo pasa en los pueblos, y cuando no tienes mucha actividad social eso es muy importante. En la ciudad no se saluda nadie. Aquí hay más conexión, nos conocemos más los vecinos en un pueblo que los vecinos de una finca en la ciudad”.

Xavier Vicedo (Viu a a casa): “Salir a por el pan, encontrarte a una persona y que te dé los buenos días solo pasa en los pueblos, y cuando no tienes mucha actividad social eso es muy importante"

La calidad de vida es otro de los principios fundamentales por los que aboga Viu a ta casa y un agente muy importante en relación a la soledad no deseada. La soledad es un fenómeno muy subjetivo que depende de muchos factores, a menudo no solo exteriores, sino también emocionales y personales.

La compañía, a veces, no es suficiente, y no garantiza el bienestar de las personas. Por esa razón, desde Viu a ta casa tienen en cuenta cada caso concreto, por separado, y buscan soluciones específicas. “Una cosa es cuidar a una persona, levantarla de la cama, ducharla, hacerle la comida… que lo hacemos; pero otra cosa es ir más allá y mejorar la vida de las personas”, explica Xavier, que cuenta el caso de un hombre de 77 años con apenas ningún problema de salud. “En la cooperativa también hacemos voluntariado, porque una cosa es cuidar a alguien y otra es acompañar en actividades. Este hombre decía que no le hacía falta cuidados, porque está muy bien, y yo le pregunté por algo que le gustara y que hubiera dejado de hacer. Me contestó que ir a la sierra, que ya no podía hacerlo porque los amigos con los que iba ya han muerto o no pueden subir y a él solo le da miedo ir. «¿Y si alguien usara un par de horas a la semana para ir a la sierra contigo?», le pregunté, y le pareció una gran idea. Le gustó mucho. Hay soluciones, lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero hay muchas formas de ayudar a la gente”.