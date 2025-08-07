Ángela Fita cae en cuartos de final del torneo WTA Hechingen de Alemania
La tenista de Xàtiva cede ante la belga Hanne Vandewinkel por 6-3, 2-6 y 4-6
Jesús Sansaloni
La tenista de Xàtiva Ángela Fita Boluda ha alcanzado los cuartos de final del torneo challenger WTA de Hechingen, Alemania. La setabense caía en cuartos ante la belga Hanne Vandewinkel por el marcador de 6-3, 2-6 y 4-6.
Fita, que empezó como siempre dominando el partido con claridad, fue perdiendo fuelle conforme avanzaba la contienda hasta el tercer set, donde estaba todo muy igualado. Nuevamente, perdió esta ocasión y la opción de haberse clasificado para las semifinales que le hubiesen reportado un buen bagaje de puntos.
La setabense comenzó el torneo WTA Hechingen ganando a la china Xinxin Yao por 4-6, 6-4 y 6-3, y en segunda ronda superaba a la eslovaca Renata Jamrichova por 7-6 y 7-5. En cuartos la esperaba la cuarta cabeza de serie del torneo, Hanne Vandewinkel, que vencía en tres sets.
Torneo de Leipzig
Sin abandonar Alemania y casi sin descansar, Ángela Fita disputaba el torneo challenger W50 Leipzig, en el que perdía en primera ronda, y contra todo pronóstico, ante la jugadora alemana Tessa Johanna Brockmann. La tenista de Xàtiva caía de forma cruel en la muerte súbita, con el marcador de 6-3, 5-7 y 6-7, en un partido que se prolongó durante tres horas. Fita empezó fuerte el partido, pero fue diluyéndose poco a poco hasta perder la contienda.
