Utilizar a las víctimas de Ucrania: el último engaño para colarse en las casas que se ha detectado en Enguera

Después de la sucesión de avisos en las últimas semanas por intentos de hurto bajo la técnica del "abrazo cariñoso" en la Canal de Navarrés, una nueva modalidad de robo ha puesto en alerta a los vecinos y vecinas de Enguera esta semana.

El martes, una mujer de 78 años que se encontraba sola en casa en ese momento, a la entrada del pueblo, recibió una extraña visita en plena mañana. Se trataba de una joven española muy alta, de unos 30 años, que decía estar recaudando fondos en nombre de "la parroquia" con el objetivo de ayudar a las víctimas ucranianas multiladas por el conflicto bélico. Desconfiando de sus propósitos, la propietaria de la vivienda se sujetó la cadena que llevaba en el cuello y preguntó a la visitante para qué parroquia estaba recolectando el dinero.

La joven balbuceó sin saber muy bien qué responder, pero, ni corta ni perezosa, apartó a la mujer suavemente y se abrió camino hasta introducirse dentro de la casa. Hábilmente y ya completamente segura de las intenciones espurias y delictivas de la merodeadora, la vecina le cerró el paso y le invitó amablemente a abandonar el domicilio cogiéndole del hombro, argumentando que no estaba sola, sino que había una modista en el interior que le estaba arreglando un vestido.

En ese momento, un hombre que acompañaba a la joven se asomó por la puerta y preguntó qué ocurría, aprovechando también para prácticamente meterse en la casa. Su acompañante le indicó que la mujer estaba con una modista y ambos se marcharon del lugar.

Acto seguido, la propietaria de la vivienda llamó a la Policía Local de Enguera, que patrulló por la zona en busca de la pareja. Al parecer, esa misma mañana los estafadores practicaron la misma operativa en otras casas de la localidad.

La mujer de 78 años que había sido víctima del engaño también llamó a la parroquia de San Miguel de Enguera para averiguar si tenían en marcha algún tipo de colecta por las casas para las víctimas de la guerra de Ucrania, algo que desde la comunidad parroquial negaron tajantemente.

Hurto en plena calle la semana pasada

La semana pasada, a otra mujer de 80 años le hurtaron un collar de oro en plena calle de Enguera, mientras hablaba con una desconocida que se ofrecía para limpiar casas, por la mañana. En aquel caso, la sospechosa era una joven alta de unos 30 años, con lo que podría tratarse de la misma que se presentaba por las casas días después con la excusa de recaudar fondos para los mutilados en Ucrania. La ladrona consiguió arrebatar la joya a la mujer mientras hablaba con ella y le tocaba los brazos y el cuello para distraerla.

Este pasado viernes, por otra parte, una mujer y un hombre fueron detenidos en el cercano municipio de Vallada por hurtar otra cadena de oro a una mujer de 82 años por el método del abrazo cariñoso. Los autores fueron identificados gracias a la colaboración ciudadana, después de un dispositivo de la Policía Local y la Guardia Civil interceptara el coche con el que se disponían a abandonar la localidad.