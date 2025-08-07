La subasta de suelo de la millonaria herencia de María Nadal de Ontinyent abre otra polémica en Estepona

La millonaria herencia que María Catalina Nadal dejó repartida entre Ontinyent y Estepona para fines benéficos continúa generando controversia. La Fundación creada en la ciudad malagueña para gestionar el vasto patrimonio donado por Nadal en cumplimiento de los deseos de su tía Antonia Guerrero —fallecida en Ontinyent en 1926—ha hecho pública la subasta de una superficie edificable de 108.799 metros cuadrados con capacidad para albergar 1.125 viviendas en el sector SURO R1 Saladavieja deEstepona.

La operación, con la que la entidad presidida por el alcalde de la localidad espera obtener un mínimo de 66 millones de euros, persigue, según la Fundación Antonia Guerrero, «seguir financiando proyectos educativos, culturales y sociales en el municipio, en línea con los fines establecidos en los estatutos» de la misma.

Paralización de la subasta

El PSOE de Estepona, sin embargo, ha anunciado que está estudiando vías legales para paralizar la subasta de unos terrenos que, según la formación, "forman parte del patrimonio histórico y que deben ser protegidos como tal, en beneficio del conjunto de la ciudadanía". La portavoz socialista, Emma Molina, asegura que el anuncio ha generado «una profunda preocupación» porque, a su juicio, «desvirtúa el espíritu del legado recibido». Molina califica la operación de «especulativa»: asegura que el valor de los suelos es superior al indicado y que los mismos «debían haberse destinado a la formación de mujeres sin recursos y al beneficio económico y público de todos los esteponeros». Molina teme que «unos pocos estén haciendo negocio un patrimonio que fue legado con un fin social y colectivo».

Maria Nadal / Maria Nadal

La familia Nadal donó a Estepona 3 millones de metros cuadrados de terrenos.

Desde la Fundación, en cambio, defienden la transparencia del proceso de subasta, cuyo precio se ha fijado «a partir de las valoraciones independientes de tres empresas. Según el patronato de la misma, la actuación responde a la imposibilidad, por razones estatutarias y operativas, de que la Fundación desarrolle directamente los terrenos, «ya que tendría que hacer frente a la ejecución de las obras de urbanización del sector R 1», para lo cual «carece de recursos económicos suficientes». La entidad también recalca que sigue manteniendo la propiedad de varias parcelas en el sector SURO R 1 Saladavieja, especialmente una finca con una edificabilidad de 25.000 m² para equipamiento cultural o docente, sobre la que «se estudiarán nuevos proyectos».

José Nadal Insa e Isabel Guerrero Díaz, padres de María Catalina Nadal Guerrero. / Cedida por R.B.S.

Otra subasta en 2006

La Fundación Antonia Guerrero se creó en 1997 con el objetivo de facilitar el acceso a la educación universitaria, especialmente de personas con pocos recursos, y a promover iniciativas culturales y docentes en Estepona. «A lo largo de 20 años, la Fundación ha concedido una media anual de 60.000 euros en los distintos programas de becas convocadas, beneficiando a más de 800 estudiantes esteponeros», sostienen. La entidad también ha financiado el equipamiento de una residencia, la iluminación de la necrópolis de Corominas, una ambulancia gestionada por el Ayuntamiento de Estepona, la colección de dinosaurios del Museo Paleontológico o el amueblamiento de la sala de actos de un Centro Cultural.

En 2006, la Fundación Antonia Guerrero ya subastó otros terrenos del legado, por los que recibió un total de 17 viviendas, trasteros y 14 plazas de aparcamiento en El Ángel de Estepona, en virtud de un acuerdo de permuta. «Estas propiedades, actualmente alquiladas en su totalidad, generan recursos para los distintos programas de becas y ayudas», mantienen.

El momento "más adecuado para la venta"

La Fundación considera que el momento actual es "el más adecuado para la venta" de las parcelas de Saladavieja, tras la aprobación del Plan Parcial, el Proyecto de Reparcelación y el Proyecto de Urbanización del sector SURO R1. "Estas tramitaciones urbanísticas se han desarrollado en las dos últimas décadas y han supuesto una importante revalorización de los terrenos, gracias a la gestión del Patronato de la Fundación". Las mismas fuentes inciden, además, en que el proceso de venta del suelo ha sido autorizado por el Protectorado de Fundaciones de la Junta de Andalucía, "garantizando el cumplimiento legal y estatutario del proceso".

El PSOE ya criticó una presunta "operación especulativa" con la venta de otros terrenos de la herencia Nadal en Arroyo Vaquero y Guadalobón, que se suma a otros puntos negros en la gestión de la herencia que también salpican a la gestión del Obispado.