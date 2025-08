"Mata moros": Una oleada de mensajes de odio ensucia Bocairent, Agres, Muro y Alfafara con pintadas xenófobas y nazis

De promover "cacerías" contra personas en Torre Pacheco a llenar las calles de mensajes como "mata moros" o "putos musulmanes". El discurso intolerante de la extrema derecha que intenta inocular el odio contra los migrantes se ha extendido en los últimos días por distintos municipios de la Vall d'Albaida y el Comtat, que este lunes amanecieron con decenas de pintadas xenófobas, islamófobas y esvásticas nazis ensuciando diversas paredes, señales y mobiliario urbano en espacios públicos de convivencia, en algún caso en parques infantiles.

Los hechos delictivos, que se han puesto en conocimiento de la Guardia Civil para activar la respuesta legal correspondiente, han sido públicamente reprobados por los ayuntamientos de Bocairent, Muro d'Alcoi y Agres, que ya trabajan en la limpieza de los escritos. En Alfafara también han sufrido acciones similares en su término municipal. Se trata de poblaciones vecinas separadas por menos de media hora de distancia en coche entre sí.

pintada en un parque infantil. / Levante-EMV

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Bocairent ha informado de las gestiones efectuadas con la propiedad de un muro privado afectado para borrar los mensajes. El consistorio ha condenado "todas las acciones que incitan al odio hacia cualquier persona o colectivo" y ha subrayado que "que el respecto a la diversidad es un valor que dignifica nuestra sociedad y, por lo tanto, también nuestro pueblo".

Compromís per Bocairent ha calificado las pintadas de "absolutamente intolerables y repugnantes" y consideran que estos actos "no son casuales, ni aislados". "La responsabilidad recae en partidos como VOX y otros grupos de extrema derecha que, con sus discursos de odio, antiinmigrantes y racistas, alimentan la crispación social, el miedo y el rechazo hacia colectivos vulnerables. No podemos normalizarlo", indican los valencianistas. "Digamos basta al fascismo y a la islamofobia. La diversidad es una riqueza, no una amenaza. En Bocairent, no queremos ni el odio ni sus cómplices", apostillan desde Compromís, que exige al ayuntamiento "acciones concretas", como la limpieza urgente de las pintadas, una investigación de los hechos y campañas de sensibilización para reforzar la convivencia y combatir la xenofobia."Ningún paso atrás ante el fascismo. Construyamos pueblos libres, diversos y solidarios".

Una esvástica en una señal de Bocairent. / Compromís per Bocairent

Rechazo en Muro

El Ayuntamiento de Muro también ha sido muy crítico con los hechos. "Parece que ser racista e intolerante es una mala moda que una minoría quiere imponernos como normalidad cierta. En Muro somos una sola comunidad, un solo pueblo, vengamos del norte o del sur todas y todos somos Muro y atacar a una persona, es atacarnos a todas y a todos", indican desde el consistorio de la comarca del Comtat en un comunicado.

"De las diferencias hacemos brotar más cultura y más diversidad, imprescindibles para ser una sociedad mejor. Por eso, Muro condena profundamente las pintadas xenófobas y pide colaboración para detectar a la minoría que piensa que ser intolerante es una moda, una gracia o simplemente su odio les impide ver los beneficios que comporta ser una sociedad diversa, tolerante y libre de odio", zanja el comunicado municipal.