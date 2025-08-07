La Mancomunitat de La Costera celebra la primera reunión del proyecto europeo de salud "One Health Gov"

El Antic Hospital de Xàtiva ha acogido la primera reunión del Grupo de Agentes Clave (Stakeholders) del proyecto europeo One Health Gov, una iniciativa financiada por el programa Interreg Europe 2021-2027 y liderada en la Comunitat Valenciana por la Mancomunitat de Municipis de La Costera-Canal, con el apoyo activo de la Generalitat Valenciana. La jornada ha reunido a representantes institucionales, profesionales de la salud pública y ambiental, miembros de entidades locales, colectivos sociales y agentes del territorio, con el objetivo de impulsar una gobernanza integral basada en el enfoque One Health (una sola salud), que aporta un enfoque holístico e innovador, y concibe la salud humana, ambiental y animal como tres ámbitos interconectados. El pasado mes de mayo, representantes de la Mancomunitat, con el presidente, José Luis Gijón, al frente, viajaron a Finlandia para participar en la inauguración del proyecto europeo de salud y asistir a la primera jornada de trabajo, que se celebró en la ciudad finlandesa de Lahti.

José Luis Gijón, presidente de la Mancomunitat La Costera, en su intervención en la reunión. / Mancomunitat La Costera-Canal

Durante el acto de bienvenida institucional, el presidente de la Mancomunitat, José Luis Gijón, expresó el compromiso de la institución y el suyo propio con “este proyecto tan ilusionante”, destacando que “es una gran oportunidad para transformar desde la base, mejorando la calidad de vida de la gente y otros aspectos fundamentales como la alimentación o la prevención, con una implicación progresiva de todos los sectores a lo largo de los próximos cuatro años”. Al tiempo, el presidente expuso su orgullo de que “una institución humilde como la Mancomunitat pueda estar en el mapa gracias a un proyecto europeo tan importante”.

En la misma línea, la subdirectora general de Proyectos y Fondos Europeos, Inmaculada Medina, felicitó a la mancomunidad por “haber conseguido el hito de ser socia de un proyecto europeo de alto nivel, compartiendo desafíos comunes con otras regiones del continente”. Asimismo, ha destacado “el valor añadido de trabajar en materia de salud desde un enfoque integral como es el de One Health, reconocido por la Organización Mundial de la Salud, y que promueve una visión interrelacionada de la realidad”. También remarcó “el papel clave de este tipo de proyectos para fortalecer la cohesión territorial, especialmente en comarcas rurales y de interior, y avanzar hacia una gobernanza más transversal y eficaz”.

Por parte de la Generalitat Valenciana, Claudia McAllister, subdirectora general de Seguridad Alimentaria, subrayó que el proyecto “representa una oportunidad única para poner el foco institucional en un concepto que ya se trabaja desde hace un tiempo, pero que ahora adquiere una centralidad sin precedentes”. McAllister recordó que “la Comunitat Valenciana es la única región de Europa donde el proyecto se aplicará en un contexto rural como el de La Costera y La Canal, lo que lo convierte en una experiencia realmente crucial para su despliegue territorial”.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, apuntó que “el proyecto abre las puertas de nuestros municipios a nuevas políticas públicas más centradas en el bienestar de la ciudadanía, entendido en un sentido amplio que va mucho más allá de la atención médica”. En su intervención, añadió que “iniciativas como esta contribuyen a enriquecer la gobernanza local y a mejorar la capacidad de gestión de las entidades públicas en ámbitos cada vez más complejos”.

Después de la presentación institucional se expuso a través de un mapa conceptual, el contenido del proyecto One Health Gov, su calendario de trabajo hasta 2029 y las oportunidades que ofrece para mejorar la planificación y la implementación de las políticas públicas desde una perspectiva holística. A continuación, los participantes intervinieron en una sesión colaborativa para identificar los principales retos, causas y efectos que dificultan la adopción del enfoque One Health a escala local.

Por otro lado, la reunión contó con la participación activa de representantes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de València, del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, del Centro de Salud de Xàtiva, del Grup d’Acció Local Caroig-Xúquer, Creu Roja Xàtiva, las secciones locales de Comisiones Obreras, así como de ayuntamientos como Canals, Enguera y Novetlè, entre otros. Asistieron también representantes de asociaciones sociales como la Associació Comarcal de Jubilats i Pensionistes o la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), y personal técnico de la Mancomunitat.

Proyecto europeo

One Health Gov reúne a siete socios de seis países europeos (España, Finlandia, Francia, Italia, Polonia y Rumanía) y tiene como finalidad promover el diseño y aplicación de políticas públicas más eficaces, sostenibles y sensibles con los vínculos entre salud, medio ambiente y desarrollo económico. El proyecto incluye acciones como el intercambio de buenas prácticas, el análisis de marcos normativos, el desarrollo de pilotos territoriales y la generación de recomendaciones para la mejora de fondos europeos como el FEDER. Con esta sesión inaugural, la Mancomunitat activa oficialmente el grupo regional de agentes clave y consolida su papel como territorio piloto en la transición hacia una gobernanza innovadora e integrada para la salud global.