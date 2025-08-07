Clausuran la piscina de Benigànim por el reto viral de defecar en el agua

La gamberrada de moda en las redes sociales, consistente en defecar en piscinas públicas, ha obligado este jueves a cerrar precipitadamente la instalación municipal de Benigànim, en plena canícula estival y con las temperaturas superando ampliamente los 30 grados.

El ayuntamiento de esta localidad de la Vall d'Albaida ha denunciado "los actos incívicos intolerables que se han producido una vez más en nuestro pueblo".

La detección de deposiciones dentro del agua, según exponen fuentes municipales, pone en riesgo la salud pública y obliga a llevar a cabo tareas de limpieza y desinfección en el vaso de la piscina antes de poder proceder a su reapertura, que no se producirá hasta mañana por la mañana en su horario habitual.

"Este comportamiento, habitual en las últimas semanas debido a un ‘trend’ en redes sociales, es totalmente inaceptable y perjudica a toda la población, especialmente al vecindario que quiere disfrutar de este espacio en esta temporada de verano", lamentan desde el consistorio de Benigànim, que hace un llamamiento al "civismo, respeto y responsabilidad". "No podemos permitir que este tipo de actos afecten el bienestar de la mayoría", apostillan.

La tendencia ya se ha hecho notar esta temporada en diversas ocasiones en otras piscinas de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, como las de Canals o Cerdà. La peligrosa gamberrada consiste en defecar deliberadamente en el agua de las piscinas, grabar el acto y compartirlo en plataformas como TikTok. Diferentes alcaldes ya han denunciado una práctica que tiene graves consecuencias sanitarias y sociales y que priva a muchas personas del principal refugio contra el calor del que disponen en verano.