Ontinyent organizará rutas a los refugios antiaéreos y a la Vila durante las fiestas

Ontinyent dará a conocer su patrimonio cultural durante la Setmana Gran de las fiestas de Moros i Cristians. Así, desde la concejalía de Turismo y Museos del Ayuntamiento se han previsto dos rutas turísticas a los refugios antiaéreos y a la Vila. La regidora de Turismo, Mª Jose Alhambra, explicaba que "la Setmana Gran de fiestas es uno de los momentos que la ciudad recibe más visitantes y por eso hemos preparado una oferta turística que permita a todas las personas visitantes descubrir los atractivos de nuestra ciudad, dando así continuidad a toda la oferta turística que ofrecemos al año".

En concreto, se ha previsto una visita a los refugios antiaéreos para conocer como se vivió la Guerra Civil en Ontinyent. La programación continuará con una ruta cultural por la Vila, la cual incluirá además de la visita al Palau, la iglesia de Santa Maria, su cripta, el campanario y la capilla de la Purísima. Para participar en estas rutas hay que inscribirse previamente en la Oficina de Turismo de Ontinyent, llamando al teléfono 962916090 o por correo electrónico a ontinyent@touristinfo.net.

Estas rutas turísticas se complementan con las organizadas por la Colla de Campaners que ha previsto dos visitas nocturnas al campanario de la Vila para el martes 19 y el miércoles 20 a las 22:00 horas, y dos mañanas de puertas abiertas a la iglesia para el domingo 24 y el lunes 25 de agosto, de 10:30 a 13:30 horas.