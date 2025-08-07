Cinco millones de cupones por el 775 aniversario de la Fira de Xàtiva

El 775 aniversario de la Fira de Xàtiva será protagonista del cupón de la Once del próximo miércoles 20 de agosto, del cual se difundirán un total de cinco millones de unidades.

La presentación ha tenido lugar este jueves en la Casa de Cultura con la presencia del alcalde Roger Cerdà, la concejala de Cultura Festiva Maria Beltrán, la Reina de la Fira Irene Díez, el Director de la Agencia de Xàtiva de la ONCE Simón Costa, y el Presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana Enrique Llin.

La Fira d’Agost de Xàtiva está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y se celebra anualmente del 15 al 20 de agosto por privilegio real otorgado por Jaume I en el año 1250. Con 775 años de historia, es la feria más antigua de la Comunidad Valenciana y una de las más antiguas de España.

Esta feria ha evolucionado desde sus orígenes medievales como mercado de ganado hasta convertirse en una cita cultural, festiva y comercial de primer orden. Durante cinco días, Xàtiva se transforma en un auténtico foco de atracción, con miles de visitantes que llenan sus calles y plazas, y con un amplio programa de actividades que incluye espectáculos musicales y teatrales, atracciones de feria, muestras artesanales, competiciones deportivas y una destacada oferta cultural para todos los públicos.

«Difícilmente vamos a encontrar un mejor elemento de promoción de nuestra feria que este cupón. Es un privilegio para Xàtiva que el 775 aniversario de nuestra feria esté presente en el cupón del día 20 de agosto», ha expresado el alcalde Roger Cerdà, mientras que la concejala de Cultura Festiva Maria Beltrán ha asegurado que «este cupón no es solo un billete de ilusión, sino también una invitación a conocer Xàtiva, a vivir la Fira y a sentir la hospitalidad de nuestra gente».

Combatir la soledad no deseada

Por su parte, el Presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana, Enrique Llin, ha indicado que «con la venta de este cupón damos tres tipos de premios: en primer lugar, el económico, con un premio de 500.000 €; en segundo lugar, ofreciendo empleo de calidad, inclusivo, digno y sostenible a 77.000 personas dentro del Grupo Social ONCE, un 60 % con discapacidad y un 45 % mujeres; y por último, ayudando a combatir la soledad no deseada de las personas que se acercan a nuestros centinelas de la ilusión. Formamos a nuestros vendedores para escuchar a nuestros clientes y no clientes».

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, hay 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de las tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan a través de los más de 20.600 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.