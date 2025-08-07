La comparsa Karkamios de Alfarrasí celebra su 50 aniversario

La comparsa Karkamios de Alfarrasí está de enhorabuena y en las fiestas de este 2025 celebrará su 50 aniversario. La idea de fundar una filà se gestó en la procesión del Cristo de 1974, en la que un grupo de amigos decidió salir a desfilar en las siguientes fiestas, las de 1975. La paella celebrada ese año se considera el acto de inicio de la comparsa. Respecto al origen del nombre de la filà “Karkamios”, fue fruto de una anécdota de hace años durante el traslado de los cuerpos difuntos al nuevo cementerio.

La anécdota ocurrió hace años. En el actual aparcamiento de la piscina municipal se situaba antes el antiguo cementerio, el "Cementeri Vell", ubicado muy cerca de la conocida como "Bassa el Calvari", un espacio que ahora ocupa la terraza del bar de la piscina. Cuando pasaron al cementerio actual los cuerpos de los difuntos, Enrique, un vecino (conocido popularmente en el pueblo como 'Enriquito'), que estaba observando la actuación, les preguntó a los operarios que manipulaban los cuerpos: "Això què és?", y uno de ellos le respondió que "això són Karkamios i vindran a per tu!". Enrique se fue al bar de su cuñado Jeremías que estaba ubicado en la plaza y entró diciendo que estaban sacando "Karkamios" del cementerio. En el bar se encontraban algunos de los fundadores de la comparsa que se quedaron con esa anécdota y cuando pensaron qué nombre ponerle a la comparsa, alguien recordó dicho acontecimiento, lo mencionó y ya se quedó el nombre de Karkamios.

Integrantes de la comparsa Karkamios de Alfarrasí en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Los fundadores de los Karkamios fueron: Miguel Ángel Sanchis Martínez, Pepe Moscardó Úbeda, Enrique Vidal Vilar, Rafael Vidal Monzó, Joaquín Vidal Pla, Alfredo Úbeda Martí, Alfredo Úbeda Fernández, José Vidal Llorens, Rosendo Albiñana Vidal, Fernando Albiñana Vidal, Joaquín Vidal Sanchis, Vicente Sanchis Esteve, Vicente Martí Sanz, José Moscardó Úbeda, Federico Vidal Estellés, Antonio Albiñana Martí y Enrique Martí Puerto, más conocido en Alfarrasí por Enriquito el de la plaça. Otra anécdota de la comparsa es que, por aquella época, el tren que circulaba de Xàtiva a Alcoi, al pasar por las curvas de Montaverner, hacía sonar de forma muy estridente el claxon. En una ocasión, Enriquito se encontraba curioseando por el Cementeri Vell y, al oírlo, dijo: “Huuuu, huuuu!! Karkamios al tren!! Ossos i canelles del cementeri vell”, una de las frases más identitarias de la comparsa: ‘Karkamios al tren’. De hecho, en la vestimenta de esta comparsa aparece un murciélago representado por huesos haciendo referencia a los hallazgos encontrados de esqueletos en el Cementeri Vell, así como el nombre de Karkamios escrito en alguna camiseta con las letras en forma de esqueletos.

Los Karkamios también son conocidos en Alfarrasí por “els burrets”, porque en sus inicios mucha gente del pueblo les decía que “eren molt burrets” o que “lo milloret de cada casa” había ido a parar a esta comparsa. Es por ello que el burret también les identifica como comparsa. Cinco años después de su formación se creó la filà de Les Mores, donde las componentes eran las mujeres de los 'Karkamios'. Esta comparsa ha sido muy numerosa, aunque ha habido años que sus miembros han bajado a la mitad.

José Enrique Vidal Prats, uno de los integrantes con más años en la comparsa, tras los veteranos Pepe Moscardó Úbeda y Miguel Ángel Sanchis Martínez, afirma que "la karkamiera forma parte de su vida y ha aprendido a quererla igual que se quiere, por ejemplo, a la lengua materna". Es 'Karkamio' desde niño y expresa que en la filà "se desarrolla un sentimiento de pertenencia a un grupo. Hay casos de niños que se han criado en la comparsa y cuando han sido mayores han motivado a sus amigos a apuntarse". Y es que ser de los Karkamios "es un sentimiento que se nutre y forja desde pequeños". Y es después, con el paso de los años, cuando se juntan distintas generaciones en la comparsa, como el caso de José Enrique, donde coincidieron su padre, él y sus dos hijos. Este sentimiento queda reflejado en los acordes de la marcha Karkamios, en la que Rafa García Vidal supo plasmar "el sentimiento karkamio representando la fuerza, la esencia y el modo en que se vive la fiesta, un sentimiento indescriptible que se tiene que vivir porque va más allá de pertenecer a una filà", manifiestan.

La comparsa siempre ha mirado por aquellos que tienen menos recursos económicos, permitiendo a todos los componentes amoldarse a su presupuesto y no despilfarrar. Según Vidal, "cuidar a la gente joven es muy importante para tener el futuro de la comparsa asegurado. Es un aprendizaje que los mayores han trasmitido a los más jóvenes a lo largo de la historia de los Karkamios, donde se hacen las mejores amistades que pasan a ser amigos de por vida, donde todos los componentes son una piña". Vidal afirma que "las comparsas hay que trabajárselas apoyando y motivando muchísimo a la gente joven que entra a formar parte de la misma. Hay que educar a la juventud siguiendo unos límites y unas normas que regirán la comparsa, pero hay que preparar muchas actividades donde ellos puedan participar al máximo para que vivan el sentimiento de pertenecer a un grupo".

El acto más relevante de las fiestas de Moros i Cristians en Alfarrasí es l’Entrà, donde más se trabaja como festero para que luzca el trabajo realizado durante todo el año. Los Karkamios visten espectaculares trajes y maquillajes muy vistosos que no pasan desapercibidos para nadie. En palabras de Vidal: “Salir en la Entrà es, para un karkamio, muy difícil de explicar lo que se siente, hay que vivirlo. Cuando pasas las primeras calles del recorrido de l’Entrà y llegas a la carretera donde está la grada de autoridades, pasas la curva y te ves toda la carretera llena a borbotones, es muy emocionante desfilar por todos los sentimientos que se viven. Ves a gente a la que quieres. Y sabes, según qué puntos del recorrido, dónde se ubica cada uno. Quién está en la puerta de su casa, los que debían estar y ya no están, las nuevas generaciones familiares que están. Son muchos años desfilando y todo eso se disfruta muchísimo. Es la esencia de la gente de Alfarrasí que ve l’Entrà y, agradecidos por el esfuerzo intrínseco de salir a desfilar, te aplauden emocionados a su paso, una emoción que el público contagia al fester". Los Karkamios son muy apreciados y queridos en Alfarrasí, que cada año les espera ver desfilar junto a la espectacularidad de las vestimentas, que son actuales del año en el que están, y los maquillajes.

En la Entrada de este año, que se celebrará el 16 de agosto y donde los Karkamios celebraran su medio siglo de existencia, la comparsa destaca que será una Entrada "muy especial, muy emotiva, recordando sobre todo a los componentes que ya no están, así como los inicios de la comparsa, con un final diferente en el cual destacarán los colores amarillo, verde y blanco distintivos de esta filà".