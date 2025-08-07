La Generalitat encadena condenas del TSJ por retrasarse en el pago de servicios en Xàtiva

En el transcurso de un solo mes, la Generalitat Valenciana ha sido condenada hasta en cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) por retrasarse en el pago de diferentes servicios prestados por diferentes proveedores en la ciudad de Xàtiva.

En julio de 2024, la empresa Suministros Hospitalarios, SA formuló una reclamación formal a la Conselleria de Sanidad para exigir el pago de intereses de demora en el cobro de cuatro facturas emitidas al Hospital Universitario del Vinalopó y al Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

En el procedimiento contencioso, la administración autonómica reconoció el deber de abonar la deuda y el TSJ estimó el recurso de la empresa demandante, declarando su derecho a percibir la cantidad de 107.462,44 euros en concepto de intereses de demora (más los intereses legales de dicha cantidad), junto con otros 70.480 euros adicionales en concepto de costes de cobro. La Conselleria de Sanidad, además, ha sido condenada a pagar 1.500 euros en costas.

Otra sentencia del 17 de junio obliga también a Sanidad a desembolsar más de 173.000 euros a la mercantil Clece Seguridad, SL por no cumplir dentro del plazo legal con el pago correspondiente al servicio de vigilancia y seguridad, así como el mantenimiento integral de los sistemas de alarma y protección en diferentes hospitales, entre ellos los de Xàtiva y Ontinyent, incluyendo la actualización de los Sistemas de Alarma en el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent. En este caso, las costas impuestas a la administración demandada se fijaron en 1.200 euros.

La mercantil Gerocleop S.L.U. también ha visto reconocido en sede judicial su derecho a percibir una indemnización de 64.466 euros en concepto de intereses de demora tras la reclamación que formuló en julio de 2023 a la Dirección General de Diversidad Funcional de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (en la época del Botànic) por el retraso en ingresar las cantidades vinculadas al contrato de servicios para la puesta a disposición de 3.300 plazas residenciales para personas mayores en las residencias de Xàtiva, Picanya y Estivella.

La duración del contrato se estipuló entre 1 de diciembre de 2016 y 30 de noviembre de 2019, si bien hubo dos prórrogas contractuales, la primera de 6 meses, entre 1 de diciembre de 2019 y 31 de mayo de 2020; y la segunda, de 15 meses, desde 1 de junio de 2020 a 31 de agosto de 2021. La Generalitat cuestionó la liquidación presentada por la demandante y situó por debajo de los 60.000 euros la cantidad que le correspondía percibir a la empresa, pero el tribunal no ha admitido sus razonamientos.

Por último, la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha sido condenada por el TSJCV a pagar 24.883,67 euros a la Fundación Antonio Moreno por los intereses de demora e indemnización por costes de cobro de determinadas facturas asociadas al servicio de gestión de la red de puntos de encuentro familiar judiciales que abarca a 14 municipios de la provincia de Valencia, entre ellos Xàtiva. En este caso, la reclamación de pago se presentó el 15 de enero de 2024.

Todos los procesos nacen de la desestimación inicial por silencio administrativo de las diferentes solicitudes de pago de intereses de demora cursadas por los proveedores a las conselleries. La ley obliga a la administración a abonar las facturas en un plazo de 30 días desde su aprobación.

Problemas con el Attilio

El Ayuntamiento de Xàtiva ha señalado recientemente que los retrasos en los pagos de la Generalitat están detrás de los problemas para adjudicar las obras del Pla Edificant, como la reforma del CEIP Attilio Bruschetti, cuya licitación ha quedado desierta en primera instancia.

Tras amenazar al consistorio con retirar los fondos previstos para dicha actuación por la demora en ejecutarse, el 15 de julio la Conselleria de Educación remitió un escrito a la administración local en el que recuerda que, para mantener un ritmo adecuado de pago a proveedores, "se hace imprescindible que los municipios registren las certificaciones en la plataforma Edificant al mismo ritmo que reciben las facturas, es decir, con periodicidad mensual".

El escrito del director de Infraestructuras Educativas también emplaza al ayuntamiento a revisar las anualidades de las obras del Attilio "para adaptarlas a la marcha del expediente y a un a serie de requisitos", a tiempo que recalca una serie de deberes de información sobre la marcha de los trabajos.