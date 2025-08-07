Más de 80 corredores se han inscrito ya en el Trofeu Ciclista Fira d’Agost de Xàtiva

La carrera para las categorías Elite y Sub-23, que se celebrará el 18 de agosto, contará con un duro recorrido con ocho puertos

Ciclistas durante el Trofeu de la Fira de Xàtiva del pasado año 2024.

Ciclistas durante el Trofeu de la Fira de Xàtiva del pasado año 2024. / Perales Iborra

Jesús Sansaloni

Xàtiva

La 36ª edición del Trofeu Ciclista Fira d'Agost de Xàtiva para las categorías Elite y Sub-23 tendrá lugar el próximo lunes 18 de agosto por la mañana, con el típico circuito entre las comarcas de La Costera y La Vall d'Albaida. Más de 80 corredores se han inscrito ya en la tradicional carrera ciclista de la Fira de Xàtiva.

Los ciclistas tendrán que dar cuatro vueltas al circuito previsto para completar los 162 kilómetros de la carrera, que incluirá cuatro ascensiones cada una a los puertos de la Serra Grosa y Benigànim. Una carrera bastante dura con ocho puertos en total.

En estos momentos hay 88 corredores inscritos en su mayoría del equipo local Highlevel, además de la Fundació Benicadell y Orihuela Cycling. No está previsto que lleguen corredores del norte de España, ya que en las mismas fechas hay tres carreras consecutivas.

Noticias relacionadas y más

Carrera Paiporta

Por otra parte, el pasado viernes se disputó en Paiporta una nueva edición del Trofeo Escolar de ciclismo puntuable para la challenge provincial. La carrera reina de infantiles de segundo año terminó con victoria del actual campeón nacional Ximo Bañuls, mientras que la representación comarcal tuvo al ontinyentí Aitor Selva finalizando en el puesto octavo. Andreu Sansaloni, de La Forca de Aiacor, acabó en el puesto 16 y Pau Soriano de Ontinyent en el 17. Ambos protagonizaron la remontada de la prueba, tras quedarse descolgados del pelotón, y tuvieron que remontar duramente hasta quedar muy cerca del pelotón principal.

