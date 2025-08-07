Clausuran la piscina de Benigànim por el reto viral de defecar en el agua

El ayuntamiento califica de "inaceptable" la gamberrada, que achaca a un 'trend' en redes sociales, al perjudicar "a toda la población" en plena ola de calor

La piscina de Benigànim.

La piscina de Benigànim. / A.B.

Lluis Cebriá

Xàtiva

La gamberrada de moda en las redes sociales, consistente en defecar en piscinas públicas, ha obligado este jueves a cerrar precipitadamente la instalación municipal de Benigànim, en plena canícula estival y con las temperaturas superando ampliamente los 30 grados.

El ayuntamiento de esta localidad de la Vall d'Albaida ha denunciado "los actos incívicos intolerables que se han producido una vez más en nuestro pueblo".

La detección de deposiciones dentro del agua, según exponen fuentes municipales, pone en riesgo la salud pública y obliga a llevar a cabo tareas de limpieza y desinfección en el vaso de la piscina antes de poder proceder a su reapertura, que no se producirá hasta mañana por la mañana en su horario habitual.

"Este comportamiento, habitual en las últimas semanas debido a un ‘trend’ en redes sociales, es totalmente inaceptable y perjudica a toda la población, especialmente al vecindario que quiere disfrutar de este espacio en esta temporada de verano", lamentan desde el consistorio de Benigànim, que hace un llamamiento al "civismo, respeto y responsabilidad". "No podemos permitir que este tipo de actos afecten el bienestar de la mayoría", apostillan.

La tendencia ya se ha hecho notar esta temporada en diversas ocasiones en otras piscinas de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, como las de Canals o Cerdà. La peligrosa gamberrada consiste en defecar deliberadamente en el agua de las piscinas, grabar el acto y compartirlo en plataformas como TikTok. Diferentes alcaldes ya han denunciado una práctica que tiene graves consecuencias sanitarias y sociales y que priva a muchas personas del principal refugio contra el calor del que disponen en verano.

TEMAS

  1. Paran en la AP-7 a un camionero por hablar con el móvil y le encuentran 410 kilos de cocaína, hachís y marihuana
  2. El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
  3. Canet ordena el cierre de los ‘food trucks’ del puerto
  4. Ruido, ruido y más ruido en la mascletà más potente de la historia
  5. La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
  6. Una artista de Albalat afectada por la dana se convierte en la única española que consigue una prestigiosa beca en Nueva York
  7. La diputación va a la guerra con los bomberos en huelga: 'Cobraron hasta 43.000 € en horas extras con la dana
  8. La diputación da a sus funcionarios préstamos sin intereses de 20.000 euros para vivienda

Clausuran la piscina de Benigànim por el reto viral de defecar en el agua

Clausuran la piscina de Benigànim por el reto viral de defecar en el agua

Ontinyent habilita 3000 aparcamientos gratuitos en los accesos durante las fiestas

Ontinyent habilita 3000 aparcamientos gratuitos en los accesos durante las fiestas

Utilizar a las víctimas de Ucrania: el último engaño para colarse en las casas que se ha detectado en Enguera

Utilizar a las víctimas de Ucrania: el último engaño para colarse en las casas que se ha detectado en Enguera

Los Campaneros de Moixent programan una nueva edición de las visitas al campanario durante las fiestas

Los Campaneros de Moixent programan una nueva edición de las visitas al campanario durante las fiestas

Más de 80 corredores se han inscrito ya en el Trofeu Ciclista Fira d’Agost de Xàtiva

Más de 80 corredores se han inscrito ya en el Trofeu Ciclista Fira d’Agost de Xàtiva

Alfarrasí conmemora los 50 años de Ambaixades

Alfarrasí conmemora los 50 años de Ambaixades

Ángela Fita cae en cuartos de final del torneo WTA Hechingen de Alemania

Ángela Fita cae en cuartos de final del torneo WTA Hechingen de Alemania

La subasta de suelo de la millonaria Herencia Nadal de Ontinyent abre otra polémica en Estepona

La subasta de suelo de la millonaria Herencia Nadal de Ontinyent abre otra polémica en Estepona
Tracking Pixel Contents