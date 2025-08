Avanza Fitness se declara en concurso con pagos pendientes a los trabajadores

El pasado jueves 31 de julio, Avanza Fitness Club cerró definitivamente sus puertas bajo esta marca tras casi dos décadas de actividad en unas instalaciones de 4.000 metros cuadrados ubicadas en el polígono La Vila de Xàtiva. Ese mismo día se publicó por cauces oficiales la declaración de concurso de acreedores solicitada por la empresa que gestionaba el gimnasio, un procedimiento judicial que se inicia cuando una mercantil se encuentra en una situación de insolvencia, es decir, cuando no puede hacer frente al pago de sus deudas, con el objetivo de liquidar el patrimonio para pagar a los acreedores.

El juzgado de lo mercantil número 2 de Valencia dictó el inicio del procedimiento concursal el 16 de julio, un día después de hacerse público el cierre del complejo deportivo. El juez Jacinto Talens Seguí ha nombrado a la empresa JL Ramos Fortea y asociados, SL como administradora concursal de la sociedad y ha decretado la intervención de las facultades de administración de la mercantil, quedando el ejercicio ordinario de la misma sometido a la autorización o conformidad de dicha firma de servicios financieros y contables con sede en Valencia. Este acto suspende las facultades de administración y disposición de los responsables de Avanza Fitness Club, SL.

El nuevo escenario ha generado inquietud entre los trabajadores, que todavía no han cobrado la nómina correspondiente al mes de julio y siguen a la espera de firmar la extinción de sus contratos. En teoría, estaban emplazados para esta semana, aunque -según indican distintas fuentes consultadas- a fecha de este martes no se había producido la esperada comunicación, necesaria en algunos casos para poder inscribirse en el paro y percibir la prestación de desempleo. "Ahora mismo no sabemos en qué situación estamos y si estamos de vacaciones o cesados", indicaba ayer un trabajador.

La declaración del concurso no ha sido el único movimiento que ha experimentado Avanza Fitness en el registro mercantil recientemente. A mediados de julio, se produjo un cambio de identidad de la propiedad: el socio único pasó de ser Patrimonial Algama, SL (una promotora ya extinguida) a Maranta Color, SL., una empresa dedicada a la compra, venta, alquiler, parcelación y urbanización de solares, terrenos y fincas que tiene su domicilio en Torrella. Los administradores solidarios de esta firma son otras dos empresas radicadas en la misma sede que están controladas por los hermanos Martínez Gallego, empresarios dedicados al sector de la construcción con una amplia red de sociedades, antiguos responsables de Llanera, SL y a su vez administradores solidarios de Avanza Fitness Club, SL.

La declaración de concurso de acreedores no conlleva automáticamente la extinción de los contratos de trabajo. Ahora bien, sí genera una serie de consecuencias. Si la empresa no abona las cantidades adeudadas a los trabajadores, estos pueden reclamar al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Tienen, además, el derecho a cobrar los salarios devengados y las indemnizaciones correspondientes a su despido, en la medida en que los fondos de la masa concursal lo permitan, así como el derecho a ser informados de la situación de la empresa y de las medidas que se vayan adoptando.

La empresa ocupaba ilegalmente el inmueble

En 2024, el Tribunal Supremo confirmó el desahucio de Avanza Fitness de las instalaciones del polígono a instancias del fondo de inversión Divarian Propiedad. Diversas sentencias consideraron probado que la empresa de Xàtiva estaba ocupando el inmueble sin un título acreditativo que le legitimara para ello. El origen de la disputa se remonta al contrato de arrendamiento financiero suscrito en 2006 entre Avanza y Catalunya Banc, que se declaró resuelto en sede judicial por el impago de la renta pactada. En 2022, la Audiencia Provincial estimó la demanda de Divarian y condenó Avanza Fitness Club, SA a desalojar el inmueble, dejándolo "libre, vacuo y expedito", tras declarar la posesión en precario de la nave.

A mediados de julio, la potente franquicia «low cost» VivaGym anunció la adquisición del gran gimnasio de referencia, en el que se van a desplegar unas obras de remodelación de cara a su próxima reapertura bajo esta nueva marca, prevista para finales de año