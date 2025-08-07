Alfarrasí conmemora los 50 años de Ambaixades

Alfarrasí está de enhorabuena. En el transcurso de las fiestas patronales y de Moros i Cristians de este 2025 conmemorará los 50 años en los que se celebran las Ambaixades. Se trata de unos escritos, redactados en sus orígenes por Josep Requena i Vidal, que a través del uso de la sátira teatral relataban hechos y acontecimientos anecdóticos acaecidos a los vecinos y vecinas de Alfarrasí para luego ser representados en la Ambaixà de Moros i Cristians.

En la actualidad es Simeó Martí Sanz el encargado de relatar en papel todo aquello que acontece de forma anecdótica en el pueblo, siguiendo la esencia de Requena a través de versos heptasílabos, con las rimas y el ritmo adecuado y la gracia que debe tener la argumentación para que llegue al público con un tono humorístico y satírico en todo el discurso. Según Martí, en los fragmentos de l'Ambaixà de este año se le hace algún que otro guiño a les ambaixades redactadas por Requena. El inicio de las Ambaixades data del año 1975, el segundo año en el que Alfarrasí celebraba, junto a sus fiestas patronales, fiestas de moros y cristianos. Así pues, ambaixades en tono serio y apelando a la reconquista cristiana se celebraban en todos los pueblos caracterizados por la fiesta moro-cristiana como l’Olleria y Ontinyent. Pero a dichos relatos les caracterizaba un tono muy solemne que en la idiosincrasia de Alfarrasí no tenía mucho sentido. De este modo, aprovechando que Requena era un forofo del sainete, de la poesía satírica y teatral, él mismo se decidió a escribir una Ambaixà sarcástica en Alfarrasí, mostrando temas que hoy en día sirven de crónica de la vida del pueblo y otros anecdóticos de la localidad, siendo así como se dio inicio a las ambaixades.

Hasta el año 1979, que fue cuando llegaron las primeras elecciones democráticas, en alguna ocasión l’Ambaixà tuvo que pasar por las manos del equipo de gobierno, aún franquista, siendo los que debían dar el visto bueno para que se pudiese exponer, ya que eran los que decidían qué se podía decir y qué no. En la primera Ambaixà Requena representó al ambaixador cristiano y al moro Rafael Martí, ubicado en la torre más alta del ayuntamiento. Éste estaba afónico y debía gritar mucho porque la megafonía en aquellos tiempos no existía. L’Ambaixà se celebró a la una del mediodía con un calor sofocante. Pero pese a todo, los vecinos y vecinas de Alfarrasí asistieron a ver este novedoso acto.

Poco a poco el papel de Ambaixador fue evolucionando y lo ostentaban personas que habían hecho ya algo con Requena, por ejemplo, obras de teatro. Así pues, a lo largo de les ambaixades destacan ambaixadors como Antonio Albiñana, Javier Martí o el mismo Simeó Martí. En aquel tiempo les ambaixades no se leían como en la actualidad, sino que se representaban de memoria. Por ello, Requena, el ambaixador moro y el ambaixador cristià, tenían que quedar quince días antes de la representación a ensayar. No obstante, en el momento de l’Ambaixà, cada uno de ellos tenía un apuntador que les iba leyendo en voz baja el guion a modo de obra teatral.

Respecto a la llegada del ambaixador cristiano destaca que en los primeros años se utilizaba el mulo del tío Baltasar que usaba para recoger la basura del pueblo. Al igual que en alguna ocasión, los desaparecidos Kalimeros, aportaron a su burrita (la Burra Kalimera) y ya después pasó a hacerse uso de una mula mecánica. Respecto als succeïts que se narraban en este escrito, en la época de Requena los vecinos iban a su casa a contarle las anécdotas que pasaban en el pueblo a lo largo del año y también en el transcurso de la celebración de las fiestas, donde se iban contando succeïts que también se introducían en l’Ambaixà, y todo ello se tenía que incorporar a la misma a última hora. De hecho, la frase “Eixirem en l’Ambaixà” és muy característica en Alfarrasí, ya que si a alguien del pueblo le ocurría algo anecdótico y había algún testigo podía irle con la cantinela a Requena para que éste lo dejase reflejado en su escrito. También, en muchas ocasiones los mismos actores de los succeïts iban y se lo cantaban a Requena. Y si alguien lo permitía podía incluso decir la autoría de la anécdota, aunque muchas veces para preservar su anonimato no decía su nombre, sino que recurría a algo que hacía referencia a la persona como por ejemplo “una dona de la carretera”. De este modo se verifica que tots els succeïts son ciertos y ninguno es resultado de la inventiva del autor.

El exhaustivo trabajo que desempeñaba Requena de forma altruista, pasó a ser una crónica del pueblo alternando un lenguaje muy estándar a la par que popular enriquecido con expresiones de uso habitual en el pueblo “et faré relació”, “les campanes s’han quedat de mostra”, “fer una raó”, “no saber de la missa la mitat”, “no sigues llengua baladrona” (no seas mala persona) o palabras como “faronejar” (fanfarronear), tindre desdeler (tener desazón). Expresiones todas ellas dichas en valenciano en las que algunas eran correctas, pero muchas otras eran castellanismos de uso habitual en el habla alfarrassinera. Con todo, Requena relató hechos del pueblo como, por ejemplo, el año en que llegó el agua potable, el último alcalde franquista o la primera chica músico, entre otros.

Respecto al final de l’Ambaixà, cabe destacar que muchas veces ha sido una batalla entre el moro y el cristiano, quedando el moro malherido y con trozos de vendaje y de mercromina, asimilando que había perdido la batalla y que Alfarrasí era cristiana, mientras que en otras el moro y el cristiano, al finalizar el acto, han brindado con champán. Algunos de los autores de les Ambaixades, así como ambaixadors o ambaixadores que han representado l’Ambaixà en Alfarrasí son Pepe Moscardó, Juan Emilio Sanz, Pepe Requena Martí, Gabriel Bataller, Manolo Cerdà, Vicent García, Carles Ibars, Balbina Bonet, Beatriu Calabuig, Natàlia Vidal, Miriam Vidal, Carmen Carsi, Edgar Sanchis o Ángela Ferri, entre otros. En la actualidad el cargo de ambaixador o ambaixadora lo ostenta algún miembro de una comparsa mora o cristiana, según un orden establecido entre ellas. Reivindicamos la visibilidad y el rigor que se le debería otorgar a la figura del ambaixador en el transcurso de las fiestas morocristianas, dotando de más rigor a l’Ambaixà en Alfarrasí.