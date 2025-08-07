Vallada subasta por 280.000 euros siete parcelas embargadas en Valpark

El Ayuntamiento de Vallada ha sacado a subasta siete parcelas en el parque empresarial Valpark que fueron embargadas hace 13 años a Ardea Saguntum Promociones, SL, uno de los tres agentes urbanizadores iniciales del polígono, por las deudas contraídas con la administración local en concepto de cuotas urbanísticas impagadas.

Los terrenos, con la catalogación de suelo terciario (en parte urbanizable industrial y en parte no urbanizable), suman una superficie de 24.000 metros cuadrados y están valorados en 280.670 euros. La puja mínima (pueden presentarse hasta el 25 de agosto) es de 66.146 euros.

Las fincas ya fueron objeto de una subasta inicial que quedó desierta. En caso de repetirse en el mismo desenlace, el consistorio de Vallada tiene previsto inscribirlas a su nombre. La corporación municipal, que arrastra una colosal deuda derivada de la paralización del parque logístico (con 1,3 millones de metros cuadrados) en 2009, sigue enfrascada en una ardua cruzada para intentar reactivar Valpark, llamando a todas las puertas posibles.

"Está siendo muy difícil. Vienen empresas interesadas en instalarse, pero siempre tropezamos con la dificultad de que el ayuntamiento no tiene capacidad para urbanizar los terrenos", indica la alcaldesa. Mª José Tortosa centra sus esfuerzos en intentar que la Generalitat ayude económicamente a hacer despegar el proyecto, o bien a través del Instituto Valenciano de Competitivdad (Ivace) o bien a través de la empresa pública Espais Econòmics Empresarials S.L., que tiene como función principal la planificación y desarrollo de suelo industrial en la Comunitat Valenciana y que, entre otras actuaciones, se está encargando de la puesta en marcha del Parc Sagunt II.

"Estamos pidiendo continuamente a la conselleria que nos ayude. Ponemos a su disposición las parcelas. Si estuvieran urbanizadas, su precio de tasación se multiplicaría por tres o por cuatro para comercializarlas", apunta Tortosa. El consistorio, mientras tanto, intenta atender en la medida de lo posible las peticiones de las empresas interesadas en el suelo, calculando las posibles cuotas de urbanización para el desarrollo de los solares del polígono. "Intentamos dar todas las facilidades. Estamos haciendo lo posible y lo imposible para ponerlo en marcha", apostilla la alcaldesa.

Suelo terciario

Tortosa recalca que el suelo que sale ahora a subasta tiene carácter terciario, por lo que podría servir para implantar actividades económicas del sector servicios, como una gasolinera o un restaurante, por ejemplo. La primera edil resalta que la última modificación del planeamiento urbanístico, más restrictiva que la anterior regulación, declara como área inundable una parte de los terrenos, que se destinarían a una zona verde.

El certificado de valoración de la Compañía Hispania de Tasaciones y Valoraciones, S.A que acompaña a la subasta advierte de que las parcelas resultantes M1 y M2 al amparo del proyecto de reparcelación de octubre de 2012, con uso terciario, "se han visto afectadas por la modificación del plan, donde se altera tanto su aprovechamiento como su calificación, de forma que la manzana M1 conforma actualmente una zona verde y se produce una merma de edificabilidad terciaria". No obstante y tras las conversaciones mantenidas con los servicios municipales, la firma de tasaciones precisa que, debido a los cambios introducidos en la modificación del plan, "será necesaria la redacción de un nuevo proyecto de reparcelación, donde se tendrá en cuenta el aprovechamiento asignado inicialmente a dichas parcelas y la forma en que pueda ser compensado para mantener el mismo aprovechamiento". Es por eso por lo que, a efectos de la valoración para dichas parcelas, "se consideran las edificabilidades y urbanísticas asignadas en el proyecto de reparcelación de octubre de 2012, a fin de determinar el valor de mercado de dichas fincas con su aprovechamiento, edificabilidad y uso asignado", concluye el informe.