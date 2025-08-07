Ontinyent habilita 3000 aparcamientos gratuitos en los accesos durante las fiestas

El Ayuntamiento de Ontinyent potenciará el aprovechamiento de los aparcamientos gratuitos en los accesos a la ciudad durante la Semana Grande de Fiestas, a los cuales se contará con cerca de 3.000 plazas.

El regidor de Transporte y Servicios Municipales, Jordi Vallés, explica que “en Ontinyent hemos venido aumentando en los últimos años los estacionamientos a los accesos, los conocidos como parking disuasorios, que permiten a los y las visitantes estacionar el coche fácilmente, sin aumentar el tráfico de vehículos al casco urbano, y poder desplazarse posteriormente a pie en pocos minutos en los espacios donde tienen lugar los actos festivos”.

Vallés hacía un llamamiento a las personas que visitan durante las próximas semanas Ontinyent con motivo de las fiestas de Moros y Cristianos “a aprovechar estos estacionamientos, fácilmente accesibles desde las principales vías de entrada en la ciudad”. En este sentido, desde el acceso a la parte sur del barrio de Sant Josep de Ontinyent por la CV-650 procedentes del primer acceso por la Autovía A7, se encontrará un año más la explanada de la antigua fábrica de Gutierrez Fité en el Camino Viejo de Xàtiva; la zona alrededor del Paseo Germanías; el pàrking de Sant Francesc, la recientemente incorporada zona de estacionamiento de la “curva de Salvador” en la Avenida de València o el aparcamiento situado en el colegio La Concepción.

Uno de los aparcamientos habilitados. / A.O.

El regidor explicaba que para acercarse a la zona del final del recorrido de la Entrada de Moros y Cristianos los parkings más recomendables por la zona sur del barrio de Sant Josep son los anteriores. En cuanto al acceso en la zona de salida de la Entrada, desde el acceso norte por la carretera CV-81 se cuenta con los parkings de la curva de Mesta, el recinto Ferial y la Sala Gomis, así como la Avenida Generalitat, la zona verde de Benarrai-Carmelo Ripoll y la plaza Vicent Andrés Estellés. Para otras actas que tienen lugar en la Plaza Mayor, como por ejemplo la Entrada de Bandas, Vallés recomendaba el uso del parking de la Calle Echegaray adyacente al Campus Universitario, el de la calle Joan Coromines o el de la parte alta de la calle Monjas Carmelitas. En estas zonas hay que añadir, los aparcamientos del barrio de San Rafel ubicados al *Orútjol o el situado frente en el IES Pozo Claro.

En la página web del Ayuntamiento de Ontinyent se puede consultar la ruta más corta desde las zonas de estacionamiento hasta los diferentes espacios donde tendrán lugar tanto los espectáculos de Ontinyent en concierto como los actos de las fiestas de Moros y Cristianos.