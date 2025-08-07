Los Campaneros de Moixent programan una nueva edición de las visitas al campanario durante las fiestas

La Asociación de Campaneros de Moixent programa una nueva edición de las visitas al campanario y las campanas de la iglesia durante las fiestas patronales, unas visitas que este año, que se celebra la XVII edición de este servicio, tendrán lugar los días 18, 19 y 20 de agosto. En estos años han sido muchos los moixentins y moixentinas que han aprovechado esta propuesta de forma gratuita que ofrece la Asociación Campaneros de Moixent, y para muchos "el campanario es ya un lugar familiar, que sienten como suyo, tanto es así que algunos repiten la visita", destacan. Los campaneros han constatado que con esta iniciativa han conseguido despertar el interés por esa visita para varios colectivos, sobre todo en el campo educativo, y que "por sus propias exigencias organizativas necesitan celebrar la visita en otras fechas, y también nosotros hemos enriquecido la propuesta incorporando una visita con motivo de la fiesta Patronal de San Pedro Apóstol", explican.

Sala de las Campanas de la iglesia de Moixent. / Asociación Campaneros Moixent

Este año han visitado la sala de las campanas el 10 y 11 de abril 69 alumnos de 1.º de la ESO acompañados de 3 profesores; el 23 de abril, 16 usuarios del Centro Ocupacional de Moixent acompañados por un monitor, una monitora, y dos monitores que estaban prácticas; el 7 de junio, dos misioneros; y en la visita guiada la víspera de San Pedro que ha celebrado ya la cuarta edición, hubo un total de 10 visitantes, entre ellos las Reinas de Moixent de València 2024, con sus Damas de Honor y la presidenta de la Comisión de Fiestas Patronales 2024. En las XVII ediciones de las visitas en la semana de fiestas patronales han subido al campanario 2.932 personas, en las 4 ediciones de San Pedro 50 personas, además de otras visitas en el ámbito de la educación y catequético.

Los Campaneros de Moixent manifiestan que "la propuesta inicial de concentrarnos en la semana de fiestas patronales se ve enriquecida con otras que vienen solicitadas por otros grupos interesados, y nos parece muy conveniente hacer el esfuerzo de atender debidamente dichas solicitudes, si bien cuando se ponen en contacto con nosotros procuramos unas fechas y horarios que podamos atender. Igual que nos parece adecuada la propuesta de San Pedro, porque las mismas Reinas de las Fiestas Patronales aprovechan esa fecha que les va mejor".

Visitas las próximas fiestas

Las visitas durante las fiestas de este año, que se llevarán a cabo del 18 al 20 de agosto, serán de 18 a 19 horas. En la iglesia, se agrupará a los visitantes en grupos de 8 a 10 personas. En la breve espera, como el año pasado, los visitantes podrán observar un panel fotográfico en un Roll-up (D-Roller) con panorámicas (en blanco y negro) del anterior remado del Campanario, la reconstrucción, pasando por las dos restauraciones 1987 y 2007, estas ya a color. La lona está expuesta desde el 13 de marzo de 2024 en la Capilla del Convento, pero para las Visitas al Campanario se trasladarán a la iglesia, explican los campaneros.

En la base del campanario, podrán ver en una vitrina la imagen de Santa Bárbara (Patrona de los Campaneros), un cuadro de San Paulino de Nola (Patrón de los Campaneros), cuatro cojinetes, dos badajos anteriores de campanas. Una pieza de cerámica de la anterior bola del campanario, la primera esfera del reloj del campanario con números romanos, una matraca parecida a la tradicional y otra procedente de la Ermita de la Casa Rabosa. También, el cuadro con el Nombramiento de Campanero de honor de Moixent del Padre Moreno y el cuadro del listado de Campaneros/eras moixentins.

Después, irán ascendiendo juntos cada grupo y tras subir 83 escalones, los visitantes encontrarán las ocho campanas y la Matraca. Entrarán en la sala que alberga las ocho campanas. La visita estará animada con comentarios y observaciones de los campaneros, y en qué es pueden realizar fotografías para revivir la aventura vivida. "Seguramente, podrán apreciar algo de su sonoridad coincidiendo con los toques del Rosario", avanzan los organizadores de las visitas, que advierten que la sala de campanas "tiene unas connotaciones especiales, porque estamos celebrando los 100 años de la reconstrucción del remado del campanario hasta este espacio con el fin de conseguir una mejor reconstrucción de este. (1924- hasta su bendición 1928)". Los visitantes podrán dejar un escrito sobre su impresión y el recuerdo de su visita en el Libro de Firmas que estará a su disposición en la entrada del campanario, en la Capilla del Santísimo Sacramento. En la base del campanario estará a disposición de los visitantes varios folletos editados por la Asociación de Campaneros y que los visitantes pueden llevarse a casa.